Пять шагов против простуды: как не стать жертвой осеннего переохлаждения

7:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением холодов организм становится особенно уязвимым к вирусам и инфекциям. Перепады температур, нехватка солнца и стрессы снижают иммунитет, а привычный образ жизни часто усугубляет ситуацию. Врач А. Тяжельников напомнил, что укрепление здоровья — это не сложные процедуры, а простые и системные действия, которые должен выполнять каждый.

Фото: https://unsplash.com by Abdur Ahmanus is licensed under Free Женщина в шарфе зимой

Главные опоры здоровья: сон, питание и движение

Здоровье невозможно поддерживать на одном витамине — всё решают базовые привычки. Правильный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность формируют устойчивый иммунитет.

"Для поддержания здоровья необходимы умеренные физические нагрузки, полноценный сон (не менее 7-8 часов) и сбалансированное питание", — отметил врач Александр Тяжельников.

Рацион в сезон простуд должен быть богат свежими овощами, фруктами, белками и полезными жирами. Это не только укрепляет иммунную систему, но и поддерживает энергию в течение дня. Полезные продукты стоит подбирать по принципу разнообразия:

овощи и зелень — источник витаминов A, C и K;

рыба и орехи — незаменимые жирные кислоты омега-3;

мясо и бобовые — строительный материал для клеток иммунитета;

кисломолочные продукты — поддержка микрофлоры кишечника, где рождается до 70% защитных клеток.

От фастфуда, сладких газировок и полуфабрикатов в этот период лучше отказаться — они перегружают печень и мешают усвоению питательных веществ.

Прогулки как естественная профилактика

Свежий воздух — простое, но эффективное средство укрепления здоровья. Прогулки улучшают кровообращение, насыщают клетки кислородом и помогают организму вырабатывать устойчивость к холоду.

Даже 30 минут ходьбы в день снижают риск простуды почти на треть. Главное — подобрать одежду по погоде, чтобы не переохладиться и не перегреться.

"Прогулки полезны в любую погоду, если вы одеты по сезону и избегаете экстремальных условий", — подчеркнул Тяжельников.

Как защититься от переохлаждения

Переохлаждение — главный враг иммунитета. Когда тело теряет тепло, сосуды сужаются, а циркуляция крови замедляется. В результате организм получает меньше кислорода, снижается выработка иммунных клеток, и вирусам становится проще проникнуть в дыхательные пути.

Чтобы избежать этого, важно:

Носить многослойную одежду, которую можно регулировать при изменении температуры. Следить, чтобы обувь не промокала. После улицы переодеваться в сухие и тёплые вещи. Избегать длительного пребывания на холоде без движения.

Особое внимание — хроническим заболеваниям

В сезон простуд особую осторожность должны проявлять люди с хроническими недугами: астмой, диабетом, гипертонией, сердечными болезнями. Любая вирусная инфекция может вызвать обострение.

"Простудные болезни часто провоцируют обострение хронических недугов, поэтому своевременная коррекция лечения крайне важна", — пояснил врач Александр Тяжельников.

Перед началом холодного сезона стоит пройти профилактический осмотр и обсудить с врачом возможную корректировку терапии. Это позволит избежать осложнений и сохранить стабильное самочувствие.

Советы шаг за шагом: укрепляем иммунитет осенью и зимой

Высыпайтесь. Полноценный ночной отдых не менее 7-8 часов — основа иммунной стабильности. Питайтесь осознанно. Включайте сезонные овощи, цитрусовые, белковую пищу и полезные жиры. Двигайтесь ежедневно. Утренняя зарядка, прогулка, плавание или йога улучшают обмен веществ. Проветривайте помещения. Свежий воздух снижает концентрацию вирусов в квартире. Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения ног и спины. Пейте воду. Поддерживайте баланс жидкости, особенно при сухом воздухе. Минимизируйте стресс. Техники дыхания, медитация и отдых помогают сохранить устойчивость нервной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Пропуск завтрака Снижение энергии и иммунитета Белковый завтрак с овощами Недосып Ослабление защитных функций Режим сна 7-8 часов Отсутствие прогулок Плохое настроение, низкий тонус 30 минут ходьбы ежедневно Лёгкая одежда на холоде Простуда, воспаления Тёплые слои и защита шеи Игнорирование хронических болезней Обострение Профилактический приём у врача

А что если простуда всё-таки настигла?

Если симптомы появились, важно не переносить болезнь "на ногах". Полноценный отдых, обильное питьё, щадящая диета и консультация специалиста помогут восстановиться без осложнений. А самолечение антибиотиками или "народными средствами" без назначения врача может навредить.

Плюсы и минусы популярных средств укрепления иммунитета

Средство Плюсы Минусы Витамин C Повышает устойчивость к вирусам Не предотвращает болезнь полностью Имбирь и мёд Улучшают кровообращение, обладают антисептическим действием Возможны аллергии Эхинацея Активирует иммунные клетки Не подходит при аутоиммунных заболеваниях Прогулки и спорт Безопасно и эффективно Требует регулярности

FAQ

Как укрепить иммунитет быстро?

Невозможно за один день. Эффект даёт только системность: сон, питание, движение и снижение стресса.

Стоит ли принимать витамины без анализа?

Нет. Лучше сдать анализ крови и подобрать комплекс по рекомендации врача.

Можно ли гулять во время простуды?

Если нет температуры и слабости — да. Прогулка на свежем воздухе помогает быстрее восстановиться.

Мифы и правда

Миф: чеснок и лук полностью защищают от вирусов.

Правда: они поддерживают иммунитет, но не заменяют вакцинацию и гигиену.

Миф: мороз убивает вирусы.

Правда: вирусы прекрасно распространяются в холодном и сухом воздухе.

Миф: закаливание помогает всем.

Правда: закаливание полезно, но только при постепенном и правильном подходе.

3 интересных факта

Иммунные клетки обновляются каждые 30 дней. Недосып в течение недели снижает защиту организма на 20%. Прогулка в парке после дождя повышает уровень эндорфинов и снижает стресс.