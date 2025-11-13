Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры отметили возвращение интереса к формату Pocket PC
Уткатасана укрепляет мышцы ног и корпуса по данным инструкторов йоги
Учёные зафиксировали снижение кортизола после 10 минут общения с питомцем
В Казахстане начнут сборку кроссовера MG HS на заводе Allur в Костанае
Салат Мимоза остаётся традиционным праздничным блюдом
Абрикос цветет, но не плодоносит: заморозки губят 90% завязей — садоводы
Лера Кудрявцева раскритиковала экспертов за использование ИИ
Творожные рогалики готовятся без дрожжей и миксера
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году

Стоматологический барометр жизни: что выпадение зубов говорит о здоровье организма

Потеря зубов может предсказать риск преждевременной смерти — ученые
7:48
Здоровье

На первый взгляд кажется, что зубы — лишь элемент улыбки и эстетики. Однако новое исследование китайских учёных показывает: скорость их выпадения у пожилых людей может быть не просто стоматологической проблемой, а тревожным сигналом общего состояния организма. Потеря зубов отражает процессы старения, метаболические нарушения и даже повышает риск преждевременной смерти.

Осмотр зуба мудрости у стоматолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осмотр зуба мудрости у стоматолога

Что показало исследование

Учёные из Сычуаньского университета наблюдали более 8 тысяч пожилых людей в возрасте около 83 лет. За 3,5 года умерли 64% участников, и среди них чаще всего были те, кто терял зубы быстрее других. Авторы работы установили прямую связь между скоростью выпадения зубов и ростом смертности.

"Потеря зубов может быть интегральным показателем общего состояния организма и служить ранним сигналом ухудшения здоровья", — отмечают авторы исследования.

Интересно, что ускоренное выпадение зубов чаще наблюдалось у мужчин, состоящих в браке и ведущих, казалось бы, здоровый образ жизни — с употреблением фруктов и бобовых.

Учёные объясняют это сложным взаимодействием факторов

  • возраст,
  • уровень стресса,
  • гормональные изменения,
  • скрытые воспалительные процессы в организме.

Почему зубы связаны с продолжительностью жизни

Ротовая полость — это часть общей системы, тесно связанной с сердечно-сосудистой и иммунной функцией. Потеря зубов часто указывает на хронические воспаления, которые могут распространяться по всему организму. Болезни дёсен, например, повышают уровень С-реактивного белка — маркера воспаления, связанного с риском инсульта и инфаркта.

Кроме того, отсутствие зубов ухудшает питание: пожилые люди с проблемами жевания нередко сокращают потребление белков, овощей и клетчатки, что ускоряет ослабление иммунитета и мышечной массы. Нарушается микробиом рта и кишечника, повышается уровень вредных бактерий, влияющих на обмен веществ.

Зубное здоровье и риски

Показатель Здоровые зубы Быстрая потеря зубов
Уровень воспаления Низкий Повышенный
Питание и усвоение пищи Полноценное Ограниченное
Риск сердечно-сосудистых заболеваний Ниже Выше
Социальная активность Сохранена Снижается
Общая продолжительность жизни Дольше Короче

Как сохранить зубы и продлить жизнь

  1. Регулярные визиты к стоматологу. Профилактический осмотр каждые шесть месяцев помогает выявить воспаления и пародонтоз на ранней стадии.
  2. Правильное питание. Кальций, витамин D, магний и белки поддерживают прочность зубов и костей.
  3. Отказ от курения. Табак ускоряет разрушение тканей дёсен и снижает кровоснабжение.
  4. Контроль хронических болезней. Диабет и атеросклероз напрямую связаны с состоянием полости рта.
  5. Уход за микрофлорой. Использование ополаскивателей и щёток с мягкой щетиной помогает поддерживать баланс бактерий.

"Регулярное стоматологическое наблюдение может стать частью общей профилактики старения", — подчеркнула врач-гериатр Линь Вэй.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать кровоточивость дёсен.
  • Последствие: хроническое воспаление, потеря зубов.
  • Альтернатива: использовать мягкую щётку, пройти обследование у пародонтолога.
  • Ошибка: полагать, что зубные протезы решают проблему.
  • Последствие: утрата стимуляции костной ткани челюсти.
  • Альтернатива: рассмотреть современные импланты, сохраняющие нагрузку.
  • Ошибка: пропускать чистку вечером.
  • Последствие: рост патогенной флоры и разрушение эмали.
  • Альтернатива: обязательно чистить зубы перед сном и использовать зубную нить.

А что, если зубы уже начали выпадать?

Даже при частичной потере зубов можно замедлить процесс. Современные стоматологические технологии — от лазерного лечения до биорегенеративных имплантов — позволяют сохранить структуру костной ткани и улучшить общее самочувствие. Главное — не ждать полного разрушения, а реагировать на первые сигналы организма.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Снижается риск системных болезней Требует регулярных визитов к врачу
Улучшается качество питания Может быть дорогостоящим
Повышается самооценка Нужна дисциплина и уход
Замедляется старение организма Не устраняет уже потерянные зубы

FAQ

Как часто нужно проходить стоматологический осмотр?

Раз в полгода, а при наличии хронических заболеваний — каждые три месяца.

Можно ли восстановить зубы после 70 лет?

Да, современные импланты и протезы адаптируются даже у пожилых пациентов.

Связаны ли зубы с памятью и мозговой активностью?

Исследования показывают: потеря зубов может снижать активность гиппокампа, отвечающего за память.

Мифы и правда

  • Миф: потеря зубов — естественный признак старости.
  • Правда: при правильном уходе зубы могут служить всю жизнь.
  • Миф: проблемы с дёснами не влияют на сердце.
  • Правда: воспаления полости рта напрямую связаны с риском инсульта и атеросклероза.
  • Миф: достаточно чистить зубы один раз в день.
  • Правда: минимум дважды в день, утром и вечером — базовое правило профилактики.

Интересные факты

  1. Люди, потерявшие более 10 зубов к 65 годам, живут в среднем на 5 лет меньше.
  2. В Японии регулярная стоматологическая профилактика входит в национальную программу долголетия.
  3. Учёные нашли связь между состоянием дёсен и развитием болезни Альцгеймера — бактерии из рта могут проникать в мозг.

Исторический контекст

Связь между состоянием зубов и общим здоровьем человека начали замечать ещё в древности. Египетские лекари и греческие врачи считали зубную боль признаком "внутреннего разлада". Гиппократ отмечал, что воспаления в ротовой полости могут влиять на сердце и суставы. В Средние века стоматология развивалась медленно — зубы просто удаляли при малейшей боли, не понимая, что тем самым ускоряют старение организма.

В XX веке учёные впервые доказали, что хронические инфекции полости рта связаны с сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями. С этого момента гигиена рта перестала рассматриваться как чисто косметическая процедура и стала частью общей профилактической медицины. Современные исследования, такие как работа Сычуаньского университета, лишь подтверждают древнюю идею: здоровье зубов — это зеркало состояния всего организма.

Потеря зубов — это не только проблема улыбки, но и важный индикатор внутренних изменений. Быстрая утрата даже нескольких зубов способна сигнализировать о сбоях в обмене веществ, хронических воспалениях и риске серьёзных заболеваний. Поддержание здоровья полости рта — это вклад не только в эстетический комфорт, но и в долголетие. Регулярные визиты к стоматологу, правильное питание и внимательное отношение к первым симптомам способны продлить активную жизнь и сохранить качество здоровья на долгие годы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Эфирные масла придают постели свежий и стойкий аромат
Лонгслив в гардеробе: идеи от имидж-стилиста Красновой
Диетологи советуют съесть яблоко перед застольем
Борьба со слизнями днём сокращает популяцию быстрее — подтвердили эксперты
Мавзолей Джанике-ханум отражает архитектуру XV века по данным археологов
Джордж Клуни хочет, чтобы его дети пошли по стопам матери
Скорость плазмы у полюсов Солнца вдвое выше ожидаемой — Институт Макса Планка
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Эти вопросы обезопасят вас при покупке квартиры — эксперт Барсуков
Патчи под глаза с макияжем могут вызвать аллергические реакции — дерматологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.