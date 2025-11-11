В маркетплейсах всё чаще появляются "чудодейственные" продукты на медовой основе, обещающие мгновенное повышение мужской силы. На деле под видом натуральных БАДов продаются смеси с рецептурными веществами — тадалафилом и силденафилом, компонентами известных лекарств для лечения эректильной дисфункции. Эти вещества не указаны на упаковке, но именно они обеспечивают "эффект за полчаса" — и одновременно несут смертельные риски.
В рейтингах продаж лидирует Royal King Honey, ранее выпускавшийся под брендом DR's Secret, а ныне PRO'f Secret. Продавцы уверяют, что это "натуральный мед, усиливающий либидо". Однако эксперты из РТУ МИРЭА выявили в составе скрытый тадалафил — мощное фармакологическое средство, требующее рецепта.
"Мы провели анализ методом жидкостной и газовой хроматографии с масс-спектрометрией. В продукте чётко идентифицирован тадалафил, не указанный на этикетке — это прямое введение потребителя в заблуждение", — сообщил директор центра коллективного пользования РТУ МИРЭА химик Артемий Ничуговский.
Этот мед чаще всего поступает из Малайзии, Турции, Туниса и Таиланда. В России продукт продаётся онлайн, без регистрации в системе "Честный знак" и без удостоверения Роспотребнадзора, что говорит о полулегальном ввозе.
"Если БАД не зарегистрирован в России, он попадает на рынок серым путём. Подобная продукция массово завозится из Китая и стран Азии", — пояснил медицинский юрист Иван Печерей.
Французская таможня с 2019 года фиксирует экспоненциальный рост поставок "эректильного меда": от 18 случаев в 2019 году до 131 — в 2023-м, а в 2024-м изъяли рекордные 13 тонн таких продуктов.
В США FDA неоднократно предупреждало о наличии тадалафила и силденафила в Royal Honey VIP, Bio Herbs Coffee и аналогичных смесях.
В России аналогичные случаи уже были: в 2016 году Роспотребнадзор выявил тадалафил в БАДах "Сеалекс Форте" и "Али Капс".
Такие "медовые добавки" могут содержать дозу тадалафила, многократно превышающую терапевтическую. Для людей с хроническими заболеваниями сердца это смертельно опасно.
"Силденафил и тадалафил категорически противопоказаны пациентам, принимающим нитраты (например, нитроглицерин). Их сочетание вызывает резкое падение давления и может привести к смерти", — отметил Артемий Ничуговский.
"Если вместо 5 мг вы получаете 30 мг действующего вещества, вы рискуете вызвать аритмию, тахикардию, инфаркт или инсульт", — объяснила доцент Эльвира Хачирова.
По словам врача-кардиолога Иосифа Шубитидзе ("Флагманский медицинский центр"), препараты для потенции снижают сосудистый тонус и усиливают нагрузку на сердце.
"У пациентов с аритмией, ишемией или сердечной недостаточностью это может закончиться инфарктом или отёком лёгких. Избыточные дозы вызывают колебания давления, головокружение и риск падений".
Мёд воспринимается как натуральный и безвредный продукт, что снижает настороженность. Люди употребляют его без ограничений, не подозревая, что внутри — сильнодействующий препарат.
"Одна ложка может быть без эффекта, а следующая — вызвать шок. В отличие от таблетки, дозировка в таких смесях хаотична. Это и есть главная опасность", — предупреждает уролог-андролог Екатерина Коновалова.
К симптомам передозировки относятся головная боль, "приливы”, одышка, боль в спине, скачки давления, аритмия и потеря сознания. При любых проявлениях требуется срочная медицинская помощь.
обещания "мгновенного эффекта";
отсутствие состава или регистрационного номера;
восторженные отзывы и агрессивный маркетинг;
продажа исключительно онлайн или "в мессенджерах".
Ошибка: принимать "эректильный мед" без проверки состава.
Последствие: риск инфаркта, инсульта или летального исхода.
Альтернатива: обратиться к врачу-андрологу или урологу, пройти обследование и подобрать безопасную терапию.
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемая дозировка
|Требуют рецепта и консультации врача
|Клинически проверенная эффективность
|Возможные побочные эффекты
|Производятся по стандартам GMP
|Не сочетаются с нитратами и алкоголем
Проверяйте регистрацию БАДов в системе "Честный знак".
Не покупайте средства через мессенджеры или маркетплейсы без лицензии.
Читайте состав: отсутствие активных веществ должно быть подтверждено лабораторно.
При проблемах с потенцией обращайтесь к врачу.
Не сочетайте стимуляторы с алкоголем или сердечными препаратами.
А что если человек уже съел такой мёд и чувствует себя плохо?
Главное — не пытаться "переждать". Нужно сразу вызвать скорую, сообщив, что употреблён продукт, вероятно содержащий тадалафил. Медикам это позволит правильно скорректировать давление и предотвратить осложнения.
А что если эффект был положительный и без побочек?
Даже единичный случай без последствий не гарантирует безопасности. В следующей банке может быть дозировка в несколько раз выше — без лабораторного анализа это невозможно узнать.
Почему БАДы с "медом для потенции” так популярны?
Психологический фактор: мужчины стесняются обращаться к врачу и выбирают "натуральные" решения, не осознавая, что они могут содержать рецептурные вещества.
Можно ли определить наличие тадалафила дома?
Нет. Только лабораторный анализ способен выявить лекарственное вещество в продукте.
Чем отличаются легальные препараты от поддельных?
Легальные лекарства имеют чётко указанную дозировку, сертификат GMP и инструкцию по применению. Подделки маскируются под натуральные продукты и продаются без документов.
Если после употребления "меда” стало плохо — что делать?
Немедленно вызвать скорую помощь, не принимать никаких других препаратов и сообщить врачу, что продукт мог содержать тадалафил или силденафил.
Как безопасно повысить потенцию?
Регулярные тренировки, нормальный сон, отказ от курения и алкоголя, а при необходимости — терапия, назначенная урологом.
FDA впервые обнаружило тадалафил в мёде в 2012 году — с тех пор список запрещённых "медовых" продуктов растёт ежегодно.
В 2023 году в Кувейте мужчина скончался от остановки сердца после употребления трёх стиков Royal Honey.
Некоторые производители используют кодовые надписи вроде VIP Energy Honey или Natural Power - чтобы скрыть фармсостав.
Идея "натуральных афродизиаков" не нова — ещё в древнем Китае мёд считали символом жизненной силы. Но с развитием фармакологии многие продавцы начали использовать этот образ для продвижения нелегальных стимуляторов. Сегодня такие продукты маскируются под фитосмеси, хотя фактически являются нелегальными аналогами рецептурных препаратов.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.