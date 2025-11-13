Орехи больше не под запретом: врачи пересмотрели главный миф о воспалении кишечника

Многие годы пациентам с дивертикулёзом советовали полностью исключить орехи и семечки из рациона. Считалось, что мелкие частицы этих продуктов способны застревать в дивертикулах — карманах на стенках толстой кишки — и вызывать воспаление. Однако новое масштабное исследование венгерских учёных показало, что это опасение не имеет под собой оснований.
Учёные Университета Земмельвейса проанализировали данные почти 800 000 человек, чтобы выяснить, действительно ли орехи увеличивают риск воспаления толстой кишки. В исследовании изучалось влияние наиболее распространённых орехов и семян — арахиса, миндаля, грецких орехов, фисташек, подсолнечника и кунжута.
Результаты оказались неожиданными: никакой связи между употреблением орехов и развитием дивертикулита не выявлено. Более того, у людей, которые регулярно включали орехи в рацион, вероятность воспаления оказалась даже ниже.
"Десятилетиями людям с дивертикулёзом советовали избегать орехов и семян, поскольку в профессиональных кругах считалось, что их мелкие кусочки могут застрять в карманах кишечной стенки и вызвать воспаление, хотя никаких серьёзных доказательств, подтверждающих это, не было", — пояснил ординатор кафедры хирургии, трансплантологии и гастроэнтерологии Константинос Вониатис.
Дивертикулёз — это образование небольших выпячиваний (дивертикулов) на стенках толстой кишки. Сам по себе этот процесс не вызывает симптомов, но при воспалении развивается дивертикулит — болезненное состояние, сопровождающееся болью в животе, повышением температуры и нарушением пищеварения.
Чаще всего заболевание встречается у людей старше 50 лет. По данным исследования, дивертикулы обнаруживаются у 15-30 % людей в возрасте 50-59 лет и у 60 % — старше 70 лет. Основной фактор риска — возраст, но на развитие болезни влияют также питание с низким содержанием клетчатки, малоподвижный образ жизни и ожирение, сообщает nlc.hu.
Орехи и семечки — источник растительных белков, ненасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон. Именно волокна способствуют нормальной работе кишечника, ускоряют продвижение пищи и снижают давление в толстой кишке, предотвращая образование дивертикулов.
Кроме того, орехи богаты магнием, который регулирует сокращение гладких мышц кишечника, и полифенолами, обладающими противовоспалительным эффектом. Всё это делает орехи не врагом, а потенциальным союзником здоровья кишечника.
Выбирайте несолёные и необжаренные орехи. Соль и масла могут раздражать слизистую и провоцировать вздутие.
Употребляйте умеренно. Достаточно 20-30 г орехов в день — горсти миндаля, грецких или фисташек.
Разнообразьте рацион. Добавляйте орехи в каши, йогурты, салаты — так они усваиваются легче.
Следите за реакцией организма. При обострении заболевания орехи лучше временно исключить.
Ошибка: полное исключение орехов и семян.
Последствие: дефицит клетчатки и полезных жиров, повышенный риск запоров.
Альтернатива: употреблять орехи в умеренном количестве, отдавая предпочтение мягким видам (миндаль, кешью).
Ошибка: злоупотребление жареными и солёными орехами.
Последствие: раздражение слизистой, повышенная нагрузка на печень.
Альтернатива: выбирать сырые или слегка подсушенные орехи без соли.
Ошибка: игнорирование баланса питания.
Последствие: даже полезные продукты могут вызвать дискомфорт при избытке жира.
Альтернатива: сочетать орехи с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.
В период активного воспаления (дивертикулита) орехи действительно могут быть нежелательны. В это время кишечнику требуется щадящая диета с минимальным количеством грубых волокон. Но после стихания симптомов возвращаться к нормальному питанию можно постепенно, начиная с небольших порций.
"При ремиссии ограничений по орехам нет, важно лишь соблюдать баланс и избегать переедания", — отметил гастроэнтеролог Мартон Сабо.
|Плюсы
|Минусы
|Богаты клетчаткой и белком
|Могут вызывать метеоризм при переедании
|Содержат магний и омега-жиры
|Высокая калорийность
|Способствуют профилактике запоров
|Возможны аллергические реакции
|Обладают противовоспалительными свойствами
|Не рекомендуются при остром дивертикулите
Можно ли есть орехи при дивертикулёзе?
Да, при отсутствии симптомов — можно. Исследования показывают, что орехи не повышают риск воспаления.
Какие орехи безопаснее всего?
Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи подходят большинству людей. Главное — не жарить и не солить.
Сколько орехов можно в день?
Около 20-30 граммов — это оптимальная порция, обеспечивающая пользу без перегрузки пищеварения.
Миф: орехи застревают в дивертикулах и вызывают воспаление.
Правда: современные исследования не подтверждают этот риск.
Миф: при дивертикулёзе нельзя есть попкорн и семечки.
Правда: международные рекомендации разрешают эти продукты в период ремиссии.
Миф: растительная клетчатка раздражает кишечник.
Правда: наоборот, клетчатка способствует нормализации работы ЖКТ и снижает давление в кишке.
Первое крупное исследование по влиянию орехов на дивертикулит провели американские медики в 2008 году — результаты также не подтвердили вреда.
У людей, регулярно употребляющих орехи, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20-30 %.
Орехи признаны одной из ключевых составляющих средиземноморской диеты — одной из самых полезных в мире.
