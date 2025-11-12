Сахар запускает цепную реакцию: организм начинает атаковать сам себя изнутри

Врач Белкина: сахарный диабет ведёт к инфаркту, инсульту и слепоте

Здоровье

Сахарный диабет часто воспринимается как болезнь, которую можно держать под контролем лишь с помощью таблеток и диеты, но реальное влияние этого диагноза куда глубже. Об этом сообщает Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, где заместитель главного врача Светлана Белкина в рамках спецпроекта "Дежурный врач" подробно объяснила, к каким последствиям приводит нарушение обмена веществ при диабете и почему промедление только ускоряет развитие осложнений.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сахарный диабет

Невидимое влияние нарушенного обмена

Светлана Белкина напоминает, что сахарный диабет относится к хроническим заболеваниям и характеризуется повышением концентрации глюкозы в крови. В основе состояния лежат нарушения липидного, белкового и углеводного обмена, которые постепенно меняют работу организма на уровне сосудов и органов. Чем дольше человек не осознаёт происходящие с ним изменения, тем больше так называемых органов-мишеней вовлекается в процесс.

Особенно уязвимой оказывается сосудистая система. Нарушение углеводного обмена, рост глюкозы и гиперинсулинемия постепенно повреждают сосудистую стенку. По словам врача, диабет ускоряет поражение крупных сосудов и способствует образованию бляшек, что ухудшает кровообращение и создаёт почву для тяжёлых сердечно-сосудистых событий.

Именно так формируется атеросклероз сосудов, который способен завершиться ишемической болезнью сердца, инфарктом или инсультом. На этом фоне диабет перестаёт быть только "болезнью повышенного сахара" и превращается в фактор, определяющий риск инвалидности и преждевременной смерти.

"Сахарный диабет опасен серьезными и порой необратимыми осложнениями, которые поражают кровеносные сосуды, почки, нервную систему, глаза и другие органы", — пояснила заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.

Глаза, почки, нервы: как страдают органы-мишени

Одним из первых удар диабета принимает зрение. Поражение капилляров сетчатки нарушает кровоснабжение глаза, процесс становится постепенным, но в ряде случаев заканчивается необратимой потерей зрения. Так формируется тяжёлое офтальмологическое осложнение, которое резко меняет качество жизни человека с диабетом.

Не менее уязвимы почки. Поражение мелких сосудов и клубочков приводит к развитию диабетической нефропатии. В тяжёлых случаях она требует проведения диализа, что уже само по себе является признаком глубокой утраты функции органа и тяжёлого течения заболевания.

Страдает и нервная система. Когда в патологический процесс вовлекаются нейроны и нервные окончания, развивается нейропатия. Она проявляется онемением или болью в конечностях, что постепенно мешает повседневной активности. Из-за сочетанного поражения нервов и сосудов нижних конечностей формируются плохо заживающие язвы на ногах, которые нередко становятся причиной ампутации, а параллельно нарастает выраженная утомляемость и мышечная слабость, как сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Раны, инфекции и риск инвалидности

Высокий уровень сахара в крови вместе с нарушенным кровообращением замедляет регенерацию тканей. Даже небольшие повреждения кожи заживают дольше, что создаёт благоприятные условия для инфицирования. На этом фоне ослабленный иммунитет повышает вероятность тяжёлых инфекций кожи, в том числе гнойничковых поражений. Дополнительно описываются грибковые поражения ногтей, которые становятся ещё одним сигналом неблагополучия при диабете.

Нарушения обмена отражаются и на внешнем виде. Как один из признаков плохого контроля над течением заболевания может наблюдаться значительное выпадение волос. В совокупности с хронической усталостью и слабостью это формирует устойчивое ощущение истощения, даже если человек продолжает соблюдать привычный образ жизни.

Осложнения сахарного диабета, о которых говорит врач, нередко оказываются инвалидизирующими: ампутация конечностей и слепота резко ограничивают самостоятельность человека. Часть последствий становится смертельной — к ним относятся инфаркт и инсульт. На этом фоне усилия специалистов направлены на борьбу именно с осложнениями: они подчёркивают важность профилактических мер, своевременной диагностики и активного лечения заболевания современными медикаментами, чтобы замедлить или предотвратить поражение органов-мишеней.