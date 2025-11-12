Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов

Современный ритм жизни нередко приводит к тому, что человек теряет способность нормально засыпать. Переработки, тревожность, гаджеты в руках до полуночи — всё это подрывает естественные биоритмы. И всё чаще решение ищут в таблетке перед сном. Однако врачи предупреждают: снотворное не всегда безобидно. В России, по данным специалистов, спрос на такие препараты за год вырос почти на 60%, и это тревожный сигнал.
По словам врачей, основными причинами бессонницы стали хронический стресс, тревожные состояния и злоупотребление экранным временем. Когда человек волнуется, в крови повышается уровень гормонов бодрствования — кортизола и адреналина. Из-за этого нервная система не может "переключиться" в режим отдыха.
"При тревоге уровень кортизола и даже адреналина может быть повышен, тонус симпатической нервной системы увеличивается. При повышении этих нейромедиаторов человек испытывает тревогу, повышенное сердцебиение, а это факторы бодрствования, и, соответственно, он не может заснуть", — пояснила врач-сомнолог Елена Царёва.
Когда бессонные ночи становятся частыми, люди нередко прибегают к лекарствам, надеясь на быстрый эффект. Но это решение, как подчёркивают специалисты, несёт в себе серьёзные риски.
Снотворные препараты действуют на центральную нервную систему, помогая расслабиться и заснуть. Но вместе с эффектом сна приходит и риск побочных последствий.
При длительном или бесконтрольном приёме снотворное способно вызвать:
утреннюю слабость и сонливость;
ухудшение концентрации и памяти;
обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
остановку дыхания во сне (апноэ);
формирование зависимости.
"Особую опасность представляет развитие зависимости, когда человек самостоятельно увеличивает дозировки", — подчеркнула Царёва.
|Показатель
|Короткий курс (до 7 дней)
|Длительный приём
|Эффект
|Временное облегчение при острой бессоннице
|Привыкание, снижение эффективности
|Побочные эффекты
|Минимальные
|Нарушение памяти, дневная сонливость, апноэ
|Риск зависимости
|Низкий
|Высокий
|Контроль врача
|Обязателен
|Крайне важен
Наладить режим. Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
Ограничить гаджеты. За час до сна убрать телефон, планшет, телевизор.
Создать ритуал расслабления. Тёплая ванна, чтение, дыхательные практики.
Избегать стимуляторов. Кофеин, никотин и алкоголь мешают качественному сну.
Обратиться к специалисту. Если бессонница длится больше трёх месяцев — это хроническое расстройство, требующее терапии.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Приём снотворного без назначения
|Побочные эффекты, зависимость
|Консультация с сомнологом
|Самовольное увеличение дозы
|Остановка дыхания, нарушение работы сердца
|Медикаментозный контроль врача
|Отмена препарата резко
|Тревожность, бессонница возвращается
|Постепенное снижение дозировки
|Использование алкоголя "для сна"
|Поверхностный сон, апноэ
|Травяные чаи, дыхательные техники
Если сон нарушен более трёх месяцев, врачи говорят о хронической бессоннице. В этом случае таблетки дают лишь временное облегчение. Настоящее решение — в когнитивно-поведенческой терапии сна (КПТ-I). Этот метод помогает проанализировать привычки, которые мешают сну, и заменить их здоровыми.
Психолог учит человека заново формировать ассоциации между кроватью и сном, снижать тревогу и управлять вниманием.
"Для лечения хронической бессонницы мы используем когнитивно-поведенческую терапию, которая работает с привычками, влияющими на сон", — пояснила Царёва.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Кратковременное применение
|Быстрый эффект, облегчение при острой бессоннице
|Не решает первопричину
|Длительный приём
|Привыкание, ухудшение когнитивных функций
|Высокие риски
|Когнитивно-поведенческая терапия
|Безопасна, улучшает качество сна
|Требует времени и участия пациента
Как долго можно принимать снотворное?
Не более 3-7 дней и только при острой бессоннице под контролем врача.
Что делать, если зависимость уже сформировалась?
Обратиться к психиатру. Врач может применить "медикаментозный мостик" — постепенное снижение дозы.
Можно ли заменить снотворное растительными средствами?
Да, препараты с мелатонином, пустырником, валерианой или магнием помогают мягко восстановить цикл сна.
Миф: Снотворные безопасны, если их купить без рецепта.
Правда: Даже мягкие препараты вызывают привыкание и влияют на нервную систему.
Миф: Таблетки — единственный способ заснуть.
Правда: КПТ-I, гигиена сна и расслабляющие ритуалы часто эффективнее без лекарств.
Миф: Алкоголь помогает уснуть.
Правда: Он действительно ускоряет засыпание, но делает сон поверхностным и фрагментированным.
Психологическое состояние напрямую влияет на способность заснуть. Повышенная тревожность и поток мыслей удерживают мозг в активном состоянии. Поэтому техники расслабления — дыхательные упражнения, дневники благодарности, медитация — не менее важны, чем медикаменты.
Люди, которые ложатся спать до полуночи, имеют более стабильный уровень кортизола.
Даже короткий дневной сон улучшает память и продуктивность.
Освещение экрана смартфона снижает выработку мелатонина на 20%.
В XIX веке для лечения бессонницы использовали опиум и алкогольные настойки. Позже их заменили барбитураты, а затем — более безопасные бензодиазепины. Сегодня медицина делает ставку на поведенческую терапию и бережные методы восстановления сна, где таблетки играют лишь вспомогательную роль.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.