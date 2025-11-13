Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метраж съёжился, метро отодвинулось, балкон пропал: какие вопросы спасают покупателя
Патчи под глаза с макияжем могут вызвать аллергические реакции — дерматологи
В немецком лагере римлян нашли яму-холодильник — археологи
Асана собака мордой вниз вытягивает позвоночник по данным инструкторов йоги
Минимализм и стекло формируют стиль ванных 2026 года
Меладзе потратил около полмиллиона рублей на медуслуги в Москве
Полив абрикоса пять раз за сезон сохраняет плоды целыми — садоводы
Гибкая черепица покрыла крышу летнего курятника — плотники
BMW отзывает часть кроссоверов X5 1999–2000 годов из-за подушек Takata

Диагноз, о котором почти не говорят: что на самом деле скрывается за неловкими движениями ребёнка

У 5% детей выявлено расстройство координации развития
9:24
Здоровье

Когда ребёнок неловко завязывает шнурки, не может удержать равновесие на уроке физкультуры или пишет с усилием, взрослые часто думают: "ленится", "не старается" или "перерастёт". Но за этими проявлениями может стоять расстройство координации развития (РКР), известное также как диспраксия — неврологическое нарушение, затрагивающее моторные функции. По данным британских исследований, РКР встречается примерно у 5 % детей, то есть столь же часто, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Мать и ребёнок решают головоломку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мать и ребёнок решают головоломку

Что такое расстройство координации развития

РКР — это нарушение работы центральной нервной системы, при котором мозг испытывает трудности с планированием и выполнением последовательных движений. Дети с этим расстройством испытывают сложности при письме, застёгивании пуговиц, использовании ножниц, игре с мячом и даже при приёме пищи.

"Это помогает нам дома, но не в школе", — сказал родитель ребёнка с РКР, комментируя опыт получения диагноза.

Проблема в том, что распознать РКР сложно: у каждого ребёнка проявления индивидуальны. Нередко родители ждут три года и более, прежде чем получают официальный диагноз. Почти у 20 % детей, по данным опроса британских семей, признаки расстройства заметны, но диагностика так и не начата.

Когда диагноз — облегчение, но не решение

Для большинства родителей постановка диагноза становится ключевым моментом: 93 % опрошенных сообщили, что он помог им понять трудности ребёнка и объяснить их школе. Однако реальная поддержка после этого часто минимальна.

Школьная система не всегда готова: хотя 81 % учителей замечают моторные проблемы, менее 60 % составляют индивидуальные планы обучения. Некоторые дети получают помощь от ассистентов и используют адаптированные инструменты, например ноутбуки, но другие остаются наедине со своими трудностями. Особенно сложно на физкультуре: 43 % родителей утверждают, что дети не получают никакой поддержки во время уроков.

Как РКР влияет на жизнь ребёнка

Физические проявления — лишь вершина айсберга. Дети с РКР сталкиваются с постоянной усталостью, медлительностью, чувством неудачи и изоляции. Обычные действия — завязать шнурки, вырезать по линии или записать ответ — требуют огромных усилий.

"Зачем я вообще стараюсь, если меня никогда не выбирают?" — спросил ребёнок, чьи слова процитировали родители.

По данным исследования, только 36 % детей с РКР достигают рекомендуемого уровня физической активности. Это отражается на здоровье и самооценке. 90 % родителей обеспокоены психическим состоянием своих детей — тревожность, заниженная самооценка и чувство "инаковости" сопровождают их с раннего возраста.

Один из родителей рассказал, что его сын часто говорит, будто он "глупый" или "ужасный", просто потому что не успевает за другими. Такое восприятие опасно — оно подтачивает уверенность и мешает социализации.

Ранняя помощь — ключ к успеху

Хотя РКР остаётся хроническим состоянием, ранняя диагностика и поддержка способны кардинально изменить жизнь. Программы физиотерапии, трудотерапии и индивидуальные занятия помогают детям развивать моторику, справляться с повседневными задачами и чувствовать себя увереннее.

Однако доступ к терапии ограничен. Многие семьи ждут помощи месяцами, а иногда вынуждены оплачивать занятия самостоятельно. По данным опроса, 78 % родителей считают, что объём доступной терапии недостаточен, а некоторые тратят тысячи фунтов в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать ребёнка "неуклюжим" или "ленивым".
    Последствие: потеря времени и прогрессирование трудностей.
    Альтернатива: обратиться к врачу или эрготерапевту при первых признаках проблем с моторикой.

  • Ошибка: ждать официального диагноза, прежде чем помогать.
    Последствие: ухудшение навыков и самооценки.
    Альтернатива: начать раннюю поддержку дома и в школе.

  • Ошибка: избегать физкультуры из-за неуспехов.
    Последствие: снижение активности и проблемы со здоровьем.
    Альтернатива: подобрать щадящие упражнения и адаптированные программы.

Что мешает школам помогать

Педагоги признаются: им не хватает знаний и инструментов. Без обучения они не понимают, как адаптировать задания, поэтому дети с РКР часто остаются на обочине.

"Многие учителя не разбираются в особенностях моторных нарушений и просто исключают ребёнка из активности", — отметил педагог-психолог Роберт Миллер.

Системная проблема заключается в отсутствии единых стандартов и инструкций. В результате школы по-разному реагируют на одно и то же состояние: где-то создают адаптированные программы, а где-то игнорируют симптомы.

Что нужно менять

Эксперты и родители выделяют пять направлений, без которых улучшить ситуацию невозможно:

  1. Информированность. Нужно объяснять, что РКР — это не редкость, а нейроразвитое состояние, требующее внимания.

  2. Диагностика. Врачам необходимы чёткие протоколы и маршруты для быстрого направления детей к специалистам.

  3. Образование. Все учителя должны проходить базовое обучение по работе с детьми, у которых есть моторные нарушения.

  4. Психологическая поддержка. Школьные психологи и социальные службы должны учитывать взаимосвязь между физическими трудностями и самооценкой.

  5. Раннее вмешательство. Помощь должна предоставляться по факту трудностей, а не после официального диагноза.

Сравнение: РКР и СДВГ

Показатель Расстройство координации развития (РКР) Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
Распространённость Около 5 % детей 5-7 % детей
Основные проявления Нарушения моторики, неуклюжесть, усталость Невнимательность, импульсивность, гиперактивность
Возраст проявления С 3-5 лет С 4-7 лет
Диагностика Сложная, часто запаздывает Часто ставится раньше
Поддержка в школах Нехватка специалистов Более развитая система поддержки

Плюсы и минусы раннего вмешательства

Плюсы Минусы
Улучшение моторных навыков Требует времени и терпения
Рост уверенности и самооценки Ограниченный доступ к специалистам
Снижение риска изоляции Высокая стоимость терапии
Поддержка семьи и учителей Неравномерное качество услуг

FAQ

Как понять, что у ребёнка РКР, а не просто неуклюжесть?
Если трудности с движениями мешают учёбе, самообслуживанию и играм, стоит обратиться к специалисту.

К кому обращаться за диагностикой?
Педиатр, невролог или эрготерапевт смогут провести тесты на координацию и планирование движений.

Можно ли вылечить РКР полностью?
Нет, но с помощью терапии дети учатся компенсировать нарушения и успешно адаптируются в жизни.

Мифы и правда

Миф: ребёнок с диспраксией просто "медлительный".
Правда: это неврологическое состояние, связанное с особенностями работы мозга.

Миф: ребёнку нужно больше тренироваться.
Правда: физическая активность важна, но без адаптированной терапии усилия могут вызывать стресс.

Миф: с возрастом всё пройдёт.
Правда: симптомы смягчаются, но полностью не исчезают без системной поддержки.

Исторический контекст

Термин "диспраксия" появился ещё в начале XX века, когда врачи заметили, что часть детей с нормальным интеллектом испытывает необычные трудности с движениями. Долгое время это состояние считали проявлением небрежности или недостатка внимания. Только в 1990-х годах Всемирная организация здравоохранения признала расстройство координации развития отдельным диагнозом. Сегодня РКР активно изучается, однако диагностика и помощь всё ещё отстают от реальных потребностей.

Три интересных факта

• РКР встречается у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек.
• У половины детей с РКР наблюдаются сопутствующие трудности — СДВГ, дислексия или тревожные расстройства.
• При ранней терапии 70 % детей значительно улучшают координацию и уверенность в себе уже в течение года.

Расстройство координации развития — не приговор. Оно требует понимания, терпения и системного подхода. Но главное — веры в то, что ребёнок способен преодолеть трудности, если его поддержат дома, в школе и обществе.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
В немецком лагере римлян нашли яму-холодильник — археологи
Асана собака мордой вниз вытягивает позвоночник по данным инструкторов йоги
Минимализм и стекло формируют стиль ванных 2026 года
Трамп потребовал поскорее снизить цены на кофе после пошлин на поставки из Бразилии
Меладзе потратил около полмиллиона рублей на медуслуги в Москве
Полив абрикоса пять раз за сезон сохраняет плоды целыми — садоводы
Гибкая черепица покрыла крышу летнего курятника — плотники
У 5% детей выявлено расстройство координации развития
BMW отзывает часть кроссоверов X5 1999–2000 годов из-за подушек Takata
Мозг просыпается, когда во вкус вмешивается горечь: яблоки, какао и чёрный чай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.