Миф, в который верят миллионы: почему гимнастика для глаз не спасает зрение

Офтальмолог Куренков развенчал мифы о гимнастике для глаз

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гимнастика для глаз может быть полезна только при определенных нарушениях и по назначению врача, а самостоятельные упражнения нередко оказываются бесполезными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок в очках

Куренков отметил, что распространенное мнение о способности гимнастики улучшать зрение не имеет под собой научной основы. По его словам, такие упражнения действительно применяются в офтальмологии, но исключительно при конкретных состояниях — например, при спазме аккомодации или амблиопии, когда врач ставит четкие цели и контролирует процесс.

При этом заниматься гимнастикой самостоятельно, без консультации специалиста, не стоит. Подобные попытки не дают результата и могут привести к потере времени, необходимого для лечения.

"С одной стороны, гимнастика для глаз может быть полезна, если ее назначил офтальмолог и она выполняется с определенной целью. Такие упражнения способны снизить спазм аккомодации, уменьшить глубину амблиопии и в целом улучшить функциональное состояние глаз. Но если пациент самостоятельно выбирает методику, не имея медицинских показаний, то пользы от этого не будет. Лечение должно подбираться индивидуально и проходить под контролем врача", — подчеркнул Куренков.

Он добавил, что офтальмолог оценивает клиническую картину и назначает только те упражнения, которые действительно необходимы пациенту. Поэтому любые функциональные тренировки зрения должны рассматриваться как часть комплексного лечения, а не как универсальный способ улучшить зрение.