Кожа кричит о помощи: почему синяки возникают без причин и когда это грозит серьезными болезнями

Врач Лапа о связи синяков и проблем с сосудами

Неожиданные синяки часто свидетельствуют о проблемах с сосудами и требуют обращения к врачу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синяки на руке пожилого человека

Она отметила, что внезапное появление синяков без травм связано с заболеваниями сосудов и изменением их проницаемости. По ее словам, это состояние может развиваться при воспалительных процессах, скачках артериального давления и других патологиях сосудистой системы. Врач подчеркнула, что игнорировать такие проявления опасно, поскольку они могут указывать на серьезные внутренние нарушения.

"Синяки без причины чаще всего возникают при нарушении целостности сосудистой стенки. При повышении давления сосуд становится хрупким и пропускает кровь за пределы. В результате формируется подкожное кровоизлияние, которое человек замечает уже после", — пояснила Лапа.

Врач добавила, что подобные симптомы нередко сопровождают аутоиммунные и воспалительные заболевания, при которых страдают сосуды и нарушается обмен веществ. По словам специалиста, важно вовремя обратиться к врачу и провести диагностику.

"При этих нарушениях в организме идет воспалительный и разрушительный процесс. Это бывает при системной красной волчанке или тяжелой гипертонии, когда сосуд становится проницаемым для эритроцитов. Кровь выходит за пределы сосуда и появляются синяки", — отметила Лапа.

Эксперт подчеркнула, что частое появление синяков без травм может свидетельствовать о сбоях в работе сердечно-сосудистой системы и нарушении реологических свойств крови. По ее словам, такие состояния повышают риск тромбообразования, что, в свою очередь, может привести к инсультам и инфарктам. Лапа подчеркнула, что при подобных симптомах нельзя заниматься самолечением — необходимо как можно скорее пройти обследование и установить причину происходящего.