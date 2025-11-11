Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихий вор здоровья: дефицит, который крадёт энергию, сон и радость — виновник осенней апатии найден

Известна причина осеннего дефицита витамина D
6:37
Здоровье

Осенью, когда дни становятся короче, а солнце скрывается за плотными облаками, многие ощущают упадок сил и безразличие к привычным делам. Организм словно теряет энергию, а настроение постепенно скатывается к тоске. Оказывается, виной тому часто является не погода, а банальный дефицит витамина D — вещества, без которого трудно сохранить бодрость, устойчивость к стрессам и внутреннее равновесие.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

"Осенью, с уменьшением продолжительности дня и облачной погоды, организм получает меньше ультрафиолетового излучения, необходимого для синтеза витамина D. И тогда ухудшается состояние костей, мышц, страдает работа опорно-двигательного аппарата, ухудшается настроение", — пояснила нутрициолог Алла Макарова.

Витамин D — осенний антидепрессант

Главная особенность витамина D — его способность влиять не только на физическое состояние, но и на эмоциональное. Он участвует в выработке серотонина — гормона радости. Когда уровень витамина снижается, человек становится раздражительным, быстрее утомляется и чаще ощущает тревогу. В отличие от аптечных антидепрессантов, витамин D не действует мгновенно, но его эффект естественен: организм сам восстанавливает баланс.

Ученые отмечают, что в регионах с коротким световым днём уровень этого витамина у большинства людей падает к ноябрю почти вдвое. В результате учащаются жалобы на бессонницу, боль в мышцах и суставах, хроническую усталость. Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют заранее позаботиться о профилактике.

Продукты с витамином D

Даже при плотном графике можно поддерживать уровень витамина, если добавить в рацион правильные продукты. Лидеры по содержанию D — жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, сардины. Не меньшую пользу приносят яичные желтки, сливочное масло, говяжья печень. В аптеках доступны витаминные комплексы и рыбий жир в капсулах — это вариант для тех, кто не получает достаточно солнца.

Продукт Содержание витамина D (мкг/100 г)
Лосось 10–15
Сардины 8–12
Яичный желток 2
Печень трески 250
Масло сливочное 1

Как видно, даже небольшая порция морепродуктов способна восполнить суточную потребность организма.

Советы: как поддержать организм в осенний сезон

  1. Проверь уровень витамина D. Простой анализ крови помогает определить, нужна ли дополнительная поддержка.
  2. Выбирайте правильные добавки. Норма подбирается индивидуально, поэтому перед приёмом стоит проконсультироваться с врачом.
  3. Добавьте в рацион «солнечные» продукты. Рыба, яйца, масло, грибы шиитаке — всё это помогает восполнить дефицит.
  4. Выходите на улицу чаще. Даже короткие прогулки при дневном свете стимулируют естественный синтез витамина.
  5. Следите за самочувствием. Снижение энергии, ломкость ногтей, выпадение волос — сигналы возможного дефицита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сезонные изменения и надеяться, что апатия пройдёт сама.
    Последствие: усталость и раздражительность накапливаются, нарушается сон и концентрация.
    Альтернатива: контролировать уровень витамина D и принимать профилактические дозы в осенне-зимний период.
  • Ошибка: принимать добавки без анализа.
    Последствие: возможен избыток, который приводит к повышению кальция в крови.
    Альтернатива: сдайте анализ и подберите дозировку с врачом.
  • Ошибка: полагаться только на солнечный свет.
    Последствие: в городах и северных широтах ультрафиолета слишком мало.
    Альтернатива: использовать витаминные комплексы или обогащённые продукты.

Если солнца нет неделями

Когда осень затягивается дождями, а небо не проясняется неделями, можно использовать лампы дневного света — фитолампы или фототерапию. Такие устройства безопасны и помогают организму активировать синтез витамина D. При этом важно соблюдать баланс: искусственный свет не заменит полноценного отдыха и сбалансированного питания.

FAQ

Как выбрать витамин D в аптеке?
Обратите внимание на форму: D3 (холекальциферол) усваивается лучше, чем D2. Удобны масляные капли или капсулы, особенно в холодное время года.

Сколько стоит курс витамина D?
Цена зависит от бренда и дозировки: от 300 до 1000 рублей за месяц приёма. Анализ крови стоит примерно столько же и позволяет избежать ненужных расходов.

Что лучше — добавки или питание?
Оптимально сочетать оба способа: натуральные продукты поддерживают базовый уровень, а добавки компенсируют сезонный дефицит.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D нужен только детям.
    Правда: взрослые также подвержены дефициту, особенно офисные работники.
  • Миф: можно получить достаточно витамина через окно.
    Правда: обычное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи нужного спектра.
  • Миф: рыбий жир устарел.
    Правда: современные препараты очищены от примесей и безопасны для ежедневного приёма.

Сон и психология

Недостаток витамина D связан не только с депрессией, но и с нарушениями сна. Организм хуже вырабатывает мелатонин, и человек засыпает с трудом. В результате утренняя усталость только усиливает тревожность. Врачи советуют ложиться в одно и то же время и уменьшить вечернее использование гаджетов, чтобы поддерживать естественный биоритм.

Регулярный приём витамина D в осенне-зимний период помогает не только поддерживать здоровье костей и мышц, но и стабилизировать эмоциональное состояние. Этот «солнечный» витамин действует мягко, но эффективно — возвращает бодрость, улучшает концентрацию и снижает уровень тревожности.

Главное — не заниматься самолечением, а определить дозировку вместе со специалистом. Тогда витамин D действительно станет надёжным союзником в борьбе с сезонной апатией и усталостью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
