Один и тот же фитнес, но разный эффект: почему женское сердце отвечает сильнее чем мужское

Регулярная физическая активность давно считается основой здорового сердца, но новое исследование показывает: польза от упражнений для женщин и мужчин может быть не одинаковой. Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили, что при одинаковом уровне нагрузки женщины получают от тренировок заметно больший эффект — особенно в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании, приняли участие более 85 тысяч человек из британской базы данных. Все участники были здоровы на момент начала наблюдения и носили фитнес-трекеры, фиксировавшие их уровень активности.
Результаты оказались впечатляющими: женщины, выполнявшие рекомендованные 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю, снижали риск смерти от ишемической болезни сердца на 22%, тогда как у мужчин этот показатель составил лишь 17%.
"Физическая активность втрое эффективнее защищает женщин от смерти вследствие сердечных заболеваний", — отметил руководитель исследования Цзядзинь Чен.
При увеличении нагрузки до 250 минут в неделю риск сердечных проблем у женщин уменьшался уже на 30%. Для мужчин аналогичный эффект наблюдался только при удвоении продолжительности тренировок — более 500 минут в неделю.
Учёные объясняют различие в реакции на нагрузку особенностями физиологии. Женщины в среднем имеют меньшую массу тела и более низкий уровень гемоглобина, что делает их сердечно-сосудистую систему чувствительнее к тренировкам. Кроме того, женские гормоны — особенно эстрогены — усиливают защитный эффект упражнений, влияя на эластичность сосудов и обмен холестерина.
При этом исследователи подчёркивают: женщины чаще недооценивают свои физические возможности и реже занимаются спортом регулярно. Поэтому даже умеренная активность — быстрая ходьба, плавание, танцы или работа в саду — приносит им ощутимую пользу.
|Показатель
|Женщины
|Мужчины
|150 минут активности в неделю
|-22% риск ишемии
|-17% риск ишемии
|250 минут активности в неделю
|-30% риск ишемии
|-25% (при 500 мин)
|Эффект умеренных нагрузок
|Выше в 3 раза
|Ниже
|Необходимая продолжительность для максимального эффекта
|250 мин
|500 мин
Даже без посещения фитнес-клуба можно получить эффект. Подъём по лестнице вместо лифта, работа в огороде, активные прогулки — всё это засчитывается как умеренная физическая активность. Главное — регулярность.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает риск сердечных и метаболических заболеваний
|Возможна перегрузка при чрезмерных тренировках
|Улучшает настроение и снижает стресс
|Требует регулярности
|Поддерживает нормальный вес
|Необходим контроль при хронических болезнях
|Улучшает сон и концентрацию
|Может вызывать усталость в первые недели
Минимум 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивной.
Ходьба, плавание, велосипед, бег трусцой, йога и танцы.
Это индивидуально, но утренние тренировки чаще помогают нормализовать давление и бодрость на день.
Ещё в 1960-х годах врачи заметили, что мужчины, занятые физическим трудом, реже страдают от болезней сердца, чем офисные работники. Однако только современные исследования показали, что женский организм реагирует на физическую активность иначе и зачастую эффективнее. Это открытие может изменить подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, учитывая биологические различия между полами.
В итоге можно сказать, что физическая активность — это мощное и простое средство поддержания здоровья сердца, но её эффект не одинаков для всех. Женщины, как показало исследование, получают от регулярных упражнений значительно больше пользы, чем мужчины, — их организм острее реагирует на умеренные нагрузки, быстрее адаптируется и дольше сохраняет защитный эффект. Это открытие напоминает, что спорт должен быть не только привычкой, но и частью индивидуального подхода к здоровью. Главное — двигаться регулярно, выбирать посильные нагрузки и слушать своё тело: именно в этом и заключается ключ к долгой, активной и здоровой жизни.
