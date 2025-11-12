Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* ответила на обвинения в алкоголизме
Совместные игры укрепляют связь собаки и хозяина — кинологи
Плов по-узбекски с бараниной: традиционный рецепт от шеф-поваров
Рынок стейблкоинов вырастет до $4 трлн к 2035 году — Bernstein
Российские звёзды обходят США из-за угроз и ограничений
Учёные: зоотерапия помогает нормализовать давление и снизить уровень тревожности
Метод Коломийца повышает урожайность без травмирования — садоводы
Деменко назвал Личку главным кандидатом на пост тренера "Спартака"
Учёные: кошачий паразит влияет на сексуальное поведение мужчин

Холод против лени: как ледяная вода заставляет клетки вырабатывать больше энергии

7:23
Здоровье

Погружение в холодную воду уже давно стало не просто испытанием воли, а модным ритуалом среди спортсменов и сторонников здорового образа жизни. Однако научный интерес к этому явлению выходит далеко за рамки тренда — исследования показывают, что холод способен включать в организме механизмы, связанные с выработкой энергии, ростом митохондрий и даже регуляцией гормонов.

Душ
Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg
Душ

Как холод активирует метаболизм

Когда человек оказывается в воде температурой ниже 15°C, кожа мгновенно передаёт сигнал о переохлаждении через специальные рецепторы TRPM8. Эти рецепторы реагируют на холод и стимулируют выброс норадреналина — гормона, отвечающего за мобилизацию организма в стрессовых ситуациях. Параллельно активируется гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось, что приводит к повышению уровня гормона T3.

Именно в этот момент запускается цепочка реакций, в результате которой активируется ген PGC-1 — ключевой регулятор роста митохондрий. Этот процесс сопровождается работой ферментов cAMP-PKA-p38MAPK-CREB, а также повышением активности белка UCP-1, который отвечает за производство тепла в бурой жировой ткани.

Почему дрожь — не просто реакция на холод

Дрожь, знакомая каждому, кто хоть раз окунался в ледяную воду, — это не просто непроизвольное сокращение мышц. Во время этого процесса в клетках увеличивается приток кальция, что активирует специальные кальций-зависимые ферменты. Они дополнительно стимулируют PGC-1, усиливая митохондриальное дыхание даже без участия AMP-зависимой протеинкиназы (AMPK).

Такое взаимодействие делает холодовое воздействие мощным "перезапуском" метаболических систем. Количество митохондрий растёт, а вместе с ним — способность клеток окислять жирные кислоты и вырабатывать антиоксидантные ферменты, защищающие организм от стресса.

Энергия, сосуды и гормоны: три эффекта ледяных ванн

  1. Чувствительность к инсулину. Увеличение активности митохондрий помогает клеткам эффективнее усваивать глюкозу, что потенциально снижает риск развития диабета второго типа.
  2. Ускорение обмена веществ. Переохлаждение заставляет организм активно вырабатывать тепло, расходуя больше энергии, чем в состоянии покоя.
  3. Улучшение микроциркуляции. Под действием холода активируется выработка сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), способствующего формированию новых капилляров.

"Холодовая стимуляция может стать естественным инструментом для повышения энергетического обмена", — отметил профессор физиологии Михаил Кузнецов.

Холодовые практики и физическая активность

Показатель Холодовое погружение Аэробная нагрузка
Активация PGC-1 Есть Есть
Рост митохондрий Умеренный Высокий
Выброс норадреналина Резкий Постепенный
Риск переохлаждения Высокий Отсутствует
Уровень стресса для организма Средний Низкий

Оба метода стимулируют митохондриальный рост, но при холодовых процедурах эффект наступает быстрее, хотя и требует более осторожного подхода.

Как проводить холодовые ванны

  1. Начинать с температуры около 18-20°C и уменьшать её постепенно.
  2. Первая процедура не должна длиться дольше 1-2 минут.
  3. Перед погружением — лёгкая разминка, чтобы активировать кровообращение.
  4. После выхода — согревание: сухое полотенце, тёплое питьё, одежда.
  5. Частота — не чаще трёх раз в неделю.

"Важно соблюдать постепенность: экстремальный холод без подготовки может навредить сердечно-сосудистой системе", — подчеркнула врач спортивной медицины Елена Сафронова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкое погружение в ледяную воду без адаптации.
  • Последствие: спазм сосудов, нарушение дыхания, риск обморока.
  • Альтернатива: начинать с контрастного душа и постепенно снижать температуру.
  • Ошибка: задержка дыхания при погружении.
  • Последствие: недостаток кислорода и перегрузка сердца.
  • Альтернатива: дышать спокойно, в ритме, не задерживая вдох.
  • Ошибка: длительное пребывание при температуре ниже 10°C.
  • Последствие: переохлаждение, гипотермия.
  • Альтернатива: следить за временем и выходить из воды при первых признаках онемения.

А что, если заниматься спортом и принимать холодные ванны?

Комбинация аэробных нагрузок и холодового воздействия усиливает митохондриальную адаптацию, но требует осторожности. После интенсивных тренировок холод может замедлить восстановление мышц. Поэтому эксперты рекомендуют применять ледяные ванны не сразу после, а через 2-3 часа после тренировки.

Плюсы и минусы холодового погружения

Плюсы Минусы
Повышает выносливость и тонус Возможность переохлаждения
Улучшает обмен веществ Не подходит людям с заболеваниями сердца
Стимулирует выработку эндорфинов Может вызвать сосудистый спазм
Поддерживает иммунитет Требует подготовки и контроля

FAQ

Как выбрать температуру воды для начала?

Начинайте с 18-20°C, постепенно снижая температуру до 12-15°C.

Сколько стоит оборудование для домашних холодовых ванн?

Бюджетные решения начинаются от 10-15 тысяч рублей, профессиональные бочки — от 60 тысяч.

Что лучше — ледяная ванна или контрастный душ?

Для начинающих безопаснее контрастный душ: он мягко тренирует сосуды без резкого стресса.

Мифы и правда

  • Миф: холодные ванны сжигают жир напрямую.
  • Правда: энергозатраты возрастают, но жир уходит только при общем дефиците калорий.
  • Миф: можно нырять без подготовки.
  • Правда: без адаптации резкое охлаждение опасно для сердца и лёгких.
  • Миф: после холода нужно сразу в сауну.
  • Правда: резкий переход "холод-жар" повышает риск сосудистых перегрузок.

Интересные факты

  1. У детей бурой жировой ткани в пять раз больше, чем у взрослых — именно поэтому они легче переносят холод.
  2. Финские моржи устраивают массовые заплывы при температуре воды около 0°C — и считают это лучшей профилактикой простуды.
  3. В СССР существовали методические рекомендации по закаливанию для космонавтов, включавшие ежедневное обливание холодной водой.

Холодовые ванны — не панацея, но мощный инструмент, который при грамотном подходе помогает укрепить организм, повысить выносливость и запустить естественные механизмы восстановления. Регулярные, дозированные процедуры способны улучшить обмен веществ, работу сердца и сосудов, а также повысить стрессоустойчивость. Главное — не превращать эксперимент в экстремальное испытание: холод должен быть союзником, а не врагом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Еда и рецепты
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Последние материалы
Метод Коломийца повышает урожайность без травмирования — садоводы
Деменко назвал Личку главным кандидатом на пост тренера "Спартака"
Учёные: кошачий паразит влияет на сексуальное поведение мужчин
4 уникальные локации Ростовской области, которые стоит увидеть своими глазами
Врач предупредил о вреде матчи при гипертонии и сердечных заболеваниях
*WhatsApp готовит россиян к новым проблемам
Срок поиска работы может снизиться до четырёх месяцев — "Газета.Ru"
Агроволокно под микроскопом: почему не каждый спанбонд спасёт ваш огород
Психолог Зберовский заявил, что бабушки больше не хотят быть няньками — NewsInfo
Компания Toyota представила гибридный пикап Hilux
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.