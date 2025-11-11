Сонное зелье с побочкой: мелатонин может ударить по самому уязвимому органу — покой за высокую цену

В последние годы мелатонин стал одним из самых популярных безрецептурных средств для борьбы с бессонницей. Его принимают те, кто страдает нарушениями сна, работает в ночные смены или часто летает между часовыми поясами. Однако за внешней безобидностью этого препарата скрываются риски, о которых многие не подозревают.
Новое исследование американских учёных вызвало волну обсуждений среди кардиологов — оказалось, что длительный приём мелатонина может быть связан с повышенным риском сердечной недостаточности. Российские специалисты проанализировали данные и объяснили, почему важно не заниматься самолечением.
Американские учёные проанализировали более 65 тысяч историй болезни пациентов с хронической бессонницей. Они пришли к выводу, что у тех, кто длительно принимает мелатонин, вероятность развития сердечной недостаточности выше, чем у тех, кто обходится без него. При этом сами исследователи уточнили: связь не обязательно является прямой — на результат могли повлиять сопутствующие заболевания, возраст и образ жизни пациентов.
Российские врачи, комментируя публикацию, призвали не спешить с выводами, но подчеркнули — неконтролируемый приём снотворных действительно может быть опасен для сердца.
"В настоящий момент нет данных и клинических исследований, что мелатонин может вызвать сердечную недостаточность", — пояснил врач-кардиолог, заведующий амбулаторией №6 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Грант Карапетян.
Тем не менее специалист отметил, что при неправильном приёме возможны нежелательные реакции.
"Нежелательные сердечно-сосудистые реакции возможны в виде повышения пульса или давления, если принимать препарат бесконтрольно и в дозах, превышающих терапевтические, в течение длительного времени", — предупредил кардиолог.
Мелатонин — это гормон сна, который вырабатывается в организме естественным образом, в основном в тёмное время суток. Он регулирует циркадные ритмы, помогая телу переходить в фазу отдыха. Прием синтетического мелатонина может действительно улучшить качество сна, но при условии, что он используется правильно.
Препарат не является классическим снотворным, а лишь помогает организму «настроиться» на сон. Но его неправильное применение — особенно в высоких дозах — может нарушить баланс гормонов и повлиять на сердечно-сосудистую систему.
По словам Гранта Карапетяна, есть группы людей, для которых приём мелатонина особенно опасен. Это пациенты с гипертонией, серьёзными аритмиями, те, кто перенёс инсульт или инфаркт, а также люди с синдромом апноэ сна. Детям до 18 лет мелатонин также не рекомендован без назначения врача.
"Суть проблемы в нашей стране в том, что пациенты покупают этот препарат без назначения врача и пьют дозы, превышающие терапевтические", — констатировал кардиолог.
|Параметр
|Натуральный мелатонин (выработка организма)
|Синтетический мелатонин (в таблетках)
|Источник
|Эпифиз мозга, ночная секреция
|Фармакологический препарат
|Механизм действия
|Регулирует сон естественным образом
|Имитация гормонального сигнала
|Побочные эффекты
|Отсутствуют
|Возможны: головные боли, тахикардия, бессонница при передозировке
|Безопасность
|Полностью безопасен
|Требует контроля дозы и времени приёма
Многие специалисты считают, что мелатонин эффективен только при краткосрочном применении — например, при смене часовых поясов или временной бессоннице.
Если бессонница вызвана стрессом, тревогой или переутомлением, зачастую восстановить сон можно без лекарств. Тёплая ванна, расслабляющий массаж, тёмная комната и отсутствие гаджетов за час до сна помогают организму выработать собственный мелатонин. В таких случаях препараты не нужны вовсе, сообщает "Радио 1".
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает засыпание при смене часовых поясов
|Возможны скачки давления
|Снижает уровень стресса
|Риск привыкания при длительном приёме
|Безопасен при кратковременном применении
|Противопоказан при заболеваниях сердца
|Можно сочетать с мягкими фитосредствами
|Нельзя использовать у детей без врача
Как выбрать дозу мелатонина?
Только врач может подобрать дозу с учётом возраста, массы тела и состояния здоровья. Самолечение недопустимо.
Что лучше — таблетки или спрей?
Спреи действуют быстрее, но их сложнее дозировать. Таблетки удобнее для постепенного курса.
Можно ли принимать мелатонин с другими лекарствами?
Нет. Он может взаимодействовать с антидепрессантами, гипотензивными средствами и антикоагулянтами. Любое сочетание должно быть согласовано с врачом.
Хроническая бессонница — частый спутник тревожных расстройств. Мелатонин не устраняет их причину, а лишь маскирует симптомы. Гораздо эффективнее помогает когнитивно-поведенческая терапия сна (CBT-I), которая обучает расслаблению и правильной гигиене сна.
Мелатонин был открыт в 1958 году американским дерматологом Аароном Лернером. Первоначально вещество изучали как средство против кожных заболеваний, но вскоре обнаружили его влияние на биоритмы. С тех пор мелатонин стал одной из самых обсуждаемых добавок на рынке — особенно после того, как его начали свободно продавать без рецепта.
