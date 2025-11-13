Кефир, жвачка, сода: почему привычные способы от изжоги опаснее самой болезни

Сода и молоко могут усугубить изжогу — врач Ольга Исаева

Изжога — один из самых частых симптомов нарушений пищеварения. Почти каждый сталкивался с жжением за грудиной после плотного ужина или чашки кофе. В попытке быстро избавиться от неприятного ощущения многие прибегают к народным методам, не задумываясь о том, что некоторые из них способны только усугубить проблему.

Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко

Врач-гастроэнтеролог сети клиник "Неболит" Ольга Исаева рассказала, почему привычные "спасатели" от изжоги — пищевая сода, минеральная вода, жвачка, кефир и молоко — могут быть опасны для желудка.

Почему изжога возникает

Изжога появляется, когда кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Обычно это связано с повышенным давлением в желудке или нарушением работы сфинктера — клапана между желудком и пищеводом. Если причина не устранена, симптом может повторяться и приводить к воспалению слизистой, эзофагиту и даже язвенным поражениям.

"Изжога — это не просто временный дискомфорт, а сигнал о нарушениях пищеварения", — пояснила гастроэнтеролог Ольга Исаева.

Ошибка №1 — раствор соды

Самый известный "бабушкин" метод — растворить соду в воде и выпить. Первые минуты действительно приносят облегчение: сода нейтрализует кислоту, убирая жжение. Но эффект обманчив, сообщает Газета.Ru.

"Создаваемая содой щелочная среда способна быстро нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, однако в ходе реакции выделяется тепло, углекислый газ и вода — такой эффект может повредить слизистую и повысить давление в желудке", — отметила врач.

Кроме того, при частом употреблении организм начинает компенсаторно увеличивать выработку кислоты, и изжога возвращается с удвоенной силой.

Альтернатива

При частой изжоге безопаснее использовать аптечные антациды — препараты на основе гидроксида магния или алюминия. Они мягко снижают кислотность, не вызывая побочных реакций.

Ошибка №2 — минеральная вода

Многие уверены, что минеральная вода помогает "смыть" кислоту. Но в реальности эффект зависит от её состава. Газированная вода, особенно холодная, лишь раздражает слизистую желудка.

"Минеральная вода, хоть и оказывает позитивный эффект на ЖКТ, обычно продаётся с газом. В такой форме жидкость раздражает слизистую и при панкреатите усиливает секрецию панкреатического сока", — пояснила специалист.

Альтернатива

Для облегчения состояния можно выпить тёплую негазированную воду небольшими глотками — это поможет разбавить кислоту без раздражения желудка.

Ошибка №3 — жевательная резинка

После еды многие берут жвачку, чтобы "погасить кислоту". Но эффект обратный: сладкий или мятный вкус стимулирует слюноотделение и одновременно — дополнительную выработку желудочного сока. Если желудок пуст, кислота не находит пищи для переваривания и повреждает слизистую.

Кроме того, частое жевание провоцирует заглатывание воздуха, что повышает давление внутри желудка и усиливает риск заброса кислоты в пищевод.

Альтернатива

Жвачку можно использовать только после плотного приёма пищи и не дольше 5-10 минут. При частой изжоге — лучше отказаться вовсе.

Ошибка №4 — кефир

Кефир часто советуют при проблемах с пищеварением, ведь он содержит полезные бактерии. Но при изжоге этот продукт может сыграть злую шутку.

"Кефир нормализует работу кишечника, однако во время проявления симптома он повышает кислотность и обостряет дискомфорт", — предупредила Ольга Исаева.

Это связано с тем, что кисломолочные напитки обладают слабокислой реакцией и усиливают секрецию желудочного сока. Поэтому пить кефир лучше между приёмами пищи, но не во время приступа изжоги.

Альтернатива

При дискомфорте лучше выбрать нейтральные продукты - каши на воде, бананы или печёные яблоки. Они обволакивают стенки желудка и снижают раздражение.

Ошибка №5 — молоко

Молоко традиционно считают панацеей от изжоги. Оно действительно содержит кальций и имеет щелочную реакцию, временно нейтрализуя кислоту. Однако жиры, содержащиеся в продукте, стимулируют выработку желудочного сока. Эффект нейтрализации длится всего несколько минут, после чего изжога возвращается.

"Молоко обладает щелочной реакцией и на короткое время способно нейтрализовать кислотную среду, однако жир, содержащийся в продукте, наоборот, стимулирует выработку желудочного сока", — объяснила врач.

Альтернатива

Используйте обезжиренное молоко в малых количествах или замените его растительными напитками без сахара — овсяным или миндальным.

Что действительно помогает при изжоге

Дробное питание. Ешьте 4-5 раз в день небольшими порциями. Избегайте переедания и тяжёлых ужинов. Последний приём пищи — за 3 часа до сна. Откажитесь от кофе, алкоголя и острой пищи. Эти продукты расслабляют сфинктер пищевода. Не ложитесь сразу после еды. Лучше посидеть или прогуляться. Контролируйте вес. Лишние килограммы повышают давление в брюшной полости.

Плюсы и минусы народных средств при изжоге

Средство Кратковременный эффект Долгосрочный результат Сода Быстро снимает жжение Повреждает слизистую, вызывает рецидив Минеральная вода Облегчает при негазированной форме Газировка усугубляет симптомы Жвачка Отвлекает на время Повышает кислотность Кефир Улучшает микрофлору Повышает кислотность Молоко Временно нейтрализует кислоту Стимулирует секрецию сока

FAQ

Что делать при частой изжоге?

Обратиться к гастроэнтерологу. Повторяющиеся симптомы могут указывать на гастрит или рефлюксную болезнь.

Можно ли пить соду изредка?

Нет. Даже однократное применение может вызвать микротравмы слизистой.

Какая минеральная вода помогает от изжоги?

Только щелочная негазированная, слегка подогретая (например, "Боржоми" без газа).

Мифы и правда

Миф: сода — безопасное средство от изжоги.

Правда: она может привести к ожогу слизистой и повышению кислотности.

Миф: молоко лечит изжогу.

Правда: оно лишь временно маскирует симптом.

Миф: кефир всегда полезен для ЖКТ.

Правда: при изжоге он усиливает кислотность и ухудшает состояние.

Интересные факты

Ещё в XIX веке сода считалась "универсальным лекарством" от желудка, но врачи отказались от неё после обнаружения обратного эффекта. Женщины страдают изжогой чаще мужчин, особенно во время беременности. Симптом может усиливаться при ношении тесной одежды, давящей на живот.