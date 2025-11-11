Лишний вес начинается не на кухне, а в спальне: что мешает похудеть даже при правильном питании

Эндокринолог Калинчев назвал связь недосыпа и набора веса

Недостаток сна приводит к гормональному сбою, повышению аппетита и накоплению лишнего веса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Врач отметил, что полноценный сон — основа здоровья и нормального обмена веществ. По его словам, большинство людей недооценивают его значение, жертвуя отдыхом ради вечерних дел или развлечений. В результате организм не успевает восстановиться, а дефицит сна становится хроническим.

"Недосып влияет на все системы организма. Мы часто ложимся слишком поздно, потому что не можем отказаться от гаджетов, фильмов или общения. А утром рано встаем, днем нет возможности поспать, и в итоге формируется постоянный дефицит сна. Большинству людей необходимо спать не меньше восьми часов, иначе ресурсы быстро истощаются", — объяснил он.

Калинчев подчеркнул, что регулярный недосып снижает уровень тестостерона, нарушает обмен веществ и повышает тягу к еде, особенно к сладкому и жирному. Организм начинает запасать энергию впрок, что ведет к набору лишнего веса.

"Когда человек систематически не высыпается, организм работает на пределе. Повышается раздражительность, ухудшается концентрация, растет аппетит. Это приводит к перееданию и, как следствие, к увеличению массы тела. Недосып сбивает всю систему, и тело начинает буквально копить жир для выживания", — отметил врач.

Специалист пояснил, что для восстановления режима важно приучить себя вставать в одно и то же время, даже в выходные. Начинать нужно не с раннего отхода ко сну, а с регулярного подъема, постепенно сдвигая его на более раннее время.

По словам эксперта, такой подход помогает естественно нормализовать засыпание без насилия над организмом. Он отметил, что при трудностях с расслаблением перед сном можно использовать добавки с магнием и витамином B6 — это безопасный способ снизить напряжение и подготовить тело ко сну.