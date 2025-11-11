Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перерыв растягивает мышцы не хуже травм: как вернуться в зал и не сорваться в первую неделю
Облысение начинается не случайно: как зона у лба подчиняется тайной команде гормонов
Там, где дети смеются, микробы празднуют: эти инфекции живут в детских игровых
Цветы из бабушкиного палисадника снова в моде: за ними охотятся даже дизайнеры садов
Насмешки и пародии: как Анна Пересильд переживает обрушившуюся критику
Забытая родина зовёт: власти Южной Кореи нашли способ остановить демографический кризис
Делить нечего: почему Мария Погребняк решила объединяться с Виталием Милоновым
Мёртвое спало 40 тысяч лет: что пробудила вечная мерзлота и почему учёные молчат о результатах
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов

Ноги мёрзнут даже в носках: тело кричит о сбое, который мы не замечаем — причина не в холоде

8:03
Здоровье

Холодные руки и ноги — привычная для многих проблема, особенно в межсезонье. Но если даже в тёплой комнате пальцы остаются ледяными, стоит задуматься: возможно, дело не только в погоде. Медики предупреждают — постоянная зябкость конечностей может быть тревожным сигналом организма.

Уютный вечер с тёплыми носками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный вечер с тёплыми носками

Руки и ноги мёрзнут даже летом

Одной из распространённых причин, по словам гинеколога-эндокринолога Татьяны Овчаровой, является железодефицитная анемия. Недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина — белка, отвечающего за доставку кислорода к тканям. Когда кровь не приносит телу достаточного количества кислорода, кожа и мышцы начинают "мерзнуть изнутри".

"Если это происходит регулярно, нужно обратиться к терапевту. Он назначит базовые обследования: общий анализ крови, тест на ТТГ для оценки функции щитовидной железы, измерит давление", — пояснила врач-гинеколог Татьяна Овчарова.

При анемии нередко появляются и другие симптомы — усталость, головокружение, бледность кожи, учащённое сердцебиение. Организм словно "работает на минималках", а конечности становятся индикатором нехватки кислорода.

Виновата щитовидная железа

Зябкость рук и ног может быть связана и с нарушениями в работе эндокринной системы. При сниженной функции щитовидной железы (гипотиреозе) обмен веществ замедляется, выработка тепла уменьшается. Человек начинает мерзнуть даже в тёплой одежде. Появляется сухость кожи, ломкость ногтей и волос, сонливость, апатия.

Для диагностики достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Этот показатель помогает оценить, справляется ли щитовидная железа со своими функциями. Если выявлено нарушение, врач может назначить гормональную терапию, которая постепенно восстановит теплообмен.

Давление и образ жизни

Снижение артериального давления — ещё один фактор, при котором кровь не достигает мелких сосудов в достаточном объёме. В итоге руки и ноги остаются холодными, несмотря на нормальную температуру тела. Курение усугубляет ситуацию, поскольку никотин сужает сосуды, затрудняя кровоток.

Также на сосуды влияет хронический стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. Когда мышцы не работают активно, циркуляция крови замедляется. Поэтому умеренные физические нагрузки — один из лучших способов вернуть телу тепло.

Таблица сравнения: основные причины холодных конечностей

Причина Механизм Характерные признаки Что делать
Анемия Недостаток железа, сниженный гемоглобин Усталость, бледность, одышка Сдать анализ крови, включить в рацион продукты с железом
Гипотиреоз Замедленный обмен веществ Сухость кожи, сонливость, прибавка в весе Проверить ТТГ, проконсультироваться у эндокринолога
Низкое давление Сужение сосудов, слабый кровоток Головокружение, зябкость Измерить давление, нормализовать режим сна и питания
Курение Спазм сосудов Ощущение холода, покалывание Отказ от сигарет, контрастный душ
Стресс, переутомление Нарушение нейрогуморальной регуляции Повышенная тревожность, бессонница Отдых, йога, витамины группы B

Советы: как вернуть тепло

  1. Проверьте питание: ешьте больше продуктов, содержащих железо — говядина, печень, шпинат, гречка, яблоки. Улучшить усвоение поможет витамин C, поэтому сочетайте мясо с овощами или цитрусами.
  2. Следите за давлением: если оно постоянно низкое, включите в рацион орехи, сыр, солёные продукты и пейте больше воды.
  3. Разогревайте тело: контрастный душ, самомассаж и тёплые ванночки с морской солью активируют кровообращение.
  4. Не забывайте про движение: прогулки, плавание, лёгкая зарядка — всё это помогает улучшить приток крови к конечностям.
  5. Высыпайтесь: сон не менее 7-8 часов в сутки нормализует обмен веществ и работу сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянно греть руки и ноги внешне, игнорируя причину.
    Последствие: сосуды не тренируются, зябкость только усиливается.
    Альтернатива: заниматься профилактикой — укреплять сосуды, нормализовать давление и питание.
  • Ошибка: самостоятельно принимать железосодержащие препараты.
    Последствие: избыток железа может привести к интоксикации и проблемам с печенью.
    Альтернатива: сначала сдать анализы и принимать препараты только по назначению врача.
  • Ошибка: пить кофе для повышения давления.
    Последствие: кратковременный эффект и нагрузка на сердце.
    Альтернатива: нормализовать режим сна и использовать контрастный душ как естественный стимулятор.

Причина в стрессе

Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на терморегуляцию. Во время стресса сосуды сужаются, кровь отходит от конечностей. Это защитный механизм, заложенный природой, но при хронических переживаниях он становится постоянным. Психологи советуют использовать дыхательные практики и ароматерапию — эфирные масла лаванды или бергамота успокаивают нервную систему и улучшают кровообращение.

Плюсы и минусы народных методов

Метод Плюсы Минусы
Контрастные ванночки Улучшают кровообращение, тренируют сосуды Нельзя при варикозе и гипертонии
Массаж с эфирными маслами Расслабляет мышцы, согревает Возможна аллергия
Травяные чаи (имбирь, мята) Согревают изнутри, повышают тонус Не подходят при язвенной болезни
Тёплые носки с шерстью Комфорт и профилактика переохлаждения Не решают основную проблему

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как отличить анемию от обычной усталости?
Анемия сопровождается не только слабостью, но и головокружением, бледностью, ломкостью ногтей, иногда — одышкой. Точный диагноз ставится после анализа крови.

Что лучше — витамины или железосодержащие добавки?
Если анемия подтверждена лабораторно, одних витаминов недостаточно — нужны препараты железа, назначенные врачом. Для профилактики подойдут комплексы с витамином B12 и фолиевой кислотой.

Можно ли согревать руки спиртовыми растирками?
Да, но умеренно. Они стимулируют приток крови, однако при регулярном применении могут пересушить кожу.

Мифы и правда о холодных конечностях

  • Миф: если мёрзнут руки, значит, просто плохое кровообращение.
    Правда: это может быть симптом серьёзных нарушений — от анемии до эндокринных сбоев.
  • Миф: достаточно носить тёплые носки.
    Правда: тепло помогает только временно, но не устраняет причину.
  • Миф: только женщины страдают от холодных рук.
    Правда: мужчины также подвержены этой проблеме, особенно при сидячей работе и стрессе.

Интересные факты

  1. Люди с пониженным давлением чаще мерзнут даже при нормальной температуре воздуха.
  2. В Японии и Южной Корее популярны "тепловые пластыри" — их клеят на ступни для стимуляции кровотока.
  3. Кофеин действительно может кратковременно улучшить теплообмен, но при злоупотреблении даёт обратный эффект.

Если руки и ноги мёрзнут постоянно, не стоит списывать это на "особенности организма". Главное — не игнорировать сигналы тела и обращаться к врачу, если дискомфорт повторяется регулярно.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Горячие точки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных
Тайник фараона ожил под гранитом: в пирамиде Менкаура нашли вход, о котором молчали веками
Забытые города, снятые на пленку: как туристам раскрывают секреты советских локаций
Ноги мёрзнут даже в носках: тело кричит о сбое, который мы не замечаем — причина не в холоде
Каждый механик через это проходил: болт застрял — и начинается битва нервов
Побелка, которая держится до лета: рецепт, проверенный колхозами и временем
Опасная для фигуры еда: певица Жасмин перечислила блюда, которые готовит дома
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Метеостанция из мусора: дедовский способ обманул современные гаджеты — точнее прогноза погоды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.