Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом

От частого приёма обезболивающих можно получить не облегчение, а диагноз. Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила: бесконтрольное употребление анальгетиков может вызвать токсический гепатит и аллергические реакции.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

Опасная привычка

Массовое увлечение обезболивающими в России достигло рекордных масштабов — только за первые месяцы 2025 года было продано свыше 400 миллионов упаковок. По словам специалистов, тенденция смещается от простых анальгетиков к противовоспалительным средствам широкого действия. Именно печень принимает на себя основной химический удар, что делает её главным "фильтром" для лекарственных токсинов.

"Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", — подчеркнула терапевт Людмила Лапа.

Из-за этого медики всё чаще фиксируют осложнения, которые развиваются не сразу, но могут привести к хроническим поражениям печени и кожным реакциям.

Искажённая клиническая картина

Систематический приём обезболивающих, по словам врача, меняет восприятие боли. Пациент перестаёт точно описывать её характер и локализацию, что затрудняет диагностику. В результате врачам приходится назначать дополнительные обследования, теряя время на поиск истинной причины.

"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", – утверждает Людмила Лапа.

После перенесённой инфекции у многих людей появились периодические боли в конечностях и голове. Пытаясь справиться с ними самостоятельно, они чаще прибегают к анальгетикам, которые в этих случаях неэффективны.

Когда обезболивающее не помогает

По мнению специалиста, подобные боли требуют подбора специфических нестероидных противовоспалительных средств. Их должен назначать врач с учётом общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний. По данным телеканала сообщает "Москва 24".

"По моему мнению, если с болью не помогает аспирин, лучше обратиться к специалисту для выявления её первопричины и устранения", — заключила Людмила Лапа.

Ранее врач-терапевт Мария Веселова предупреждала, что анальгетики могут усугубить состояние при гастрите, язве и бронхиальной астме, увеличивая риск кровотечения или удушья. Поэтому самолечение в таких случаях может быть не просто ошибкой, а опасным решением.