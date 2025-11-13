Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей

6:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди ищут универсальный способ похудеть и укрепить здоровье — и нередко обращаются к идее "диеты по группе крови". Сторонники метода утверждают, что наш рацион должен зависеть от типа крови, ведь якобы это определяет, какие продукты нам полезны, а какие вредят. Но врачи предупреждают: у этой концепции нет научного основания.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка обедает

Откуда взялась теория "кровяного питания"

Диета по группе крови стала популярной в 1990-х после выхода книги американского натуропата Питера д'Адамо. Он предположил, что каждый тип крови связан с определённым этапом эволюции человека:

I группа - "охотники", которым нужны мясо и белки;

II группа - "земледельцы", которым полезнее растительная пища;

III группа - "кочевники", лучше усваивающие молочные продукты;

IV группа - "загадочная" комбинация всех предыдущих.

Эта идея показалась людям логичной: простая формула, индивидуальный подход, а главное — обещание легкости в снижении веса. Однако врачи и учёные относятся к подобным теориям скептически.

"Такие диеты являются классическим примером псевдонауки", — заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Почему диеты по группе крови не работают

На сегодняшний день нет серьёзных научных доказательств, что группа крови как-то влияет на обмен веществ, пищеварение или усвоение конкретных продуктов.

Организм человека устроен универсально: белки, жиры и углеводы расщепляются одними и теми же ферментами, независимо от группы крови.

"Группа крови не влияет на то, как пищеварительная система усваивает белки, жиры или углеводы", — пояснил Трахтман.

Исследования последних лет, включая обзоры Гарвардской школы общественного здравоохранения, также не выявили связи между типом крови и риском заболеваний, весом или эффективностью диеты. Если кто-то действительно худеет, соблюдая "кровяной" рацион, это происходит из-за отказа от фастфуда и сладостей, а не благодаря антигенам крови.

Сравнение: диета по группе крови vs. сбалансированное питание

Критерий Диета по группе крови Сбалансированное питание Научное подтверждение Отсутствует Подтверждено исследованиями Гибкость меню Ограничена Индивидуальна Эффект на вес Нестабилен, субъективен Постепенное снижение за счёт баланса Риски Дефицит нутриентов Отсутствуют при грамотном подходе

Откуда появляется эффект

Многие замечают, что на "диете по крови" чувствуют себя лучше. Причина проста: рацион становится чище. Люди начинают больше готовить дома, отказываются от жареного, полуфабрикатов и сладостей. Именно эти изменения, а не группа крови, приносят улучшения.

Психологический эффект играет роль тоже — вера в систему делает человека более дисциплинированным.

Как на самом деле подобрать питание

Оцените состояние здоровья. Сдайте базовые анализы, чтобы понять, чего не хватает организму. Следите за калорийностью. Дефицит 10-15% от нормы помогает мягко снижать вес. Поддерживайте баланс БЖУ. Белки — 30%, жиры — 30%, углеводы — 40%. Пейте достаточно воды. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ. Добавляйте клетчатку. Овощи, бобовые и цельнозерновые продукты поддерживают микрофлору кишечника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Следование "диете по крови" без анализа здоровья Недостаток белков, витаминов Индивидуальный рацион с врачом-диетологом Исключение целых групп продуктов Дефицит питательных веществ Сбалансированный подход Слепая вера в псевдонауку Потеря мотивации при отсутствии результата Осознанный контроль питания

А что если диета "работает"?

Если человек чувствует себя лучше, это не повод считать систему научной. Возможно, он просто стал питаться более осознанно. Главное — чтобы рацион оставался разнообразным и не наносил вреда.

"Эффективность таких диет, если она и наблюдается, обычно связана с общим оздоровлением рациона и сокращением потребления обработанных продуктов", — добавил Трахтман.

Плюсы и минусы популярных подходов

Метод Плюсы Минусы Диета по группе крови Мотивирует к дисциплине Нет доказательств, риск дефицита Средиземноморская диета Баланс, профилактика болезней сердца Требует контроля порций Интуитивное питание Учит слушать тело Подходит не всем Раздельное питание Помогает следить за составом Нет научной базы

FAQ

Есть ли научные доказательства диеты по крови?

Нет. Крупные исследования не подтвердили её эффективность.

Можно ли похудеть по этой системе?

Да, но только за счёт отказа от вредной пищи, а не из-за группы крови.

Какая диета считается самой полезной?

Средиземноморская и DASH-диета признаны самыми безопасными и сбалансированными.

Мифы и правда

Миф: группа крови определяет обмен веществ.

Правда: на метаболизм влияют гормоны, гены и физическая активность.

Миф: "Охотникам" нужно есть только мясо.

Правда: избыток белка перегружает почки и не способствует долголетию.

Миф: "Кочевники" обязаны пить молоко.

Правда: у многих взрослых людей непереносимость лактозы, независимо от группы крови.

3 интересных факта

У 85% людей на планете — положительный резус-фактор, но он никак не связан с питанием. Первая классификация групп крови была предложена Карлом Ландштейнером в 1901 году. В Японии по группе крови иногда подбирают сотрудников, считая это характеристикой личности — но это не научно доказано.

Исторический контекст

Теория о связи крови и питания появилась в эпоху увлечения альтернативной медициной конца XX века. Несмотря на отсутствие доказательств, она получила широкое распространение благодаря маркетингу. Сегодня научное сообщество рассматривает её как культурный феномен, сродни гороскопам.