Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026
Звёздная пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Асмус с иронией вспомнила о скандальной роли в "Тексте"

Каша, которая кормила поколение, сдаёт позиции: как манка повышает риск диабета и остеопороза

Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет
1:06
Здоровье

Для многих манная каша — символ детства, уютных утренников и бабушкиных завтраков. Однако с возрастом отношение к этому продукту стоит пересмотреть. Врачи всё чаще предупреждают: после сорока лет манка теряет статус полезной еды и может даже навредить организму. Причина не в "моде на здоровое питание", а в том, как меняется обмен веществ и потребности тела с возрастом.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Что делает манку проблемной

Основной компонент манной крупы — переработанная пшеница, из которой удалены почти все оболочки зёрен. В результате продукт содержит много крахмала, но мало витаминов, клетчатки и микроэлементов.

Главная особенность — наличие фитина. Это природное вещество связывает кальций, железо и цинк, мешая их усвоению.

"Фитин блокирует всасывание кальция и железа, что особенно опасно для женщин после сорока", — пояснила диетолог Елена Трофимова.

Дефицит кальция после 40 лет ведёт к постепенной потере плотности костей, а риск остеопороза и переломов увеличивается в разы.

Как манка влияет на обмен веществ

Манная каша отличается высоким гликемическим индексом - от 70 до 85. Это означает, что после порции такой каши уровень сахара в крови резко подскакивает. Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать скачок глюкозы.

Для людей с нарушенным обменом веществ или предрасположенностью к диабету это прямой путь к развитию инсулинорезистентности - состояния, когда клетки перестают правильно реагировать на инсулин.

Таблица: как манка уступает другим кашам

Показатель Манка Овсянка Гречка Киноа
Клетчатка Низкое содержание Среднее Высокое Высокое
Гликемический индекс 70-85 50-60 45-50 35-40
Кальций и железо Плохо усваиваются Хорошо усваиваются Высокое содержание Высокое содержание
Чувство насыщения Короткое Длительное Длительное Длительное

Почему манка не насыщает

Из-за низкого содержания клетчатки манка быстро переваривается и вызывает чувство голода уже через час-два. Это приводит к перееданию и увеличению калорийности рациона.

Кроме того, отсутствие грубых волокон делает кашу бесполезной для кишечника: она не стимулирует перистальтику и не помогает очищению организма.

Советы шаг за шагом: чем заменить манку

  1. Овсянка - источник растворимой клетчатки и бета-глюканов, которые снижают уровень холестерина.

  2. Гречка - содержит железо и магний, поддерживает работу сердца и сосудов.

  3. Киноа - богатый белком и аминокислотами псевдозлак, подходит даже при диабете.

  4. Булгур или кус-кус - альтернатива с более низким гликемическим индексом.

  5. Пшёнка - помогает выводить токсины и регулирует уровень сахара.

При желании можно варить манку изредка, но важно уменьшить порцию и не добавлять сахар или сливочное масло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть манку ежедневно на завтрак.
    Последствие: избыток быстрых углеводов, набор веса.
    Альтернатива: чередовать с овсянкой, киноа или пшённой кашей.

  • Ошибка: добавлять сахар, варенье или сгущёнку.
    Последствие: повышение гликемического индекса, нагрузка на поджелудочную.
    Альтернатива: подсластить ягодами или ложкой мёда.

  • Ошибка: готовить на молоке с жиром.
    Последствие: лишние калории и риск скачков сахара.
    Альтернатива: готовить на воде или растительном молоке.

А что если всё-таки хочется манки?

Иногда можно позволить себе немного манной каши, особенно если она вызывает положительные эмоции и ассоциируется с комфортом. Главное — не превращать её в основу рациона. В зрелом возрасте важно, чтобы каждый приём пищи приносил не только удовольствие, но и пользу.

Чтобы снизить вред, используйте простые приёмы:

  • варите манку на воде;

  • добавляйте ягоды или орехи;

  • уменьшайте количество сахара;

  • ешьте не чаще одного-двух раз в неделю.

Так продукт не нанесёт вреда и не повлияет на уровень кальция.

Плюсы и минусы манной каши

Плюсы Минусы
Легко усваивается при болезнях ЖКТ Связывает кальций и железо
Подходит для детского питания Провоцирует резкие скачки сахара
Быстро готовится Низкое содержание витаминов и клетчатки
Мягкий вкус Не даёт длительного насыщения
Может выручить при временной диете При частом употреблении мешает усвоению минералов

FAQ

Можно ли есть манку после 40 лет?

Можно, но не чаще 1-2 раз в неделю и в небольшом объёме.

Чем вреден фитин?

Он связывает кальций и железо, мешая их усвоению, что повышает риск остеопороза и анемии.

Почему манку дают детям?

В детстве организм активно растёт и быстрее перерабатывает углеводы. У взрослых скорость обмена ниже, и избыток крахмала становится проблемой.

Можно ли варить манку на воде?

Да, это снижает калорийность и уменьшает нагрузку на поджелудочную железу.

Что выбрать вместо манки при диете?

Киноа, овсянку, гречку или булгур — они дольше перевариваются и содержат больше белка.

Мифы и правда

  • Миф: манная каша укрепляет кости.
    Правда: фитин мешает усвоению кальция и ослабляет костную ткань.

  • Миф: манка подходит всем.
    Правда: людям с диабетом и избыточным весом её лучше избегать.

  • Миф: манка полезна при похудении.
    Правда: она быстро повышает сахар и вызывает голод.

  • Миф: манка — идеальный завтрак для взрослых.
    Правда: после 40 лет лучше выбирать каши с высоким содержанием клетчатки.

Интересные факты

  1. Манная крупа появилась в России в XIX веке и считалась элитным продуктом, доступным только богатым семьям.

  2. В Совестком Союзе манку часто включали в детские меню, считая её "щадящей" пищей.

  3. Сегодня диетологи относят её к категории рафинированных круп, рекомендуя ограничить употребление.

Исторический контекст

Манная каша пережила долгий путь — от дворянских завтраков до символа советского детства. Однако с изменением образа жизни и пищевых привычек представления о её пользе пересмотрены. Современная наука показывает: то, что было полезно ребёнку, не всегда подходит взрослому человеку. После 40 лет организм требует больше белка, клетчатки и минералов, а манка этим критериям не соответствует.

В умеренных количествах она не навредит, но в постоянном рационе должна уступить место овсянке, гречке или киноа. Ведь еда должна не только радовать вкусом, но и работать на здоровье.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.