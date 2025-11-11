От чайной ложки до остановки сердца: чем опасен модный мёд для потенции из онлайн-витрин

В маркетплейсах всё чаще появляются "чудодейственные" продукты на медовой основе, обещающие мгновенное повышение мужской силы. На деле под видом натуральных БАДов продаются смеси с рецептурными веществами — тадалафилом и силденафилом, компонентами известных лекарств для лечения эректильной дисфункции. Эти вещества не указаны на упаковке, но именно они обеспечивают "эффект за полчаса" — и одновременно несут смертельные риски.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Мед с секретом

В рейтингах продаж лидирует Royal King Honey, ранее выпускавшийся под брендом DR's Secret, а ныне PRO'f Secret. Продавцы уверяют, что это "натуральный мед, усиливающий либидо". Однако эксперты из РТУ МИРЭА выявили в составе скрытый тадалафил — мощное фармакологическое средство, требующее рецепта.

"Мы провели анализ методом жидкостной и газовой хроматографии с масс-спектрометрией. В продукте чётко идентифицирован тадалафил, не указанный на этикетке — это прямое введение потребителя в заблуждение", — сообщил директор центра коллективного пользования РТУ МИРЭА химик Артемий Ничуговский.

Этот мед чаще всего поступает из Малайзии, Турции, Туниса и Таиланда. В России продукт продаётся онлайн, без регистрации в системе "Честный знак" и без удостоверения Роспотребнадзора, что говорит о полулегальном ввозе.

"Если БАД не зарегистрирован в России, он попадает на рынок серым путём. Подобная продукция массово завозится из Китая и стран Азии", — пояснил медицинский юрист Иван Печерей.

Масштаб международной проблемы

Французская таможня с 2019 года фиксирует экспоненциальный рост поставок "эректильного меда": от 18 случаев в 2019 году до 131 — в 2023-м, а в 2024-м изъяли рекордные 13 тонн таких продуктов.

В США FDA неоднократно предупреждало о наличии тадалафила и силденафила в Royal Honey VIP, Bio Herbs Coffee и аналогичных смесях.

В России аналогичные случаи уже были: в 2016 году Роспотребнадзор выявил тадалафил в БАДах "Сеалекс Форте" и "Али Капс".

Когда сладкое может убить

Такие "медовые добавки" могут содержать дозу тадалафила, многократно превышающую терапевтическую. Для людей с хроническими заболеваниями сердца это смертельно опасно.

"Силденафил и тадалафил категорически противопоказаны пациентам, принимающим нитраты (например, нитроглицерин). Их сочетание вызывает резкое падение давления и может привести к смерти", — отметил Артемий Ничуговский.

"Если вместо 5 мг вы получаете 30 мг действующего вещества, вы рискуете вызвать аритмию, тахикардию, инфаркт или инсульт", — объяснила доцент Эльвира Хачирова.

По словам врача-кардиолога Иосифа Шубитидзе ("Флагманский медицинский центр"), препараты для потенции снижают сосудистый тонус и усиливают нагрузку на сердце.

"У пациентов с аритмией, ишемией или сердечной недостаточностью это может закончиться инфарктом или отёком лёгких. Избыточные дозы вызывают колебания давления, головокружение и риск падений".

Почему это особенно коварно

Мёд воспринимается как натуральный и безвредный продукт, что снижает настороженность. Люди употребляют его без ограничений, не подозревая, что внутри — сильнодействующий препарат.

"Одна ложка может быть без эффекта, а следующая — вызвать шок. В отличие от таблетки, дозировка в таких смесях хаотична. Это и есть главная опасность", — предупреждает уролог-андролог Екатерина Коновалова.

К симптомам передозировки относятся головная боль, "приливы”, одышка, боль в спине, скачки давления, аритмия и потеря сознания. При любых проявлениях требуется срочная медицинская помощь.

Как распознать опасный БАД

обещания "мгновенного эффекта";

отсутствие состава или регистрационного номера;

восторженные отзывы и агрессивный маркетинг;

продажа исключительно онлайн или "в мессенджерах".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать "эректильный мед" без проверки состава.

Последствие: риск инфаркта, инсульта или летального исхода.

Альтернатива: обратиться к врачу-андрологу или урологу, пройти обследование и подобрать безопасную терапию.

Плюсы и минусы рецептурных препаратов

Плюсы Минусы Контролируемая дозировка Требуют рецепта и консультации врача Клинически проверенная эффективность Возможные побочные эффекты Производятся по стандартам GMP Не сочетаются с нитратами и алкоголем

Советы шаг за шагом

Проверяйте регистрацию БАДов в системе "Честный знак". Не покупайте средства через мессенджеры или маркетплейсы без лицензии. Читайте состав: отсутствие активных веществ должно быть подтверждено лабораторно. При проблемах с потенцией обращайтесь к врачу. Не сочетайте стимуляторы с алкоголем или сердечными препаратами.

"А что если…"

А что если человек уже съел такой мёд и чувствует себя плохо?

Главное — не пытаться "переждать". Нужно сразу вызвать скорую, сообщив, что употреблён продукт, вероятно содержащий тадалафил. Медикам это позволит правильно скорректировать давление и предотвратить осложнения.

А что если эффект был положительный и без побочек?

Даже единичный случай без последствий не гарантирует безопасности. В следующей банке может быть дозировка в несколько раз выше — без лабораторного анализа это невозможно узнать.

FAQ — часто задаваемые вопросы

Почему БАДы с "медом для потенции” так популярны?

Психологический фактор: мужчины стесняются обращаться к врачу и выбирают "натуральные" решения, не осознавая, что они могут содержать рецептурные вещества.

Можно ли определить наличие тадалафила дома?

Нет. Только лабораторный анализ способен выявить лекарственное вещество в продукте.

Чем отличаются легальные препараты от поддельных?

Легальные лекарства имеют чётко указанную дозировку, сертификат GMP и инструкцию по применению. Подделки маскируются под натуральные продукты и продаются без документов.

Если после употребления "меда” стало плохо — что делать?

Немедленно вызвать скорую помощь, не принимать никаких других препаратов и сообщить врачу, что продукт мог содержать тадалафил или силденафил.

Как безопасно повысить потенцию?

Регулярные тренировки, нормальный сон, отказ от курения и алкоголя, а при необходимости — терапия, назначенная урологом.

Интересные факты

FDA впервые обнаружило тадалафил в мёде в 2012 году — с тех пор список запрещённых "медовых" продуктов растёт ежегодно. В 2023 году в Кувейте мужчина скончался от остановки сердца после употребления трёх стиков Royal Honey. Некоторые производители используют кодовые надписи вроде VIP Energy Honey или Natural Power - чтобы скрыть фармсостав.

Идея "натуральных афродизиаков" не нова — ещё в древнем Китае мёд считали символом жизненной силы. Но с развитием фармакологии многие продавцы начали использовать этот образ для продвижения нелегальных стимуляторов. Сегодня такие продукты маскируются под фитосмеси, хотя фактически являются нелегальными аналогами рецептурных препаратов.