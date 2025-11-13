Маленький элемент — большие последствия: что происходит при нехватке марганца

Марганец — один из тех микроэлементов, о которых редко вспоминают, хотя он участвует почти во всех жизненно важных процессах. Этот элемент необходим для работы ферментов, обмена веществ, здоровья костей, нервной системы и иммунитета. Когда его не хватает, организм подаёт тревожные сигналы, игнорировать которые нельзя.
Марганец играет ключевую роль в формировании костей, синтезе соединительной ткани, усвоении витаминов и антиоксидантной защите клеток. Он помогает организму справляться со стрессом, укрепляет суставы и участвует в регуляции уровня сахара в крови.
"Недостаток марганца в организме может привести к серьёзным последствиям для здоровья, особенно у детей", — предупредила терапевт Видновской клинической больницы Елена Лихошерстова.
Этот микроэлемент особенно важен для растущего организма. Без него нарушается формирование костей и хрящей, а также страдает обмен веществ.
По словам врача, изолированный дефицит марганца встречается редко — обычно он развивается при серьёзных нарушениях питания или в условиях, когда человек получает питание искусственным путём без добавления микроэлементов.
"Истинный изолированный дефицит марганца у людей — большая редкость. Он может возникнуть при тяжёлом истощении, генетических дефектах, полном парентеральном питании, не обогащённом микроэлементами", — пояснила Лихошерстова.
Тем не менее, частичный недостаток марганца сегодня нередко наблюдается у людей, которые придерживаются строгих диет, питаются преимущественно переработанными продуктами или исключают цельнозерновые и орехи.
Дефицит может проявляться постепенно, затрагивая разные системы организма.
Типичные симптомы:
слабость, быстрая утомляемость;
нарушения координации и памяти;
ломкость ногтей, тусклость волос;
кожные воспаления и высыпания;
замедление роста у детей;
боли в суставах, хрупкость костей;
ухудшение усвоения глюкозы и снижение "хорошего" холестерина.
"Признаки нехватки марганца включают тошноту, рвоту, кожные заболевания, замедленный рост волос и ногтей, снижение уровня "хорошего" холестерина, а также ухудшение толерантности к глюкозе", — отметила Лихошерстова.
|Показатель
|Норма
|Дефицит
|Состояние костей
|Крепкие, эластичные
|Хрупкость, боли в суставах
|Кожа и волосы
|Здоровые, блестящие
|Сухость, ломкость
|Энергия и обмен веществ
|Стабильный уровень
|Снижение тонуса, слабость
|Уровень холестерина
|Баланс ЛПВП и ЛПНП
|Падение "хорошего" холестерина
|Толерантность к глюкозе
|Нормальная
|Повышение риска диабета
Чтобы избежать нехватки марганца, достаточно включить в рацион продукты, богатые этим элементом.
Основные источники марганца:
орехи (грецкие, миндаль, фундук);
цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис);
бобовые (чечевица, фасоль);
зелень и шпинат;
ананасы, черника, бананы;
чай и какао.
Важно помнить: марганец лучше усваивается при достаточном уровне витаминов B и магния, поэтому питание должно быть комплексным.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Исключение зерновых и орехов
|Недостаток микроэлементов
|Ввести цельнозерновые продукты и орехи
|Длительные монодиеты
|Замедление обмена веществ
|Сбалансированное питание
|Злоупотребление фастфудом
|Нарушение усвоения минералов
|Натуральные продукты и овощи
|Игнорирование анализов
|Хронический дефицит
|Проверка уровня микроэлементов
Избыток этого элемента также вреден — особенно при бесконтрольном приёме добавок. Переизбыток марганца может вызвать неврологические нарушения, похожие на симптомы паркинсонизма, а также повлиять на работу печени. Поэтому добавки с марганцем следует принимать только по назначению врача и после анализов.
|Источник
|Плюсы
|Минусы
|Натуральные продукты
|Безопасно, сбалансировано
|Требует разнообразного рациона
|Минеральные добавки
|Быстро восполняют дефицит
|Возможен переизбыток
|Обогащённые продукты
|Удобно в использовании
|Концентрация не всегда достаточна
Как понять, что в организме не хватает марганца?
Симптомы неспецифичны, но частая усталость, ломкость ногтей и проблемы с кожей могут быть сигналом. Точный ответ даст анализ крови.
Можно ли получить марганец только из пищи?
Да. При нормальном питании дополнительных добавок не требуется.
Нужен ли марганец детям?
Да, особенно в период активного роста. Дефицит микроэлемента замедляет развитие костной ткани.
Миф: марганец нужен только спортсменам.
Правда: он необходим каждому — от детей до пожилых людей.
Миф: достаточно есть витамины, чтобы избежать дефицита.
Правда: не все комплексы содержат марганец, важно следить за составом.
Миф: избыточное потребление орехов безвредно.
Правда: избыток марганца может быть токсичен при проблемах с печенью.
Суточная норма марганца для взрослого — всего 2-5 мг, но без него организм не работает правильно.
Марганец участвует в синтезе коллагена — белка, отвечающего за молодость кожи.
Этот элемент необходим для выработки антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, защищающего клетки от старения.
О марганце стало известно ещё в XVIII веке: его открыли в Швеции при исследовании руды. В XX веке учёные выяснили, что микроэлемент жизненно важен не только для промышленности, но и для человека. Сегодня дефицит марганца рассматривают как скрытую, но значимую причину нарушений обмена веществ и роста у детей.
