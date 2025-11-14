Не пробиотики и не таблетки: три простых продукта спасают от запора надолго

Проблемы с кишечником — одна из самых распространённых жалоб современного человека. Хронический запор затрагивает более 10% населения планеты, снижая качество жизни и нередко становясь постоянным источником дискомфорта. Учёные из Королевского колледжа Лондона представили новые рекомендации по питанию, которые могут изменить подход к лечению нарушений работы кишечника. Согласно их выводам, реальную помощь при задержке стула оказывают киви, ржаной хлеб и минеральная вода, а вот привычные клетчатка и сенна оказались практически бесполезны.
Ранее лечение запоров сводилось к двум универсальным советам — пить больше воды и увеличить количество пищевых волокон. Однако практика показала, что такой подход далеко не всегда помогает. Более половины пациентов по-прежнему жалуются на дискомфорт, несмотря на "здоровую" диету.
Исследователи из Лондона решили разобраться, какие рекомендации действительно подтверждены наукой. Они провели масштабный анализ более 75 клинических исследований, применив систему оценки доказательности GRADE. Итогом стали 59 новых рекомендаций и 12 направлений для будущих исследований, одобренных Британской ассоциацией диетологов (BDA).
"Наши данные показывают, что универсальный совет "ешьте больше клетчатки" — слишком общий и часто неэффективный. Важно уточнять, какие именно продукты работают, а какие нет", — отметили авторы исследования.
Главный вывод работы — не вся клетчатка одинаково полезна. Некоторые продукты, богатые растительными волокнами, действительно стимулируют работу кишечника, тогда как другие не оказывают заметного эффекта.
В то же время доказано, что употребление сенны и неразборчивое увеличение общего количества волокон не приносят устойчивого результата, а иногда даже вызывают обратный эффект — вздутие и боли.
На основе проведённых метаанализов исследователи сформулировали оптимальную стратегию питания для людей, страдающих хроническими запорами. Основное внимание уделено не объёму клетчатки, а её качеству и сочетанию с достаточной гидратацией.
|Продукт / средство
|Эффект
|Комментарий
|Киви
|Стимулирует перистальтику
|Безопасен для ежедневного употребления
|Ржаной хлеб
|Повышает объём стула
|Лучше употреблять цельнозерновой
|Минеральная вода
|Улучшает гидратацию кишечника
|Пить комнатной температуры
|Псиллиум
|Регулирует консистенцию стула
|Требует достаточного потребления воды
|Оксид магния
|Расслабляет гладкую мускулатуру
|Использовать по назначению врача
Несмотря на репутацию "главного помощника при запорах", обыкновенные пищевые волокна, особенно из пшеницы, нередко оказываются неэффективными. Это связано с индивидуальными особенностями микробиоты и реакцией кишечника на ферментацию волокон. Для некоторых людей избыток клетчатки вызывает спазмы и ощущение вздутия.
Учёные подчеркнули, что важно подбирать продукты под конкретного человека, учитывая тип стула, питание и уровень физической активности.
Если проблемы со стулом сохраняются более трёх месяцев, речь идёт о хроническом запоре. В этом случае не стоит ограничиваться домашними методами. Врач-гастроэнтеролог может назначить анализы на микрофлору кишечника, проверить уровень железа и щитовидные гормоны. Только после этого подбирается индивидуальная диета и при необходимости — медикаментозная поддержка.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Киви и ржаной хлеб
|Натурально, безопасно
|Требует регулярности
|Минеральная вода
|Улучшает гидратацию
|Возможна избыточная минерализация
|Псиллиум
|Эффективен и мягок
|Необходим контроль водного баланса
|Сенна
|Быстрый эффект
|Привыкание, раздражение слизистой
Да, по 1-2 фрукта в день безопасно и эффективно для стимуляции перистальтики.
Подойдут воды с высоким содержанием сульфатов и магния (более 250 мг/л).
Некоторые штаммы действительно улучшают моторику и снижают воспаление, но важно выбирать клинически подтверждённые варианты.
Интерес к проблемам кишечника возник ещё в XIX веке, когда запоры считались "болезнью цивилизации". Тогда рекомендовали овсянку, отруби и клизмы. Сегодня медицина делает ставку на персонализированные диеты и баланс микрофлоры. Новый подход Королевского колледжа Лондона — шаг к осмысленному лечению, где важна не только еда, но и качество научных доказательств.
Запор — это не просто неудобство, а сигнал, что пищеварительная система нуждается в корректировке. Вместо бесконтрольного увеличения клетчатки стоит обратить внимание на продукты с доказанной эффективностью: киви, ржаной хлеб и минеральную воду. Добавив к ним псиллиум, пробиотики и оксид магния, можно естественным способом восстановить регулярность стула и улучшить общее самочувствие.
Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.