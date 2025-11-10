Организм мстит за привычное меню: эти продукты нужно исключить, чтобы забыть о вздутии живота

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Уменьшить вздутие живота можно, откорректировав питание и исключив из рациона продукты, вызывающие газообразование. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Она отметила, что устранить вздутие помогают не отдельные продукты, а продуманный рацион. По ее словам, в первую очередь стоит отказаться от блюд, усиливающих образование газов: разных видов капусты, бобовых, черного хлеба и избытка сладкого.

"Чтобы избежать вздутия, нужно контролировать набор продуктов, особенно тех, что вызывают брожение в кишечнике. Капуста, бобовые, черный хлеб и избыток углеводов чаще всего провоцируют дискомфорт. Иногда вздутие связано не с едой, а с нарушением микрофлоры, и тогда требуется уже медицинская коррекция", — пояснила Белоусова.

Эксперт добавила, что при легких симптомах можно воспользоваться мягкими сорбентами без клетчатки. Отварной рис действует как природный абсорбент, снижая газообразование и не раздражая слизистую. Дополнительно могут помочь препараты на основе угля, чаи с ромашкой и средства с симетиконом.

"Рис — одно из немногих средств, которое способно уменьшить проявления вздутия. Он мягко связывает газы и не вызывает дополнительного раздражения. Аналогично работают аптечные сорбенты и травяные сборы, а препараты с симетиконом помогают при выраженном дискомфорте", — уточнила врач.

Она добавила, что натуральные средства вроде настоя семян укропа подходят и взрослым, и детям. Однако если вздутие возникает регулярно, это может говорить о нарушении пищеварения.

"Постоянное вздутие — повод пройти обследование. Оно может быть связано с недостатком ферментов или нарушением микрофлоры кишечника. Важно устранить источник проблемы, а не ограничиваться временным облегчением", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
