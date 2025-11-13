Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вес тела признан полноценным инструментом фитнеса
Скука на прогулке усиливает интерес к камням — зоопсихологи
Перерыв в работе не помеха для карьеры — HR-эксперт
Академия "Оскар" признала, что ИИ активно используется в кино
Тёплая ряженка улучшает подъём теста для оладий — данные технологов питания
Кошки начинают метить территорию из-за стресса — ветеринар
Гиацинты, нарциссы и тюльпаны: лучшее время для посадки — ноябрь
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Нна курорте Русич начали подготовку к добыче сапропелевых лечебных грязей

Орехи больше не под запретом: врачи пересмотрели главный миф о воспалении кишечника

Орехи и семечки безопасны при дивертикулёзе — Университет Земмельвейса
6:52
Здоровье

Многие годы пациентам с дивертикулёзом советовали полностью исключить орехи и семечки из рациона. Считалось, что мелкие частицы этих продуктов способны застревать в дивертикулах — карманах на стенках толстой кишки — и вызывать воспаление. Однако новое масштабное исследование венгерских учёных показало, что это опасение не имеет под собой оснований.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Что показало исследование Университета Земмельвейса

Учёные Университета Земмельвейса проанализировали данные почти 800 000 человек, чтобы выяснить, действительно ли орехи увеличивают риск воспаления толстой кишки. В исследовании изучалось влияние наиболее распространённых орехов и семян — арахиса, миндаля, грецких орехов, фисташек, подсолнечника и кунжута.

Результаты оказались неожиданными: никакой связи между употреблением орехов и развитием дивертикулита не выявлено. Более того, у людей, которые регулярно включали орехи в рацион, вероятность воспаления оказалась даже ниже.

"Десятилетиями людям с дивертикулёзом советовали избегать орехов и семян, поскольку в профессиональных кругах считалось, что их мелкие кусочки могут застрять в карманах кишечной стенки и вызвать воспаление, хотя никаких серьёзных доказательств, подтверждающих это, не было", — пояснил ординатор кафедры хирургии, трансплантологии и гастроэнтерологии Константинос Вониатис.

Что такое дивертикулёз и почему он опасен

Дивертикулёз — это образование небольших выпячиваний (дивертикулов) на стенках толстой кишки. Сам по себе этот процесс не вызывает симптомов, но при воспалении развивается дивертикулит — болезненное состояние, сопровождающееся болью в животе, повышением температуры и нарушением пищеварения.

Чаще всего заболевание встречается у людей старше 50 лет. По данным исследования, дивертикулы обнаруживаются у 15-30 % людей в возрасте 50-59 лет и у 60 % — старше 70 лет. Основной фактор риска — возраст, но на развитие болезни влияют также питание с низким содержанием клетчатки, малоподвижный образ жизни и ожирение, сообщает nlc.hu.

Почему орехи не вредят, а помогают

Орехи и семечки — источник растительных белков, ненасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон. Именно волокна способствуют нормальной работе кишечника, ускоряют продвижение пищи и снижают давление в толстой кишке, предотвращая образование дивертикулов.

Кроме того, орехи богаты магнием, который регулирует сокращение гладких мышц кишечника, и полифенолами, обладающими противовоспалительным эффектом. Всё это делает орехи не врагом, а потенциальным союзником здоровья кишечника.

Как правильно включать орехи в рацион при дивертикулёзе

  1. Выбирайте несолёные и необжаренные орехи. Соль и масла могут раздражать слизистую и провоцировать вздутие.

  2. Употребляйте умеренно. Достаточно 20-30 г орехов в день — горсти миндаля, грецких или фисташек.

  3. Разнообразьте рацион. Добавляйте орехи в каши, йогурты, салаты — так они усваиваются легче.

  4. Следите за реакцией организма. При обострении заболевания орехи лучше временно исключить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полное исключение орехов и семян.
Последствие: дефицит клетчатки и полезных жиров, повышенный риск запоров.
Альтернатива: употреблять орехи в умеренном количестве, отдавая предпочтение мягким видам (миндаль, кешью).

Ошибка: злоупотребление жареными и солёными орехами.
Последствие: раздражение слизистой, повышенная нагрузка на печень.
Альтернатива: выбирать сырые или слегка подсушенные орехи без соли.

Ошибка: игнорирование баланса питания.
Последствие: даже полезные продукты могут вызвать дискомфорт при избытке жира.
Альтернатива: сочетать орехи с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

А что если есть орехи во время обострения?

В период активного воспаления (дивертикулита) орехи действительно могут быть нежелательны. В это время кишечнику требуется щадящая диета с минимальным количеством грубых волокон. Но после стихания симптомов возвращаться к нормальному питанию можно постепенно, начиная с небольших порций.

"При ремиссии ограничений по орехам нет, важно лишь соблюдать баланс и избегать переедания", — отметил гастроэнтеролог Мартон Сабо.

Плюсы и минусы употребления орехов при дивертикулёзе

Плюсы Минусы
Богаты клетчаткой и белком Могут вызывать метеоризм при переедании
Содержат магний и омега-жиры Высокая калорийность
Способствуют профилактике запоров Возможны аллергические реакции
Обладают противовоспалительными свойствами Не рекомендуются при остром дивертикулите

FAQ

Можно ли есть орехи при дивертикулёзе?
Да, при отсутствии симптомов — можно. Исследования показывают, что орехи не повышают риск воспаления.

Какие орехи безопаснее всего?
Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи подходят большинству людей. Главное — не жарить и не солить.

Сколько орехов можно в день?
Около 20-30 граммов — это оптимальная порция, обеспечивающая пользу без перегрузки пищеварения.

Мифы и правда

Миф: орехи застревают в дивертикулах и вызывают воспаление.
Правда: современные исследования не подтверждают этот риск.

Миф: при дивертикулёзе нельзя есть попкорн и семечки.
Правда: международные рекомендации разрешают эти продукты в период ремиссии.

Миф: растительная клетчатка раздражает кишечник.
Правда: наоборот, клетчатка способствует нормализации работы ЖКТ и снижает давление в кишке.

Интересные факты

  1. Первое крупное исследование по влиянию орехов на дивертикулит провели американские медики в 2008 году — результаты также не подтвердили вреда.

  2. У людей, регулярно употребляющих орехи, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20-30 %.

  3. Орехи признаны одной из ключевых составляющих средиземноморской диеты — одной из самых полезных в мире.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Готовится к запуску зерновая биржа БРИКС — вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Людмила Артемьева добилась успеха в кино, но испытала крах в личной жизни
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
США исчерпали возможность вводить санкций против России
Сурикаты делятся не только пищей, но и микробами — ученые
Спрос на дачи в Башкортостане увеличился на 56 процентов — Авито Недвижимость
Певице Славе поставили диагноз биполярное расстройство
Орехи и семечки безопасны при дивертикулёзе — Университет Земмельвейса
Громкая музыка вечером особенно опасна для слуха — ЛОР
Планка в утреннем комплексе активирует мышцы кора — фитнес-тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.