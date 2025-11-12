Когда жизнь превратилась в марафон без финиша: как понять, что у вас кризис среднего возраста

Психолог объяснила причины кризиса среднего возраста

Современный мир ускорил наступление кризиса среднего возраста, но осознанный подход к жизни помогает избежать тяжелых переживаний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что кризис среднего возраста чаще всего проявляется в возрасте от 35 до 40 лет, однако сегодня он нередко наступает раньше. По ее словам, это связано с давлением со стороны общества и социальных сетей, где успех демонстрируется как обязательная норма жизни.

"Сейчас кризис может наступить гораздо раньше, потому что весь мир заточен на успех. На каждом шагу мы видим примеры молодых и крайне успешных людей, и это сильно влияет на самооценку. Неудивительно, что уровень депрессии во всем мире вырос до рекордных показателей", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что справиться с кризисом помогает философский взгляд на жизнь и отказ от жестких ожиданий по отношению к себе. По ее словам, важно принимать неизбежные неудачи как часть опыта и направлять энергию на саморазвитие.

"Жизнь многогранна и не сводится только к внешнему успеху. Когда человек принимает себя, дает себе право на ошибку и развивает разные стороны личности, кризис становится гораздо мягче или не наступает вовсе. Гармоничные люди, которые видят смысл в развитии, а не в сравнении с другими, гораздо легче переживают этот период", — отметила Абравитова.

По словам специалиста, чрезмерная самокритика и самообвинение только усугубляют внутренний кризис, загоняя человека в состояние апатии и тревоги. Вместо этого, по ее словам, стоит направить энергию на развитие, поиск новых интересов и получение положительных эмоций. Психолог подчеркнула, что важно расширять свои жизненные горизонты и открываться новому опыту.

Если человеку сложно справиться с этим самостоятельно, Абравитова советует обратиться к психологу. Специалист поможет разобраться в причинах внутреннего напряжения, скорректировать самооценку и вернуть эмоциональное равновесие.