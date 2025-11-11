Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом

От частого приёма обезболивающих можно получить не облегчение, а диагноз. Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила: бесконтрольное употребление анальгетиков может вызвать токсический гепатит и аллергические реакции.
Массовое увлечение обезболивающими в России достигло рекордных масштабов — только за первые месяцы 2025 года было продано свыше 400 миллионов упаковок. По словам специалистов, тенденция смещается от простых анальгетиков к противовоспалительным средствам широкого действия. Именно печень принимает на себя основной химический удар, что делает её главным "фильтром" для лекарственных токсинов.
"Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", — подчеркнула терапевт Людмила Лапа.
Из-за этого медики всё чаще фиксируют осложнения, которые развиваются не сразу, но могут привести к хроническим поражениям печени и кожным реакциям.
Систематический приём обезболивающих, по словам врача, меняет восприятие боли. Пациент перестаёт точно описывать её характер и локализацию, что затрудняет диагностику. В результате врачам приходится назначать дополнительные обследования, теряя время на поиск истинной причины.
"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", – утверждает Людмила Лапа.
После перенесённой инфекции у многих людей появились периодические боли в конечностях и голове. Пытаясь справиться с ними самостоятельно, они чаще прибегают к анальгетикам, которые в этих случаях неэффективны.
По мнению специалиста, подобные боли требуют подбора специфических нестероидных противовоспалительных средств. Их должен назначать врач с учётом общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний. По данным телеканала сообщает "Москва 24".
"По моему мнению, если с болью не помогает аспирин, лучше обратиться к специалисту для выявления её первопричины и устранения", — заключила Людмила Лапа.
Ранее врач-терапевт Мария Веселова предупреждала, что анальгетики могут усугубить состояние при гастрите, язве и бронхиальной астме, увеличивая риск кровотечения или удушья. Поэтому самолечение в таких случаях может быть не просто ошибкой, а опасным решением.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.