Прорыв, который ждали двадцать лет: новый препарат может спасти миллионы сердец

Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина

Медицинское сообщество заговорило о настоящем прорыве: препарат энлицитид может радикально изменить подход к лечению повышенного холестерина. Это новое средство, принимаемое всего один раз в день, показало способность снижать уровень "плохого” холестерина ЛПНП почти наполовину. Исследования, представленные на сессии Американской кардиологической ассоциации (AHA) 2025 года в Новом Орлеане, уже вызвали большой интерес у врачей и пациентов по всему миру.

Что такое энлицитид и как он работает

Энлицитид деканоат — это пероральный ингибитор PCSK9, белка, регулирующего уровень холестерина ЛПНП в крови. Молекула относится к препаратам нового поколения и способна повторять эффективность инъекционных моноклональных антител, но в виде обычной таблетки. Разработчик — компания MSD, которая заявила, что средство имеет профиль безопасности, сопоставимый с плацебо, и может стать первым одобренным пероральным ингибитором PCSK9 в мире.

Механизм прост и точен: энлицитид блокирует взаимодействие между белком PCSK9 и рецепторами ЛПНП, благодаря чему печень активнее очищает кровь от "плохого” холестерина, снижая риск атеросклероза и связанных с ним осложнений.

Кому поможет новый препарат

Препарат протестировали на пациентах с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ASCVD), а также на людях с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, у которых стандартная терапия часто не даёт нужного результата.

"Энлицитид показал статистически и клинически значимое снижение уровня холестерина ЛПНП при профиле безопасности, сопоставимом с плацебо", — отметил главный исследователь исследования Coralreef Lipids, директор кардиологического отделения университета Турина Гаэтано Де Феррари.

Он подчеркнул, что даже при использовании статинов и инъекционных ингибиторов PCSK9 большинству пациентов не удаётся достичь целевых показателей. Энлицитид может закрыть этот терапевтический пробел.

Почему энлицитид называют "революцией"

"Энлицитид представляет собой инновационный подход к ингибированию PCSK9 — это первый пероральный макропептид с эффективностью моноклональных антител", — пояснил президент Итальянского общества по изучению атеросклероза Альберико Луиджи Катапано.

Он объяснил, что препарат стимулирует экспрессию рецепторов ЛПНП, усиливая способность печени удалять излишки холестерина из крови. Это открывает путь к индивидуализированной терапии для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, особенно для тех, кто не может снизить уровень ЛПНП с помощью существующих средств.

Насколько актуальна проблема

По данным Итальянского общества кардиологии (SIC), в Италии ежегодно регистрируется около 230-240 тысяч сердечно-сосудистых событий, что эквивалентно 600 случаям в день. Повышенный уровень холестерина остаётся ключевой причиной инфарктов и инсультов, однако осведомлённость о рисках по-прежнему недостаточна.

"Мы должны предотвращать болезнь до её развития и лечить её на ранних стадиях", — подчеркнул президент SIC Паскуале Перроне Филарди.

По его словам, энлицитид предлагает эффективность и удобство в одном решении: ежедневная таблетка, сопоставимая по действию с инъекционными препаратами, может помочь миллионам людей контролировать холестерин и предотвратить осложнения.

Сравнение существующих методов

Терапия Форма Эффективность Недостатки Уровень удобства Статины Таблетки Снижают ЛПНП на 25-35% Возможные побочные эффекты, не всегда достигают цели Высокий Инъекционные ингибиторы PCSK9 Уколы 1-2 раза в месяц Снижают ЛПНП до 60% Цена, необходимость инъекций Средний Энлицитид Таблетка 1 раз в день Снижение ЛПНП до 50% Пока в стадии утверждения Очень высокий

Пошаговые советы для пациентов

Не отменяйте самостоятельно текущие препараты. Энлицитид ещё не доступен для широкой продажи. Регулярно контролируйте липидный профиль. Целевой уровень ЛПНП — ниже 1,8 ммоль/л для пациентов с риском. Следите за питанием. Избегайте насыщенных жиров, отдавайте предпочтение омега-3 и клетчатке. Не пренебрегайте физической активностью. Даже 30 минут ходьбы в день снижают риск атеросклероза. Обсуждайте новые препараты с врачом. Только специалист сможет подобрать подходящее лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прекращать приём статинов при нормализации анализа.

Последствие: уровень ЛПНП быстро поднимется.

Альтернатива: корректировать дозу под наблюдением кардиолога.

Ошибка: надеяться только на таблетки.

Последствие: отсутствие эффекта при неправильном образе жизни.

Альтернатива: сочетать терапию с диетой и физнагрузками.

Ошибка: игнорировать лёгкое повышение холестерина.

Последствие: риск инфаркта или инсульта возрастает в разы.

Альтернатива: ранняя диагностика и профилактическое лечение.

Плюсы и минусы энлицитида

Плюсы Минусы Простая форма приёма — таблетка Пока нет полной клинической доступности Снижение ЛПНП до 50% Требуется длительное наблюдение за безопасностью Профиль безопасности как у плацебо Стоимость пока неизвестна Подходит для пациентов, не переносящих статины Не заменяет полностью диету и активность

FAQ

Когда энлицитид появится в аптеках?

Ожидается одобрение регуляторов в течение ближайших 1-2 лет после публикации финальных результатов исследований.

Можно ли будет сочетать энлицитид со статинами?

Да, предполагается комбинированная терапия для усиления эффекта у пациентов высокого риска.

Безопасен ли препарат для пожилых?

На данный момент клинические данные показывают хороший профиль переносимости у пациентов старше 65 лет.

Мифы и правда

Миф: если я в форме, холестерин мне не страшен.

Правда: атеросклероз часто развивается бессимптомно, даже у стройных людей.

Миф: все таблетки вредят печени.

Правда: современные препараты проходят строгий контроль безопасности.

Миф: достаточно просто снизить жир в рационе.

Правда: уровень холестерина регулируется также генетикой и метаболизмом.

Исторический контекст

Открытие PCSK9 в начале 2000-х стало переломным моментом в кардиологии. Моноклональные антитела, появившиеся спустя десятилетие, впервые позволили достичь целевых уровней холестерина у пациентов, устойчивых к статинам. Энлицитид стал следующей ступенью эволюции — объединяя эффективность биотехнологий и удобство классической таблетки.

Три интересных факта

• Более 40% взрослых в Европе имеют повышенный уровень ЛПНП.

• Только 1 из 3 пациентов с атеросклерозом достигает целевого уровня холестерина.

• PCSK9-ингибиторы снижают риск сердечного приступа почти на треть.

Современная кардиология делает ставку на простоту и эффективность. Если энлицитид подтвердит свою безопасность, он способен изменить правила игры — превратив контроль холестерина из сложной схемы в привычку "одна таблетка в день".