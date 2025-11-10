Мозг шлет ложный сигнал — тело отвечает икотой: как обмануть организм и восстановить дыхание

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Икота — это защитная реакция организма, возникающая из-за кратковременного сбоя дыхательного центра. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: flickr.com by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дыхательные упражнения

Она отметила, что икота появляется при раздражении нервных центров, отвечающих за дыхание. Это естественный рефлекс, при котором организм пытается "восстановить" дыхание, реагируя на ложный сигнал. По словам врача, такое состояние неопасно и чаще всего проходит само. Однако при желании можно облегчить дискомфорт с помощью простых приемов, направленных на переключение дыхательного ритма.

"Самый простой и безопасный способ — это вода. Нужно пить ее маленькими глотками, сначала немного согнувшись, а затем выпрямившись. Таким образом, нервные центры как бы обманываются, дыхание выравнивается, и икота постепенно проходит. Такой метод подходит большинству людей и не требует медикаментов", — пояснила Беляева.

Она добавила, что если икота становится регулярной, стоит обратить внимание на работу нервной системы и дыхательных органов. В некоторых случаях симптом может указывать на функциональные нарушения, требующие консультации врача.