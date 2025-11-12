Молчание вместо слов: страх обидеть стал главной причиной гостинга после свиданий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Современные отношения всё чаще начинаются и заканчиваются онлайн. Но если знакомство и первое свидание стали проще, то честно объяснить, почему "ничего не будет", по-прежнему сложно. Согласно исследованию сервиса Mamba, большинство россиян исчезают не из равнодушия, а из желания никого не обидеть.

Свидание
Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свидание

Почему люди исчезают после свидания

Исследование показало, что почти 60% женщин и 54% мужчин выбирают гостинг, потому что боятся задеть чувства другого человека. Ещё треть признались, что просто не знают, как корректно сказать "нет". Психологи отмечают: подобная стратегия — не всегда проявление безразличия, чаще это попытка избежать эмоционального конфликта.

"Молчание воспринимается как способ сохранить лицо, но на деле оно создаёт больше неопределённости", — отметила психолог Екатерина Соколова.

Половина россиян стараются всё же быть честными и прямо говорить, что продолжения не будет. Остальные прибегают к "тактике намёков" — отвечают коротко, с паузами или просто исчезают, рассказывает Газета.Ru.

Сравнение: формы отказа

Формат поведения Что делает человек Как воспринимается партнёром Эмоциональное последствие
Честный отказ открыто говорит, что отношений не будет вызывает уважение и ясность облегчение, но без обиды
Тактика намёков пишет реже, отвечает односложно вызывает сомнение, тревогу ожидание и внутренний стресс
Полный гостинг перестаёт отвечать и исчезает воспринимается как игнорирование чувство обиды и непонимания

Советы шаг за шагом: как вежливо закончить общение

  1. Напишите короткое сообщение с благодарностью за встречу.

  2. Избегайте фраз вроде "не готов(а) к отношениям" — они звучат неискренне.

  3. Лучше сказать прямо, но мягко: "Ты классный человек, но я не почувствовал(а) связи".

  4. Не откладывайте разговор: чем дольше тянете, тем болезненнее будет восприятие.

  5. Если вы не готовы объясняться письменно, можно просто поблагодарить за встречу — этого достаточно.

Такой подход не требует долгих диалогов, но сохраняет уважение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать человека сразу после свидания.
    Последствие: создаётся чувство обесценивания и неуверенности.
    Альтернатива: коротко объясните, что продолжения не будет.

  • Ошибка: затягивать ответ и оставлять человека в ожидании.
    Последствие: возникает тревога и эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: сообщите решение в течение 1-2 дней.

  • Ошибка: давать ложные надежды, продолжая переписку "по привычке".
    Последствие: усиливается привязанность, потом больнее расставаться.
    Альтернатива: завершите разговор, поблагодарив за знакомство.

А что если… вас "загостили"?

Почти половина женщин (48%) и 38% мужчин признались, что сталкиваются с гостингом регулярно. Чаще всего это вызывает растерянность и грусть. Женщины чаще реагируют мягче, мужчины стараются скрыть обиду за внешним спокойствием, хотя каждый шестой признаётся — после такого падает самооценка.

Если вы оказались на месте "пропавшего", важно помнить: причина не всегда в вас. Люди исчезают из-за неловкости, страха конфликта или элементарной усталости от общения.

Плюсы и минусы гостинга

Плюсы Минусы
позволяет избежать конфликта оставляет другого человека в неведении
экономит время и силы разрушает доверие и уважение
кажется простым решением вызывает чувство вины и эмоциональную усталость

FAQ

Как понять, что вас "гостят"?
Если собеседник отвечает односложно, с задержкой или избегает конкретики, скорее всего, общение подходит к концу.

Стоит ли писать первым после долгого молчания?
Если прошло более трёх дней без ответа, лучше не настаивать. Исключение — если есть веская причина для уточнения.

Как правильно завершить разговор, если не хотите продолжения?
Лучше всего написать честно и спокойно: "Спасибо за встречу, но я не почувствовал(а) интереса". Это звучит уважительно и ставит точку.

Мифы и правда

Миф: гостинг — это грубо и делают так только бездушные люди.
Правда: чаще всего за этим стоит страх задеть чувства и отсутствие навыков общения.

Миф: мужчины исчезают чаще.
Правда: исследования показывают, что мужчины и женщины делают это одинаково часто, просто причины разные.

Миф: если человек исчез, значит, вы ему безразличны.
Правда: иногда человек просто не знает, как корректно закончить контакт.

3 интересных факта

  1. Термин "гостинг" (от английского ghost - "призрак") впервые появился в 2010-е годы и быстро вошёл в словарь онлайн-общения.

  2. В 2024 году сервис Mamba зафиксировал рост гостинга среди пользователей старше 30 лет — люди стали реже вступать в конфронтацию.

  3. По данным психологов, привычка исчезать без объяснений часто формируется как реакция на прошлые неудачные отношения.

Исторический контекст

Раньше молчание после свидания считалось недопустимым: в культуре писем и звонков вежливость требовала ответить, даже если чувства не взаимны. Однако с появлением соцсетей и мессенджеров ситуация изменилась — общение стало быстрым и поверхностным, а исчезнуть стало проще, чем объясниться. Современный "гостинг" — это продукт цифровой эпохи, отражающий изменения в социальных нормах.

Гостинг — не просто форма избегания, а отражение новой коммуникационной реальности. Люди всё чаще выбирают молчание вместо честности, оправдываясь страхом задеть другого. Однако исследования показывают: большинство россиян всё же считают, что короткий и вежливый отказ лучше, чем тишина. Честность помогает сохранить уважение к себе и другому человеку, даже если отношения не сложились. А главное — она оставляет дверь открытой для будущих, более искренних встреч.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
