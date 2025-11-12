Пробирка из 70-х открыла новую эру медицины: старый антибиотик оказался в сто раз сильнее современных

Полвека назад учёные считали, что знают всё о метиленомицине — антибиотике, открытом в 1970-х. Но недавние исследования показали: внутри знакомого процесса скрывалась совершенно новая молекула, способная изменить подход к борьбе с устойчивыми бактериями. Так родился пре-метиленомицин-С-лактон — мощное соединение, вновь открытое британскими и австралийскими исследователями, которое обещает вернуть человечеству преимущество в гонке с супербактериями.
Каждый год от инфекций, устойчивых к антибиотикам, умирает около 1,1 миллиона человек. Современная фармацевтика буксует: традиционные методы поиска новых лекарств почти исчерпаны, а производство нерентабельно. Однако учёные из Университета Уорика (Великобритания) и Университета Монаша (Австралия) решили пойти по нестандартному пути — не искать новые микробы, а пересмотреть уже известные биосинтетические процессы.
В результате переоценки старых данных они обнаружили "скрытое" соединение — пре-метиленомицин-С-лактон, спрятанное внутри биохимических этапов синтеза известного антибиотика метиленомицина А. Его антимикробная активность оказалась в сто раз выше, чем у исходной молекулы.
"Это урок для науки: даже хорошо изученные организмы могут скрывать неожиданные открытия, если смотреть внимательнее", — подчеркнул руководитель исследования профессор Грег Чаллис.
Учёные сосредоточились на бактерии Streptomyces coelicolor - старом знакомом микробиологов, чьи гены исследуются ещё с 1950-х годов. Эта бактерия производит метиленомицин А, но команда профессора Чаллиса пошла глубже — они целенаправленно "выключили" часть генов, участвующих в синтезе.
Такой подход — не разрушение, а тонкая настройка: когда один участок биосинтетического пути блокируется, система начинает вырабатывать промежуточные соединения. Именно среди этих нестабильных промежуточных форм и оказался пре-метиленомицин-С-лактон — мощный антибиотик, который просто "прятался" в процессе все эти годы.
Когда новое соединение протестировали, результаты оказались поразительными. Его активность против грамположительных патогенов, включая золотистый стафилококк (MRSA) и энтерококк, устойчивый к ванкомицину (VRE), превзошла ожидания.
|Патоген
|Проблема
|Эффект нового антибиотика
|MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
|Устойчив к большинству бета-лактамных антибиотиков
|Полное подавление роста при низких дозах
|VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus faecium)
|Не реагирует на "антибиотики последней надежды"
|Высокая чувствительность, отсутствие резистентности
|Streptococcus pneumoniae
|Вызывает пневмонии и менингиты
|Сильное подавление колоний
Показатель минимальной ингибирующей концентрации (MIC) нового соединения оставался стабильным даже после 28 дней непрерывного воздействия, что свидетельствует об отсутствии развития устойчивости — редкое явление для современных антибиотиков.
"Мы пытались спровоцировать мутации, но бактерии так и не адаптировались", — добавила доктор из Университета Уорика Лина Алхалаф.
Открытие пре-метиленомицина-С-лактона переворачивает подход к созданию антибиотиков. Если раньше внимание уделяли поиску новых микробов в редких экосистемах — в почвах, на дне океана, в экстремальных условиях, — теперь направление смещается к генетическому анализу уже известных организмов.
|Подход
|Старый метод
|Новый метод
|Источник молекул
|Редкие природные микроорганизмы
|Хорошо изученные бактерии
|Методика
|Случайный поиск активных соединений
|Целенаправленное редактирование генов
|Результат
|Медленный, малорентабельный процесс
|Выявление скрытых мощных молекул
"Микробный биосинтез — это каскад реакций. Если прервать одну, можно увидеть то, что раньше скрывалось", — пояснил профессор Грег Чаллис.
Ошибка: полагаться только на поиск новых микроорганизмов.
Последствие: истощение природных ресурсов и отсутствие открытий.
Альтернатива: возвращение к уже изученным штаммам и исследование их метаболизма.
Ошибка: недооценка промежуточных соединений.
Последствие: потеря потенциально сильных антибиотиков.
Альтернатива: генетическая модификация для фиксации переходных стадий синтеза.
Ошибка: прекращение инвестиций в фундаментальные исследования.
Последствие: остановка инноваций в фармакологии.
Альтернатива: поддержка междисциплинарных проектов, объединяющих биологов и химиков.
Если пре-метиленомицин-С-лактон подтвердит эффективность на клинических этапах, он может стать прорывом десятилетия. Потенциально препарат способен заменить токсичные антибиотики последней линии и сократить смертность от госпитальных инфекций.
Исследователи уже планируют синтетическое производство молекулы, чтобы адаптировать её к массовому применению и минимизировать побочные эффекты. Следующий этап — доклинические испытания на животных и моделях тканей человека.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая идентификация активных соединений
|Необходимость сложных генетических инструментов
|Возможность "реанимировать" старые штаммы
|Высокая стоимость лабораторных экспериментов
|Минимальный риск резистентности
|Ограниченные данные о токсичности
|Перспектива массового производства
|Требует длительной проверки безопасности
Что делает пре-метиленомицин-С-лактон особенным?
Он в сто раз активнее метиленомицина А и не вызывает устойчивости даже при длительном воздействии.
Когда препарат появится в больницах?
После успешных доклинических испытаний может пройти 5-7 лет до начала применения.
Может ли он заменить все современные антибиотики?
Нет, но он способен стать "резервным оружием" против MRSA и VRE — бактерий, устойчивых почти ко всему.
Миф: антибиотики из старых бактерий бесполезны.
Правда: даже изученные микроорганизмы могут скрывать новые активные молекулы.
Миф: супербактерии всегда приспосабливаются.
Правда: устойчивость не формируется, если воздействие идёт на новый, неизвестный для микроба путь.
Миф: открытие антибиотиков — вопрос удачи.
Правда: сегодня это точная наука, основанная на генной инженерии и аналитической химии.
MRSA ежегодно вызывает более 100 000 смертей в больницах по всему миру.
Streptomyces — род бактерий, подаривший человечеству более половины известных антибиотиков.
Пре-метиленомицин-С-лактон был "спрятан" в геноме микроорганизма, изучаемого уже 70 лет.
До 1980-х годов каждые 3-5 лет появлялся новый класс антибиотиков. Потом процесс остановился: микробы адаптировались, а фармкомпании потеряли интерес. В XXI веке врачи снова сталкиваются с инфекциями, которые не лечатся ничем.
Открытие пре-метиленомицина-С-лактона — напоминание, что инновации могут скрываться не в неизведанных глубинах, а прямо под микроскопом, если уметь смотреть под другим углом.
