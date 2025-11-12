Еда, которая лишает сна: эти безобидные на первый взгляд продукты мешают выспаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Здоровье

Для крепкого сна полезны продукты с триптофаном, а цитрусовые, виноград и сладости перед сном лучше не употреблять. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Девушка обедает
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка обедает

Она отметила, что пища, содержащая триптофан, помогает организму расслабиться и заснуть быстрее. По ее словам, важно избегать продуктов, вызывающих брожение, и тех, что раздражают слизистую желудка.

"Полезно есть мясо индейки или курицы. В зелени содержится клетчатка, которая также способствует хорошему пищеварению и спокойному сну. Не стоит употреблять продукты, вызывающие брожение, такие как виноград, сахар и хлебобулочные изделия. Цитрусовые перед сном нежелательны, потому что кислота может раздражать желудок", — пояснила Сюракшина.

Врач подчеркнула, что перед сном нельзя перегружать желудок, стоит отдавать предпочтение легкой пище животного происхождения. Она добавила, что сочетание белка и клетчатки помогает поддерживать нормальное пищеварение, а отказ от раздражающих продуктов улучшает качество отдыха и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
