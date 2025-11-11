Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военная пенсия: как стаж и звание влияют на размер выплат
Запекаем квашеную капусту по-новому: густое рагу, которое становится вкуснее на следующий день
Кошки улучшают настроение и снимают стресс у владельцев
Дибров под прицелом: как Полина Диброва отреагировала на пикантные кадры с бывшим мужем
Снежное утепление полов повышает температуру в доме на 5°C
Павел Лунгин предрёк успех ремейку "Москва слезам не верит"
Разрыв года: почему Тимати Шаламе и Кайли Дженнер больше не вместе
Садоводы объяснили, как подготовить гортензию к зиме
Учёные разгадали загадку тёмных полос на склонах Марса

Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом

Здоровье

От частого приёма обезболивающих можно получить не облегчение, а диагноз. Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила: бесконтрольное употребление анальгетиков может вызвать токсический гепатит и аллергические реакции.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Опасная привычка

Массовое увлечение обезболивающими в России достигло рекордных масштабов — только за первые месяцы 2025 года было продано свыше 400 миллионов упаковок. По словам специалистов, тенденция смещается от простых анальгетиков к противовоспалительным средствам широкого действия. Именно печень принимает на себя основной химический удар, что делает её главным "фильтром" для лекарственных токсинов. 

"Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", — подчеркнула терапевт Людмила Лапа.

Из-за этого медики всё чаще фиксируют осложнения, которые развиваются не сразу, но могут привести к хроническим поражениям печени и кожным реакциям.

Искажённая клиническая картина

Систематический приём обезболивающих, по словам врача, меняет восприятие боли. Пациент перестаёт точно описывать её характер и локализацию, что затрудняет диагностику. В результате врачам приходится назначать дополнительные обследования, теряя время на поиск истинной причины.

"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", – утверждает Людмила Лапа.

После перенесённой инфекции у многих людей появились периодические боли в конечностях и голове. Пытаясь справиться с ними самостоятельно, они чаще прибегают к анальгетикам, которые в этих случаях неэффективны.

Когда обезболивающее не помогает

По мнению специалиста, подобные боли требуют подбора специфических нестероидных противовоспалительных средств. Их должен назначать врач с учётом общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний. По данным телеканала сообщает "Москва 24".

"По моему мнению, если с болью не помогает аспирин, лучше обратиться к специалисту для выявления её первопричины и устранения", — заключила Людмила Лапа.

Ранее врач-терапевт Мария Веселова предупреждала, что анальгетики могут усугубить состояние при гастрите, язве и бронхиальной астме, увеличивая риск кровотечения или удушья. Поэтому самолечение в таких случаях может быть не просто ошибкой, а опасным решением.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Садоводы объяснили, как подготовить гортензию к зиме
Учёные разгадали загадку тёмных полос на склонах Марса
Поплавская отказалась здороваться с Дибровым за руку после скандала
Т2: растёт интерес иностранцев к кладбищам России
Один щелчок — и риск исчезает: самое простое правило ПДД, которое работает как бронежилет
Парикмахеры рассказали, как сохранить укладку под шапкой
Пир во время чумы: Белый дом показал новый золотой зал, пока миллионы остаются на улице
Венгерский способ жарить мясо без муки — быстро и вкусно
В Карибском море нашли акулу с редкой двойной мутацией
Невероятное перевоплощение: почему дочь певицы Глюкозы резко поменяла имидж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.