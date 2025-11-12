Тихая катастрофа в спальне: как свет ночью повышает риск сердечной недостаточности

Современный мир живёт в постоянном свете — фонари, неоновые вывески, мониторы и телефоны освещают ночи не хуже дня. Но, как показывают новые исследования, такая привычка может дорого обойтись нашему здоровью. Учёные установили, что избыточное ночное освещение способно значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний — от инфаркта до инсульта.
В исследовании участвовали почти 89 тысяч жителей Великобритании. За ними наблюдали в течение 9,5 лет, фиксируя интенсивность светового воздействия с помощью специальных наручных датчиков. Всего было проанализировано более 13 миллионов часов наблюдений. Результаты оказались тревожными: у тех, кто чаще подвергался воздействию яркого света ночью, риск сердечной недостаточности был выше на 56%, а вероятность инфаркта — на 47%.
"Даже после учёта таких факторов, как питание, физическая активность и наследственность, связь между ночным светом и болезнями сердца сохранялась", — отметили авторы исследования из Flinders University.
Особенно уязвимыми оказались женщины и молодые люди: их биоритмы сильнее реагируют на световые нарушения.
Яркий свет ночью сбивает циркадные ритмы — внутренние часы организма, регулирующие сон, обмен веществ и выработку гормонов. Когда темнота не наступает, мозг перестаёт активно вырабатывать мелатонин — гормон сна и естественный антиоксидант. Это вызывает хронический стресс, повышает давление и уровень сахара в крови, а со временем приводит к перегрузке сердца.
Учёные уже давно связывают сбои биоритмов с набором веса, диабетом и гипертонией. Новое исследование впервые продемонстрировало прямую зависимость между ночным освещением и сердечно-сосудистыми заболеваниями на крупной выборке.
|Фактор воздействия
|Увеличение риска
|Основной эффект
|Яркий свет ночью
|+47%
|Рост частоты инфарктов
|Освещённость в спальне
|+56%
|Риск сердечной недостаточности
|Использование гаджетов перед сном
|+35%
|Нарушение сна и циркадных ритмов
|Отсутствие затемнения окон
|+25%
|Повышение давления и тревожности
Полностью избавиться от ночного освещения в мегаполисе трудно. Но можно снизить его влияние. Используйте маску для сна, ограничьте использование гаджетов и попробуйте включать "вечерний режим" освещения дома. Даже такие простые шаги помогают снизить нагрузку на сердце и улучшить качество сна.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность на улицах
|Нарушает биоритмы и снижает выработку мелатонина
|Упрощает ночную навигацию
|Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
|Создаёт уют и ощущение комфорта
|Увеличивает уровень стресса и тревожности
Потому что ночное освещение нарушает естественные гормональные процессы, повышая стрессовую нагрузку и давление.
Мягкий жёлтый или красноватый спектр. Он меньше воздействует на гормоны сна.
Уровень освещённости должен быть не выше 5 люкс — примерно как свет от маленькой свечи.
До появления электричества люди жили в естественном ритме смены дня и ночи. С развитием городов и технологий этот баланс нарушился: ночное освещение стало символом прогресса, но обернулось стрессом для биологических часов человека. Сегодня исследователи всё чаще говорят о необходимости "экологического освещения" — света, который учитывает здоровье человека, а не только комфорт и эстетику.
Можно сказать, что даже привычный ночной свет — будь то экран смартфона или уличный фонарь за окном — способен оказывать серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов. Наш организм устроен так, чтобы отдыхать в темноте, и любое нарушение этого естественного ритма постепенно приводит к стрессу, бессоннице и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Простые меры — плотные шторы, отказ от гаджетов перед сном, тёплое приглушённое освещение — могут стать не просто элементом комфорта, а настоящей профилактикой болезней. Бережное отношение к ночной темноте — это вклад в здоровье, спокойствие и долголетие.
МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?