Скрытые угрозы на кухне: эти повседневные привычки могут привести к отравлению

2:35
Здоровье

Некоторые повседневные привычки, включая неправильное хранение и приготовление продуктов, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

По ее словам, большинство рисков связано с нарушением элементарных санитарных норм. Люди часто совершают опасные ошибки при хранении и приготовлении пищи, не задумываясь о последствиях. Врач отметила, что особенно опасно использовать одну разделочную доску для разных продуктов, повторно замораживать еду и хранить разные блюда на одной тарелке.

"Многие недооценивают риски, связанные с обычными кухонными привычками. Например, использование одной разделочной доски для всех продуктов повышает вероятность заражения, особенно если после мяса режут овощи или хлеб. Опасно и повторно замораживать продукты — в момент оттаивания в них начинают размножаться бактерии. Не стоит хранить разные блюда на одной тарелке — один продукт может ускорять порчу другого", — объяснила Соломатина.

Она подчеркнула, что особую опасность представляет неправильное консервирование, особенно при заготовке грибов и мясных продуктов. Недостаточная термическая обработка может привести к развитию опасных бактерий.

"Недостаточно проваренные грибы или домашние паштеты могут содержать споры бактерий, выделяющих ботулотоксин. Герметичная упаковка создает идеальные условия для их размножения, и внешне такие консервы могут выглядеть нормально. Даже небольшое количество зараженного продукта способно вызвать тяжелое отравление. Чтобы избежать рисков, необходимо тщательно промывать и проваривать грибы, а домашние заготовки хранить при низкой температуре", — отметила врач.

Соломатина напомнила, что губки для мытья посуды нужно менять не реже одного раза в неделю, поскольку в их порах быстро размножаются бактерии, особенно после контакта с жирной посудой. Она уточнила, что продлить срок службы губки можно, если периодически дезинфицировать ее в посудомоечной машине с горячей водой, однако полностью очистить материал все равно невозможно. Врач также рекомендовала отказаться от тканевых кухонных полотенец в пользу одноразовых бумажных, чтобы снизить риск распространения микробов на посуде и поверхностях.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
