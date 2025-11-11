Тихий убийца трудоголиков: какие симптомы указывают на начало выгорания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психолог Бенетт назвала причины и признаки выгорания
2:06
Здоровье

Выгорание наступает, когда человек продолжает работать без отдыха и теряет внутреннюю мотивацию, переходя в состояние глубокого истощения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор, психолог и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Сезонное выгорание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сезонное выгорание

Психолог пояснила, что усталость — это естественная реакция организма на нагрузку, а выгорание — накопившееся истощение, возникающее при длительном отсутствии отдыха и положительных эмоций. Человек какое-то время может продолжать действовать на волевых усилиях, но если не успевает восстановиться, силы истощаются, а желание работать исчезает.

"Выгорание – это накопившийся очень большой объем усталости. Когда мы долго не отдыхаем, у нас нет положительной мотивации, и наступает серьезное истощение и снижение энергии. Это уже не просто усталость, а состояние, при котором внутренние ресурсы исчерпаны", — отметила эксперт.

Она добавила, что в этом состоянии организм словно переходит в режим экономии энергии, чтобы не допустить полного истощения. По словам специалиста, человек при этом теряет интерес к привычным делам, испытывает апатию и не может восстановить силы даже после сна или выходных.

"Организм для того, чтобы выжить, отключает активность и переходит как будто бы в спящий режим, чтобы мы не истощили себя окончательно. Это серьезный сигнал к тому, чтобы пересмотреть режим и восстановить баланс между работой и отдыхом", — подчеркнула Бенетт.

Психолог добавила, что предотвратить выгорание помогает регулярный отдых, положительное подкрепление и работа, приносящая удовлетворение, поскольку именно интерес к делу является главным источником энергии. Она пояснила, что когда человек занимается тем, что ему действительно нравится, у него не возникает истощения — наоборот, появляется эмоциональный подъем и прилив сил, позволяющий долго и продуктивно работать без потери ресурса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
