Мозг шлет ложный сигнал — тело отвечает икотой: как обмануть организм и восстановить дыхание

Здоровье

Икота — это защитная реакция организма, возникающая из-за кратковременного сбоя дыхательного центра. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Дыхательные упражнения
Фото: flickr.com by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дыхательные упражнения

Она отметила, что икота появляется при раздражении нервных центров, отвечающих за дыхание. Это естественный рефлекс, при котором организм пытается "восстановить" дыхание, реагируя на ложный сигнал. По словам врача, такое состояние неопасно и чаще всего проходит само. Однако при желании можно облегчить дискомфорт с помощью простых приемов, направленных на переключение дыхательного ритма.

"Самый простой и безопасный способ — это вода. Нужно пить ее маленькими глотками, сначала немного согнувшись, а затем выпрямившись. Таким образом, нервные центры как бы обманываются, дыхание выравнивается, и икота постепенно проходит. Такой метод подходит большинству людей и не требует медикаментов", — пояснила Беляева.

Она добавила, что если икота становится регулярной, стоит обратить внимание на работу нервной системы и дыхательных органов. В некоторых случаях симптом может указывать на функциональные нарушения, требующие консультации врача.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
