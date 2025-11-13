Орехи больше не под запретом: врачи пересмотрели главный миф о воспалении кишечника

Орехи и семечки безопасны при дивертикулёзе — Университет Земмельвейса

Многие годы пациентам с дивертикулёзом советовали полностью исключить орехи и семечки из рациона. Считалось, что мелкие частицы этих продуктов способны застревать в дивертикулах — карманах на стенках толстой кишки — и вызывать воспаление. Однако новое масштабное исследование венгерских учёных показало, что это опасение не имеет под собой оснований.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орехи и семена

Что показало исследование Университета Земмельвейса

Учёные Университета Земмельвейса проанализировали данные почти 800 000 человек, чтобы выяснить, действительно ли орехи увеличивают риск воспаления толстой кишки. В исследовании изучалось влияние наиболее распространённых орехов и семян — арахиса, миндаля, грецких орехов, фисташек, подсолнечника и кунжута.

Результаты оказались неожиданными: никакой связи между употреблением орехов и развитием дивертикулита не выявлено. Более того, у людей, которые регулярно включали орехи в рацион, вероятность воспаления оказалась даже ниже.

"Десятилетиями людям с дивертикулёзом советовали избегать орехов и семян, поскольку в профессиональных кругах считалось, что их мелкие кусочки могут застрять в карманах кишечной стенки и вызвать воспаление, хотя никаких серьёзных доказательств, подтверждающих это, не было", — пояснил ординатор кафедры хирургии, трансплантологии и гастроэнтерологии Константинос Вониатис.

Что такое дивертикулёз и почему он опасен

Дивертикулёз — это образование небольших выпячиваний (дивертикулов) на стенках толстой кишки. Сам по себе этот процесс не вызывает симптомов, но при воспалении развивается дивертикулит — болезненное состояние, сопровождающееся болью в животе, повышением температуры и нарушением пищеварения.

Чаще всего заболевание встречается у людей старше 50 лет. По данным исследования, дивертикулы обнаруживаются у 15-30 % людей в возрасте 50-59 лет и у 60 % — старше 70 лет. Основной фактор риска — возраст, но на развитие болезни влияют также питание с низким содержанием клетчатки, малоподвижный образ жизни и ожирение, сообщает nlc.hu.

Почему орехи не вредят, а помогают

Орехи и семечки — источник растительных белков, ненасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон. Именно волокна способствуют нормальной работе кишечника, ускоряют продвижение пищи и снижают давление в толстой кишке, предотвращая образование дивертикулов.

Кроме того, орехи богаты магнием, который регулирует сокращение гладких мышц кишечника, и полифенолами, обладающими противовоспалительным эффектом. Всё это делает орехи не врагом, а потенциальным союзником здоровья кишечника.

Как правильно включать орехи в рацион при дивертикулёзе

Выбирайте несолёные и необжаренные орехи. Соль и масла могут раздражать слизистую и провоцировать вздутие. Употребляйте умеренно. Достаточно 20-30 г орехов в день — горсти миндаля, грецких или фисташек. Разнообразьте рацион. Добавляйте орехи в каши, йогурты, салаты — так они усваиваются легче. Следите за реакцией организма. При обострении заболевания орехи лучше временно исключить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полное исключение орехов и семян.

Последствие: дефицит клетчатки и полезных жиров, повышенный риск запоров.

Альтернатива: употреблять орехи в умеренном количестве, отдавая предпочтение мягким видам (миндаль, кешью).

Ошибка: злоупотребление жареными и солёными орехами.

Последствие: раздражение слизистой, повышенная нагрузка на печень.

Альтернатива: выбирать сырые или слегка подсушенные орехи без соли.

Ошибка: игнорирование баланса питания.

Последствие: даже полезные продукты могут вызвать дискомфорт при избытке жира.

Альтернатива: сочетать орехи с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

А что если есть орехи во время обострения?

В период активного воспаления (дивертикулита) орехи действительно могут быть нежелательны. В это время кишечнику требуется щадящая диета с минимальным количеством грубых волокон. Но после стихания симптомов возвращаться к нормальному питанию можно постепенно, начиная с небольших порций.

"При ремиссии ограничений по орехам нет, важно лишь соблюдать баланс и избегать переедания", — отметил гастроэнтеролог Мартон Сабо.

Плюсы и минусы употребления орехов при дивертикулёзе

Плюсы Минусы Богаты клетчаткой и белком Могут вызывать метеоризм при переедании Содержат магний и омега-жиры Высокая калорийность Способствуют профилактике запоров Возможны аллергические реакции Обладают противовоспалительными свойствами Не рекомендуются при остром дивертикулите

FAQ

Можно ли есть орехи при дивертикулёзе?

Да, при отсутствии симптомов — можно. Исследования показывают, что орехи не повышают риск воспаления.

Какие орехи безопаснее всего?

Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи подходят большинству людей. Главное — не жарить и не солить.

Сколько орехов можно в день?

Около 20-30 граммов — это оптимальная порция, обеспечивающая пользу без перегрузки пищеварения.

Мифы и правда

Миф: орехи застревают в дивертикулах и вызывают воспаление.

Правда: современные исследования не подтверждают этот риск.

Миф: при дивертикулёзе нельзя есть попкорн и семечки.

Правда: международные рекомендации разрешают эти продукты в период ремиссии.

Миф: растительная клетчатка раздражает кишечник.

Правда: наоборот, клетчатка способствует нормализации работы ЖКТ и снижает давление в кишке.

Интересные факты

Первое крупное исследование по влиянию орехов на дивертикулит провели американские медики в 2008 году — результаты также не подтвердили вреда. У людей, регулярно употребляющих орехи, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20-30 %. Орехи признаны одной из ключевых составляющих средиземноморской диеты — одной из самых полезных в мире.