Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов

Современный ритм жизни нередко приводит к тому, что человек теряет способность нормально засыпать. Переработки, тревожность, гаджеты в руках до полуночи — всё это подрывает естественные биоритмы. И всё чаще решение ищут в таблетке перед сном. Однако врачи предупреждают: снотворное не всегда безобидно. В России, по данным специалистов, спрос на такие препараты за год вырос почти на 60%, и это тревожный сигнал.

Почему мы перестали высыпаться

По словам врачей, основными причинами бессонницы стали хронический стресс, тревожные состояния и злоупотребление экранным временем. Когда человек волнуется, в крови повышается уровень гормонов бодрствования — кортизола и адреналина. Из-за этого нервная система не может "переключиться" в режим отдыха.

"При тревоге уровень кортизола и даже адреналина может быть повышен, тонус симпатической нервной системы увеличивается. При повышении этих нейромедиаторов человек испытывает тревогу, повышенное сердцебиение, а это факторы бодрствования, и, соответственно, он не может заснуть", — пояснила врач-сомнолог Елена Царёва.

Когда бессонные ночи становятся частыми, люди нередко прибегают к лекарствам, надеясь на быстрый эффект. Но это решение, как подчёркивают специалисты, несёт в себе серьёзные риски.

Чем опасно снотворное

Снотворные препараты действуют на центральную нервную систему, помогая расслабиться и заснуть. Но вместе с эффектом сна приходит и риск побочных последствий.

При длительном или бесконтрольном приёме снотворное способно вызвать:

утреннюю слабость и сонливость;

ухудшение концентрации и памяти;

обострение сердечно-сосудистых заболеваний;

остановку дыхания во сне (апноэ);

формирование зависимости.

"Особую опасность представляет развитие зависимости, когда человек самостоятельно увеличивает дозировки", — подчеркнула Царёва.

Сравнение: короткий и длительный приём снотворных

Показатель Короткий курс (до 7 дней) Длительный приём Эффект Временное облегчение при острой бессоннице Привыкание, снижение эффективности Побочные эффекты Минимальные Нарушение памяти, дневная сонливость, апноэ Риск зависимости Низкий Высокий Контроль врача Обязателен Крайне важен

Как действовать при бессоннице: пошаговый подход

Наладить режим. Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Ограничить гаджеты. За час до сна убрать телефон, планшет, телевизор. Создать ритуал расслабления. Тёплая ванна, чтение, дыхательные практики. Избегать стимуляторов. Кофеин, никотин и алкоголь мешают качественному сну. Обратиться к специалисту. Если бессонница длится больше трёх месяцев — это хроническое расстройство, требующее терапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Приём снотворного без назначения Побочные эффекты, зависимость Консультация с сомнологом Самовольное увеличение дозы Остановка дыхания, нарушение работы сердца Медикаментозный контроль врача Отмена препарата резко Тревожность, бессонница возвращается Постепенное снижение дозировки Использование алкоголя "для сна" Поверхностный сон, апноэ Травяные чаи, дыхательные техники

А что если бессонница хроническая?

Если сон нарушен более трёх месяцев, врачи говорят о хронической бессоннице. В этом случае таблетки дают лишь временное облегчение. Настоящее решение — в когнитивно-поведенческой терапии сна (КПТ-I). Этот метод помогает проанализировать привычки, которые мешают сну, и заменить их здоровыми.

Психолог учит человека заново формировать ассоциации между кроватью и сном, снижать тревогу и управлять вниманием.

"Для лечения хронической бессонницы мы используем когнитивно-поведенческую терапию, которая работает с привычками, влияющими на сон", — пояснила Царёва.

Плюсы и минусы лечения снотворными

Подход Плюсы Минусы Кратковременное применение Быстрый эффект, облегчение при острой бессоннице Не решает первопричину Длительный приём Привыкание, ухудшение когнитивных функций Высокие риски Когнитивно-поведенческая терапия Безопасна, улучшает качество сна Требует времени и участия пациента

FAQ

Как долго можно принимать снотворное?

Не более 3-7 дней и только при острой бессоннице под контролем врача.

Что делать, если зависимость уже сформировалась?

Обратиться к психиатру. Врач может применить "медикаментозный мостик" — постепенное снижение дозы.

Можно ли заменить снотворное растительными средствами?

Да, препараты с мелатонином, пустырником, валерианой или магнием помогают мягко восстановить цикл сна.

Мифы и правда

Миф: Снотворные безопасны, если их купить без рецепта.

Правда: Даже мягкие препараты вызывают привыкание и влияют на нервную систему.

Миф: Таблетки — единственный способ заснуть.

Правда: КПТ-I, гигиена сна и расслабляющие ритуалы часто эффективнее без лекарств.

Миф: Алкоголь помогает уснуть.

Правда: Он действительно ускоряет засыпание, но делает сон поверхностным и фрагментированным.

Сон и психология

Психологическое состояние напрямую влияет на способность заснуть. Повышенная тревожность и поток мыслей удерживают мозг в активном состоянии. Поэтому техники расслабления — дыхательные упражнения, дневники благодарности, медитация — не менее важны, чем медикаменты.

3 интересных факта о сне

Люди, которые ложатся спать до полуночи, имеют более стабильный уровень кортизола. Даже короткий дневной сон улучшает память и продуктивность. Освещение экрана смартфона снижает выработку мелатонина на 20%.

Исторический контекст

В XIX веке для лечения бессонницы использовали опиум и алкогольные настойки. Позже их заменили барбитураты, а затем — более безопасные бензодиазепины. Сегодня медицина делает ставку на поведенческую терапию и бережные методы восстановления сна, где таблетки играют лишь вспомогательную роль.