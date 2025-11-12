Тихая катастрофа в спальне: как свет ночью повышает риск сердечной недостаточности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:17
Здоровье

Современный мир живёт в постоянном свете — фонари, неоновые вывески, мониторы и телефоны освещают ночи не хуже дня. Но, как показывают новые исследования, такая привычка может дорого обойтись нашему здоровью. Учёные установили, что избыточное ночное освещение способно значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний — от инфаркта до инсульта.

Девушка лежит на кровати с включенным светильником
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Девушка лежит на кровати с включенным светильником

Свет против сердца

В исследовании участвовали почти 89 тысяч жителей Великобритании. За ними наблюдали в течение 9,5 лет, фиксируя интенсивность светового воздействия с помощью специальных наручных датчиков. Всего было проанализировано более 13 миллионов часов наблюдений. Результаты оказались тревожными: у тех, кто чаще подвергался воздействию яркого света ночью, риск сердечной недостаточности был выше на 56%, а вероятность инфаркта — на 47%.

"Даже после учёта таких факторов, как питание, физическая активность и наследственность, связь между ночным светом и болезнями сердца сохранялась", — отметили авторы исследования из Flinders University.

Особенно уязвимыми оказались женщины и молодые люди: их биоритмы сильнее реагируют на световые нарушения.

Как свет влияет на организм

Яркий свет ночью сбивает циркадные ритмы — внутренние часы организма, регулирующие сон, обмен веществ и выработку гормонов. Когда темнота не наступает, мозг перестаёт активно вырабатывать мелатонин — гормон сна и естественный антиоксидант. Это вызывает хронический стресс, повышает давление и уровень сахара в крови, а со временем приводит к перегрузке сердца.

Учёные уже давно связывают сбои биоритмов с набором веса, диабетом и гипертонией. Новое исследование впервые продемонстрировало прямую зависимость между ночным освещением и сердечно-сосудистыми заболеваниями на крупной выборке.

Связь ночного освещения и здоровья сердца

Фактор воздействия Увеличение риска Основной эффект
Яркий свет ночью +47% Рост частоты инфарктов
Освещённость в спальне +56% Риск сердечной недостаточности
Использование гаджетов перед сном +35% Нарушение сна и циркадных ритмов
Отсутствие затемнения окон +25% Повышение давления и тревожности

Советы шаг за шагом: как защитить себя от ночного света

  1. Выключайте источники света перед сном. Уберите мигающие индикаторы, поставьте плотные шторы или жалюзи.
  2. Используйте тёплое освещение. Лампы с жёлтым спектром менее вредны, чем холодный бело-голубой свет.
  3. Минимизируйте экраны. За час до сна перестаньте пользоваться смартфоном и компьютером.
  4. Установите "ночной режим". Многие устройства автоматически снижают яркость и убирают синий спектр.
  5. Следите за режимом сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — это помогает восстановить биоритмы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: засыпать с включённым телевизором или телефоном.
  • Последствие: мозг остаётся активным, выработка мелатонина снижается.
  • Альтернатива: использовать таймер сна или слушать аудиокнигу в наушниках.
  • Ошибка: использовать яркий ночник у кровати.
  • Последствие: нарушение фазы глубокого сна, хроническая усталость.
  • Альтернатива: при необходимости ставьте мягкий, рассеянный свет тёплого оттенка.
  • Ошибка: оставлять открытые шторы ночью.
  • Последствие: уличный свет воздействует даже через веки.
  • Альтернатива: установите блэкаут-шторы или римские.

А что если вы живёте в городе?

Полностью избавиться от ночного освещения в мегаполисе трудно. Но можно снизить его влияние. Используйте маску для сна, ограничьте использование гаджетов и попробуйте включать "вечерний режим" освещения дома. Даже такие простые шаги помогают снизить нагрузку на сердце и улучшить качество сна.

Плюсы и минусы ночного освещения

Плюсы Минусы
Повышает безопасность на улицах Нарушает биоритмы и снижает выработку мелатонина
Упрощает ночную навигацию Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Создаёт уют и ощущение комфорта Увеличивает уровень стресса и тревожности

FAQ

Почему свет влияет на сердце?

Потому что ночное освещение нарушает естественные гормональные процессы, повышая стрессовую нагрузку и давление.

Какой свет безопасен ночью?

Мягкий жёлтый или красноватый спектр. Он меньше воздействует на гормоны сна.

Сколько света допустимо в спальне?

Уровень освещённости должен быть не выше 5 люкс — примерно как свет от маленькой свечи.

Мифы и правда

  • Миф: синий свет помогает расслабиться.
  • Правда: он подавляет мелатонин и мешает засыпанию.
  • Миф: небольшой ночник безвреден.
  • Правда: даже слабый свет способен повлиять на работу сердца при регулярном воздействии.
  • Миф: короткий сон можно компенсировать на выходных.
  • Правда: недостаток сна и сбитые ритмы нельзя "отоспать" — организм требует стабильного графика.

Интересные факты

  1. У жителей районов с высокой уличной освещённостью риск сердечных заболеваний выше на 20%.
  2. Мелатонин, уровень которого падает при ярком свете, также защищает сосуды от воспалений.
  3. Люди, живущие ближе к зелёным зонам и паркам, где меньше фонарей, спят в среднем на 40 минут дольше.

Исторический контекст

До появления электричества люди жили в естественном ритме смены дня и ночи. С развитием городов и технологий этот баланс нарушился: ночное освещение стало символом прогресса, но обернулось стрессом для биологических часов человека. Сегодня исследователи всё чаще говорят о необходимости "экологического освещения" — света, который учитывает здоровье человека, а не только комфорт и эстетику.

Можно сказать, что даже привычный ночной свет — будь то экран смартфона или уличный фонарь за окном — способен оказывать серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов. Наш организм устроен так, чтобы отдыхать в темноте, и любое нарушение этого естественного ритма постепенно приводит к стрессу, бессоннице и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Простые меры — плотные шторы, отказ от гаджетов перед сном, тёплое приглушённое освещение — могут стать не просто элементом комфорта, а настоящей профилактикой болезней. Бережное отношение к ночной темноте — это вклад в здоровье, спокойствие и долголетие.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
