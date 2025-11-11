Тихий вор здоровья: дефицит, который крадёт энергию, сон и радость — виновник осенней апатии найден

Осенью, когда дни становятся короче, а солнце скрывается за плотными облаками, многие ощущают упадок сил и безразличие к привычным делам. Организм словно теряет энергию, а настроение постепенно скатывается к тоске. Оказывается, виной тому часто является не погода, а банальный дефицит витамина D — вещества, без которого трудно сохранить бодрость, устойчивость к стрессам и внутреннее равновесие.
"Осенью, с уменьшением продолжительности дня и облачной погоды, организм получает меньше ультрафиолетового излучения, необходимого для синтеза витамина D. И тогда ухудшается состояние костей, мышц, страдает работа опорно-двигательного аппарата, ухудшается настроение", — пояснила нутрициолог Алла Макарова.
Главная особенность витамина D — его способность влиять не только на физическое состояние, но и на эмоциональное. Он участвует в выработке серотонина — гормона радости. Когда уровень витамина снижается, человек становится раздражительным, быстрее утомляется и чаще ощущает тревогу. В отличие от аптечных антидепрессантов, витамин D не действует мгновенно, но его эффект естественен: организм сам восстанавливает баланс.
Ученые отмечают, что в регионах с коротким световым днём уровень этого витамина у большинства людей падает к ноябрю почти вдвое. В результате учащаются жалобы на бессонницу, боль в мышцах и суставах, хроническую усталость. Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют заранее позаботиться о профилактике.
Даже при плотном графике можно поддерживать уровень витамина, если добавить в рацион правильные продукты. Лидеры по содержанию D — жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, сардины. Не меньшую пользу приносят яичные желтки, сливочное масло, говяжья печень. В аптеках доступны витаминные комплексы и рыбий жир в капсулах — это вариант для тех, кто не получает достаточно солнца.
|Продукт
|Содержание витамина D (мкг/100 г)
|Лосось
|10–15
|Сардины
|8–12
|Яичный желток
|2
|Печень трески
|250
|Масло сливочное
|1
Как видно, даже небольшая порция морепродуктов способна восполнить суточную потребность организма.
Когда осень затягивается дождями, а небо не проясняется неделями, можно использовать лампы дневного света — фитолампы или фототерапию. Такие устройства безопасны и помогают организму активировать синтез витамина D. При этом важно соблюдать баланс: искусственный свет не заменит полноценного отдыха и сбалансированного питания.
Как выбрать витамин D в аптеке?
Обратите внимание на форму: D3 (холекальциферол) усваивается лучше, чем D2. Удобны масляные капли или капсулы, особенно в холодное время года.
Сколько стоит курс витамина D?
Цена зависит от бренда и дозировки: от 300 до 1000 рублей за месяц приёма. Анализ крови стоит примерно столько же и позволяет избежать ненужных расходов.
Что лучше — добавки или питание?
Оптимально сочетать оба способа: натуральные продукты поддерживают базовый уровень, а добавки компенсируют сезонный дефицит.
Недостаток витамина D связан не только с депрессией, но и с нарушениями сна. Организм хуже вырабатывает мелатонин, и человек засыпает с трудом. В результате утренняя усталость только усиливает тревожность. Врачи советуют ложиться в одно и то же время и уменьшить вечернее использование гаджетов, чтобы поддерживать естественный биоритм.
Регулярный приём витамина D в осенне-зимний период помогает не только поддерживать здоровье костей и мышц, но и стабилизировать эмоциональное состояние. Этот «солнечный» витамин действует мягко, но эффективно — возвращает бодрость, улучшает концентрацию и снижает уровень тревожности.
Главное — не заниматься самолечением, а определить дозировку вместе со специалистом. Тогда витамин D действительно станет надёжным союзником в борьбе с сезонной апатией и усталостью.
