Сонное зелье с побочкой: мелатонин может ударить по самому уязвимому органу — покой за высокую цену

В последние годы мелатонин стал одним из самых популярных безрецептурных средств для борьбы с бессонницей. Его принимают те, кто страдает нарушениями сна, работает в ночные смены или часто летает между часовыми поясами. Однако за внешней безобидностью этого препарата скрываются риски, о которых многие не подозревают.

Новое исследование американских учёных вызвало волну обсуждений среди кардиологов — оказалось, что длительный приём мелатонина может быть связан с повышенным риском сердечной недостаточности. Российские специалисты проанализировали данные и объяснили, почему важно не заниматься самолечением.

Результат исследования

Американские учёные проанализировали более 65 тысяч историй болезни пациентов с хронической бессонницей. Они пришли к выводу, что у тех, кто длительно принимает мелатонин, вероятность развития сердечной недостаточности выше, чем у тех, кто обходится без него. При этом сами исследователи уточнили: связь не обязательно является прямой — на результат могли повлиять сопутствующие заболевания, возраст и образ жизни пациентов.

Российские врачи, комментируя публикацию, призвали не спешить с выводами, но подчеркнули — неконтролируемый приём снотворных действительно может быть опасен для сердца.

"В настоящий момент нет данных и клинических исследований, что мелатонин может вызвать сердечную недостаточность", — пояснил врач-кардиолог, заведующий амбулаторией №6 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Грант Карапетян.

Тем не менее специалист отметил, что при неправильном приёме возможны нежелательные реакции.

"Нежелательные сердечно-сосудистые реакции возможны в виде повышения пульса или давления, если принимать препарат бесконтрольно и в дозах, превышающих терапевтические, в течение длительного времени", — предупредил кардиолог.

Действие мелатонина

Мелатонин — это гормон сна, который вырабатывается в организме естественным образом, в основном в тёмное время суток. Он регулирует циркадные ритмы, помогая телу переходить в фазу отдыха. Прием синтетического мелатонина может действительно улучшить качество сна, но при условии, что он используется правильно.

Препарат не является классическим снотворным, а лишь помогает организму «настроиться» на сон. Но его неправильное применение — особенно в высоких дозах — может нарушить баланс гормонов и повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Кто в зоне риска

По словам Гранта Карапетяна, есть группы людей, для которых приём мелатонина особенно опасен. Это пациенты с гипертонией, серьёзными аритмиями, те, кто перенёс инсульт или инфаркт, а также люди с синдромом апноэ сна. Детям до 18 лет мелатонин также не рекомендован без назначения врача.

"Суть проблемы в нашей стране в том, что пациенты покупают этот препарат без назначения врача и пьют дозы, превышающие терапевтические", — констатировал кардиолог.

Сравнение: натуральный и синтетический мелатонин

Параметр Натуральный мелатонин (выработка организма) Синтетический мелатонин (в таблетках) Источник Эпифиз мозга, ночная секреция Фармакологический препарат Механизм действия Регулирует сон естественным образом Имитация гормонального сигнала Побочные эффекты Отсутствуют Возможны: головные боли, тахикардия, бессонница при передозировке Безопасность Полностью безопасен Требует контроля дозы и времени приёма

Как правильно принимать мелатонин

Принимать препарат только после консультации врача. Начинать с минимальной дозы (0,3–1 мг). Употреблять за 30–60 минут до сна. Избегать сочетания с алкоголем и кофеином. Не принимать постоянно — курс не должен превышать 2–3 недель без медицинского наблюдения.

Многие специалисты считают, что мелатонин эффективен только при краткосрочном применении — например, при смене часовых поясов или временной бессоннице.

Альтернатива: наладить режим сна, использовать лампы с мягким светом, ароматерапию, дыхательные практики.

Альтернатива: при выраженной бессоннице — фитопрепараты на основе валерианы, пустырника, мелиссы.

Альтернатива: индивидуальный подбор дозы кардиологом или сомнологом.

Если не принимать лекарство

Если бессонница вызвана стрессом, тревогой или переутомлением, зачастую восстановить сон можно без лекарств. Тёплая ванна, расслабляющий массаж, тёмная комната и отсутствие гаджетов за час до сна помогают организму выработать собственный мелатонин. В таких случаях препараты не нужны вовсе, сообщает "Радио 1".

Плюсы и минусы мелатонина

Плюсы Минусы Улучшает засыпание при смене часовых поясов Возможны скачки давления Снижает уровень стресса Риск привыкания при длительном приёме Безопасен при кратковременном применении Противопоказан при заболеваниях сердца Можно сочетать с мягкими фитосредствами Нельзя использовать у детей без врача

Мифы и правда

Правда: безопасен только при коротких курсах и соблюдении дозировки.

Правда: при апноэ или аритмиях он противопоказан.

Правда: избыток мелатонина, наоборот, может вызвать тревогу и сердцебиение.

FAQ

Как выбрать дозу мелатонина?

Только врач может подобрать дозу с учётом возраста, массы тела и состояния здоровья. Самолечение недопустимо.

Что лучше — таблетки или спрей?

Спреи действуют быстрее, но их сложнее дозировать. Таблетки удобнее для постепенного курса.

Можно ли принимать мелатонин с другими лекарствами?

Нет. Он может взаимодействовать с антидепрессантами, гипотензивными средствами и антикоагулянтами. Любое сочетание должно быть согласовано с врачом.

Сон и психология

Хроническая бессонница — частый спутник тревожных расстройств. Мелатонин не устраняет их причину, а лишь маскирует симптомы. Гораздо эффективнее помогает когнитивно-поведенческая терапия сна (CBT-I), которая обучает расслаблению и правильной гигиене сна.

3 интересных факта

Мелатонин регулирует не только сон, но и иммунную систему.

С возрастом его естественная выработка снижается почти вдвое.

У спортсменов мелатонин улучшает восстановление после нагрузок, если применяется под контролем врача.

Исторический контекст

Мелатонин был открыт в 1958 году американским дерматологом Аароном Лернером. Первоначально вещество изучали как средство против кожных заболеваний, но вскоре обнаружили его влияние на биоритмы. С тех пор мелатонин стал одной из самых обсуждаемых добавок на рынке — особенно после того, как его начали свободно продавать без рецепта.