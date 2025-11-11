Анемия, частые простуды и сбитый фокус: почему без фолиевой кислоты страдают все клетки организма

Фолиевая кислота — незаменимый витамин группы B, который играет ключевую роль в образовании клеток и поддержании здоровья. Её чаще связывают с беременностью, но на самом деле она необходима всем — от подростков до пожилых людей. Без достаточного уровня витамина В9 организм не способен полноценно восстанавливаться и вырабатывать здоровые эритроциты.
Витамин В9 участвует в синтезе ДНК — основы каждой живой клетки. Он помогает формировать и обновлять ткани, способствует росту клеток и обеспечивает правильную работу нервной системы.
Недостаток фолиевой кислоты снижает выработку красных кровяных телец, которые переносят кислород. Если их мало — ткани недополучают питание, а человек начинает ощущать усталость, слабость и снижение концентрации внимания. Особенно важно получать этот витамин во время беременности, когда идёт активное деление клеток и формирование нервной трубки плода.
Поскольку витамин В9 водорастворим, организм не способен запасать его "впрок". Поэтому фолиевую кислоту нужно регулярно получать с пищей или добавками.
При недостатке витамина В9 нарушается образование эритроцитов, что приводит к анемии. Организм получает меньше кислорода, и сердце вынуждено работать интенсивнее. Симптомы: бледная или желтоватая кожа, слабость, головокружение и учащённое сердцебиение.
Дефицит фолиевой кислоты влияет на состояние слизистых оболочек. Часто появляется воспаление языка, болезненные трещины во рту, налёт или мелкие язвочки. Может снижаться аппетит, наблюдаться диарея и потеря веса — это признак того, что клетки кишечника не успевают обновляться.
Фолиевая кислота влияет на работу нервной системы и настроение. Недостаток витамина вызывает раздражительность, апатию, ухудшение памяти и концентрации. В тяжёлых случаях возможно покалывание или онемение в конечностях — сигнал о нарушении нервной проводимости.
Без нормального уровня В9 снижается способность организма противостоять инфекциям. Замедляется заживление ран, дольше проходят воспаления, а простудные заболевания случаются чаще.
Недостаток витамина В9 может развиться по нескольким причинам:
Неполноценное питание. Недостаток зелени, цитрусовых, бобовых и цельнозерновых продуктов лишает организм основного источника фолиевой кислоты.
Нарушение всасывания. Заболевания ЖКТ, операции на кишечнике и хронические воспаления мешают усвоению витамина.
Повышенная потребность. Беременность, лактация, подростковый рост и интенсивные физические нагрузки увеличивают расход В9.
Приём лекарств и алкоголя. Некоторые препараты и спиртное снижают усвоение фолиевой кислоты и ускоряют её выведение из организма.
"Организм не умеет хранить витамин В9. Даже кратковременные сбои в питании или болезни ЖКТ могут привести к заметному снижению уровня фолатов", — отмечают специалисты Кливлендской клиники.
Если вы ощущаете хроническую усталость, бледность, снижение внимания, депрессию или видимые изменения слизистых рта, стоит пройти лабораторное обследование. Анализ крови на уровень фолиевой кислоты и витамина B12 помогает выявить причину симптомов.
Дефицит В9 корректируется сравнительно легко — при помощи диеты и добавок, назначаемых врачом. Уже через несколько недель уровень энергии и общее самочувствие заметно улучшаются.
Фолаты содержатся в растительных и животных продуктах, но особенно богаты ими:
шпинат, брокколи, спаржа;
авокадо и цитрусовые;
чечевица, нут, фасоль;
орехи и семена;
говяжья печень и куриные яйца.
Для беременных и людей с хроническими заболеваниями врачи часто назначают добавки фолиевой кислоты — обычно 400-800 мкг в день.
Ошибка: игнорировать симптомы усталости и раздражительности.
Последствие: развитие анемии и снижение иммунитета.
Альтернатива: сдать анализ крови и начать курс добавок под контролем врача.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро восстанавливают уровень витамина
|Возможен избыток при передозировке
|Улучшают настроение и концентрацию
|Требуют контроля врача
|Поддерживают сердечно-сосудистую систему
|Не заменяют полноценное питание
Ешьте ежедневно продукты, богатые зеленью и цитрусовыми.
Не злоупотребляйте алкоголем и фастфудом.
Принимайте добавки только по назначению специалиста.
Следите за состоянием кожи, языка и общего самочувствия.
Делайте контроль анализов не реже одного раза в год.
Миф: фолиевая кислота нужна только беременным.
Правда: она необходима всем, кто хочет сохранить здоровье клеток и энергию.
Миф: её можно получать только из таблеток.
Правда: достаточное количество можно восполнить сбалансированным питанием.
Миф: передозировка безвредна.
Правда: избыток фолиевой кислоты может скрыть дефицит витамина B12.
Термин "фолиевая кислота" впервые появился в 1941 году.
В ряде стран муку и хлеб обогащают В9 для профилактики анемии.
Люди, регулярно употребляющие зелёные овощи, реже сталкиваются с депрессией.
Витамин В9 был выделен из листьев шпината в середине XX века, откуда и пошло его название (от лат. folium - "лист"). С тех пор он стал одним из самых изученных микронутриентов: его роль доказана в профилактике анемии, деменции и врождённых пороков у плода.
