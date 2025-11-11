Никаких добавок: еда, которая восстанавливает суставы лучше аптечных средств

Терапевт Чернышова назвала основу здоровья суставов

Витамины и добавки нужно принимать только при подтвержденном дефиците, а здоровье суставов во многом зависит от питания и регулярной физической активности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колено

По ее словам, суставам для нормального функционирования требуется целый комплекс питательных веществ, а не только витамины. Она подчеркнула, что принимать витаминные препараты без показаний не имеет смысла — организму важнее получать строительные материалы для хрящей и суставной жидкости из полноценного питания.

"Любые витамины или витаминные комплексы стоит принимать только в том случае, если лабораторно подтвержден их дефицит. Самостоятельно назначать себе витамины не рекомендуется, потому что без необходимости они просто не принесут пользы. Суставам нужны питательные вещества, кальций и компоненты, из которых синтезируются хрящевая ткань и суставная жидкость", — объяснила специалист.

Она отметила, что питание должно быть разнообразным и включать продукты, богатые кальцием и коллагеном. Особенно полезны блюда домашнего приготовления — холодец, мясные бульоны и молочные продукты, которые помогают поддерживать прочность и эластичность суставов.

"Очень хорошо, если в рационе есть холодец или наваристые супы, такие как хаш, где кальций находится в легко усвояемой форме. Полезны также молочные продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами для восстановления тканей. Главное — меньше полуфабрикатов и больше натуральной еды", — подчеркнула Чернышова.

Эксперт добавила, что для здоровья суставов важна не только еда, но и движение. По ее словам, суставы страдают от недостатка нагрузки, поэтому даже легкая гимнастика и регулярные прогулки на свежем воздухе помогают сохранить их гибкость и подвижность.