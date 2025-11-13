Маленький элемент — большие последствия: что происходит при нехватке марганца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:39
Здоровье

Марганец — один из тех микроэлементов, о которых редко вспоминают, хотя он участвует почти во всех жизненно важных процессах. Этот элемент необходим для работы ферментов, обмена веществ, здоровья костей, нервной системы и иммунитета. Когда его не хватает, организм подаёт тревожные сигналы, игнорировать которые нельзя.

Девушка держится за голову от боли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка держится за голову от боли

Почему марганец так важен

Марганец играет ключевую роль в формировании костей, синтезе соединительной ткани, усвоении витаминов и антиоксидантной защите клеток. Он помогает организму справляться со стрессом, укрепляет суставы и участвует в регуляции уровня сахара в крови.

"Недостаток марганца в организме может привести к серьёзным последствиям для здоровья, особенно у детей", — предупредила терапевт Видновской клинической больницы Елена Лихошерстова.

Этот микроэлемент особенно важен для растущего организма. Без него нарушается формирование костей и хрящей, а также страдает обмен веществ.

Когда дефицит действительно опасен

По словам врача, изолированный дефицит марганца встречается редко — обычно он развивается при серьёзных нарушениях питания или в условиях, когда человек получает питание искусственным путём без добавления микроэлементов.

"Истинный изолированный дефицит марганца у людей — большая редкость. Он может возникнуть при тяжёлом истощении, генетических дефектах, полном парентеральном питании, не обогащённом микроэлементами", — пояснила Лихошерстова.

Тем не менее, частичный недостаток марганца сегодня нередко наблюдается у людей, которые придерживаются строгих диет, питаются преимущественно переработанными продуктами или исключают цельнозерновые и орехи.

Основные признаки нехватки марганца

Дефицит может проявляться постепенно, затрагивая разные системы организма.

Типичные симптомы:

  • слабость, быстрая утомляемость;

  • нарушения координации и памяти;

  • ломкость ногтей, тусклость волос;

  • кожные воспаления и высыпания;

  • замедление роста у детей;

  • боли в суставах, хрупкость костей;

  • ухудшение усвоения глюкозы и снижение "хорошего" холестерина.

"Признаки нехватки марганца включают тошноту, рвоту, кожные заболевания, замедленный рост волос и ногтей, снижение уровня "хорошего" холестерина, а также ухудшение толерантности к глюкозе", — отметила Лихошерстова.

Сравнение: достаток и дефицит марганца

Показатель Норма Дефицит
Состояние костей Крепкие, эластичные Хрупкость, боли в суставах
Кожа и волосы Здоровые, блестящие Сухость, ломкость
Энергия и обмен веществ Стабильный уровень Снижение тонуса, слабость
Уровень холестерина Баланс ЛПВП и ЛПНП Падение "хорошего" холестерина
Толерантность к глюкозе Нормальная Повышение риска диабета

Как восполнить дефицит

Чтобы избежать нехватки марганца, достаточно включить в рацион продукты, богатые этим элементом.

Основные источники марганца:

  • орехи (грецкие, миндаль, фундук);

  • цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис);

  • бобовые (чечевица, фасоль);

  • зелень и шпинат;

  • ананасы, черника, бананы;

  • чай и какао.

Важно помнить: марганец лучше усваивается при достаточном уровне витаминов B и магния, поэтому питание должно быть комплексным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Исключение зерновых и орехов Недостаток микроэлементов Ввести цельнозерновые продукты и орехи
Длительные монодиеты Замедление обмена веществ Сбалансированное питание
Злоупотребление фастфудом Нарушение усвоения минералов Натуральные продукты и овощи
Игнорирование анализов Хронический дефицит Проверка уровня микроэлементов

А что если марганца слишком много?

Избыток этого элемента также вреден — особенно при бесконтрольном приёме добавок. Переизбыток марганца может вызвать неврологические нарушения, похожие на симптомы паркинсонизма, а также повлиять на работу печени. Поэтому добавки с марганцем следует принимать только по назначению врача и после анализов.

Плюсы и минусы различных источников марганца

Источник Плюсы Минусы
Натуральные продукты Безопасно, сбалансировано Требует разнообразного рациона
Минеральные добавки Быстро восполняют дефицит Возможен переизбыток
Обогащённые продукты Удобно в использовании Концентрация не всегда достаточна

FAQ

Как понять, что в организме не хватает марганца?
Симптомы неспецифичны, но частая усталость, ломкость ногтей и проблемы с кожей могут быть сигналом. Точный ответ даст анализ крови.

Можно ли получить марганец только из пищи?
Да. При нормальном питании дополнительных добавок не требуется.

Нужен ли марганец детям?
Да, особенно в период активного роста. Дефицит микроэлемента замедляет развитие костной ткани.

Мифы и правда

Миф: марганец нужен только спортсменам.
Правда: он необходим каждому — от детей до пожилых людей.

Миф: достаточно есть витамины, чтобы избежать дефицита.
Правда: не все комплексы содержат марганец, важно следить за составом.

Миф: избыточное потребление орехов безвредно.
Правда: избыток марганца может быть токсичен при проблемах с печенью.

3 интересных факта

  1. Суточная норма марганца для взрослого — всего 2-5 мг, но без него организм не работает правильно.

  2. Марганец участвует в синтезе коллагена — белка, отвечающего за молодость кожи.

  3. Этот элемент необходим для выработки антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, защищающего клетки от старения.

Исторический контекст

О марганце стало известно ещё в XVIII веке: его открыли в Швеции при исследовании руды. В XX веке учёные выяснили, что микроэлемент жизненно важен не только для промышленности, но и для человека. Сегодня дефицит марганца рассматривают как скрытую, но значимую причину нарушений обмена веществ и роста у детей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
