Бочонок здоровья: как квашеная капуста заменяет аптеку и диету одновременно

6:26
Здоровье

Когда за окном холод и не хватает свежих овощей, квашеная капуста становится настоящей находкой. Её ценили ещё наши предки — за доступность, длительное хранение и удивительную способность укреплять здоровье. Сегодня наука подтверждает: этот простой продукт обладает мощным иммуностимулирующим и общеукрепляющим действием.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Квашеная капуста

Почему квашеная капуста полезна

Квашеная капуста — кладезь витаминов и микроэлементов. В процессе брожения свежая капуста не теряет, а наоборот, накапливает полезные вещества. Особенно много в ней витамина C, который повышает сопротивляемость организма простудам, и витаминов группы B — B1, B2, B6, B12, отвечающих за работу нервной системы и обмен веществ.

Кроме того, в капусте присутствуют витамины K и E, фолиевая кислота, калий, кальций и магний. Всё это делает продукт незаменимым элементом зимнего рациона, поддерживающим здоровье костей, сосудов и иммунной системы.

"Квашеная капуста способствует восстановлению нормальной работы кишечной микрофлоры и помогает при вздутии живота, спазмах и нарушениях пищеварения", — отмечает портал KertésRecept.hu.

Пробиотики и пищеварение

Процесс брожения, благодаря которому получается квашеная капуста, сопровождается образованием пробиотиков — "дружественных" бактерий, улучшающих работу кишечника. Они способствуют усвоению питательных веществ, укрепляют иммунитет и снижают риск воспалительных заболеваний ЖКТ.

Регулярное употребление квашеной капусты помогает нормализовать стул, уменьшить газообразование и поддерживать баланс микрофлоры. Особенно полезен этот продукт людям, восстанавливающимся после приёма антибиотиков.

Польза для фигуры и обмена веществ

Квашеная капуста идеально подходит для тех, кто следит за весом. Её высокое содержание клетчатки создаёт ощущение сытости, а низкая калорийность (всего около 25 ккал на 100 г) делает её отличным дополнением к диете. Кроме того, ферментированные продукты ускоряют обмен веществ и способствуют выведению лишней жидкости.

Диетологи советуют включать капусту в рацион не только в чистом виде, но и в составе салатов, супов и гарниров. Она хорошо сочетается с мясом, рыбой и крупами, придавая блюдам пикантный вкус и свежесть.

Капуста и здоровье сердца

Мало кто знает, что квашеная капуста положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Содержащиеся в ней калий и ферменты помогают снижать артериальное давление и укрепляют стенки сосудов. А витамин K участвует в формировании костной ткани и предотвращает развитие остеопороза — особенно актуально это для пожилых людей.

Как сохранить максимум пользы

Чтобы не разрушить витамины и пробиотики, капусту лучше употреблять в сыром виде, без термической обработки. Её можно есть как самостоятельное блюдо или использовать как основу для салатов.

Полезно сочетать квашеную капусту с растительным маслом — например, с оливковым или льняным: жиры помогают усваивать витамины A, E и K. А если добавить немного тмина или клюквы, получится не только полезно, но и очень вкусно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: промывать квашеную капусту перед употреблением.
Последствие: смываются полезные бактерии и часть витаминов.
Альтернатива: использовать капусту без промывания, просто слегка отжимая рассол.

Ошибка: хранить капусту в металлической посуде.
Последствие: кислота вступает в реакцию с металлом, что портит вкус и снижает качество.
Альтернатива: держать продукт в стеклянной или деревянной ёмкости.

Ошибка: подвергать капусту термической обработке.
Последствие: уничтожаются пробиотики.
Альтернатива: добавлять капусту в блюда уже после приготовления.

Плюсы и минусы квашеной капусты

Плюсы Минусы
Содержит витамины C, B, K, E Может быть противопоказана при язве желудка
Богата клетчаткой и пробиотиками Повышает кислотность при чрезмерном употреблении
Поддерживает иммунитет Может вызывать вздутие при чувствительном ЖКТ
Помогает регулировать давление Не рекомендуется при обострении гастрита

А что если съесть слишком много?

Несмотря на очевидную пользу, чрезмерное количество квашеной капусты может вызвать дискомфорт — вздутие и изжогу. Это связано с наличием органических кислот. Поэтому достаточно 150-200 граммов в день, чтобы получить весь спектр полезных веществ без неприятных последствий.

"Даже небольшая порция квашеной капусты способна восполнить суточную норму витамина C", — добавила диетолог Анна Кертес.

FAQ

Можно ли квашеную капусту при диете?
Да, благодаря низкой калорийности и богатству клетчатки она помогает контролировать вес.

Какую капусту выбрать?
Лучше брать домашнюю или фермерскую, без добавления уксуса и консервантов.

Можно ли употреблять сок из-под капусты?
Да, в нём много витаминов и ферментов. Однако людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожнее.

Мифы и правда

Миф: квашеная капуста вызывает вздутие.
Правда: при умеренном употреблении она, наоборот, нормализует микрофлору.

Миф: пользы в ней меньше, чем в свежей.
Правда: процесс брожения увеличивает количество витаминов группы B и C.

Миф: её нельзя есть при простуде.
Правда: именно в сезон простуд капуста помогает укрепить иммунитет и ускорить выздоровление.

Интересные факты

  1. Квашеную капусту ели моряки в дальних плаваниях для профилактики цинги.

  2. В Корее аналогичный продукт — кимчи — входит в рацион ежедневно.

  3. Самая старая рецептура квашения капусты найдена в Китае и насчитывает более 2000 лет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
