Облысение начинается не случайно: как зона у лба подчиняется тайной команде гормонов

Облысение в лобной части головы — одна из самых частых причин обращения к трихологам. Многие пациенты связывают его с неправильным уходом или стрессом, однако корень проблемы зачастую гораздо глубже.
Как объяснила трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова, выпадение волос в этой зоне связано с действием гормона дигидротестостерона. Об этом эксперт рассказала в беседе с порталом NewsInfo.Ru.
По словам специалиста, область лба и темени относится к так называемым андроген-зависимым зонам. Здесь волосяные фолликулы наиболее чувствительны к воздействию дигидротестостерона — активной формы тестостерона, мужского полового гормона. Именно этот процесс лежит в основе андрогенетической алопеции, проявляющейся истончением и выпадением волос у мужчин и женщин.
"Это андроген-зависимая зона, волосяные фолликулы, которые там находятся, они чувствительны к дигидротестостерону, активной форме мужского гормона тестостерона. А на затылке волосяные фолликулы нечувствительны к дигидротестостерону", — пояснила Егорова.
Такое различие объясняет, почему облысение чаще начинается с зоны лба и макушки, тогда как волосы на затылке сохраняются даже при выраженных гормональных изменениях.
Как подчеркнула трихолог, процесс облысения в андроген-зависимых зонах имеет генетическую природу. Он не зависит от питания, ухода или образа жизни. Даже при правильном уходе и полноценном рационе чувствительность фолликулов к гормону сохраняется.
"Это всё генетика гормона, от нас это не зависит вообще практически никак. Диагностику очень сложно проводить, потому что дегидротестостерон померить нельзя. Анализы нужны специфические. Чаще всего он методом индукции определяем", — отметила специалист.
Измерить уровень дигидротестостерона напрямую действительно трудно: его концентрация в крови непостоянна, а лабораторные тесты требуют сложной методики. Поэтому врачи ориентируются на косвенные признаки — состояние кожи головы, темп выпадения волос, анамнез и уровень других гормонов.
Татьяна Егорова подчеркнула, что самолечение в подобных случаях недопустимо. Назначать терапию должен врач после комплексного обследования, включающего анализ работы эндокринной системы, печени и надпочечников.
"Это длительное лечение. Это не витамины. Это глубокий анализ у многих врачей нужно пройти. Бывает, что надпочечники, бывает, что много кортизола. Избыточный кортизол даёт дегидротестостерон. Много путей. Бывает, что патология печени — там искать надо", — пояснила трихолог.
Таким образом, борьба с выпадением волос требует не косметических процедур, а полноценной медицинской диагностики. Только выявив гормональный дисбаланс и устранив его причину, можно добиться устойчивого результата.
Эксперт напомнила, что внешние средства без назначения врача могут лишь временно улучшить состояние волос, но не устранят внутренние механизмы облысения. Основное лечение направлено на регуляцию гормональной активности и снижение чувствительности фолликулов к дигидротестостерону.
Проблема андрогенетической алопеции сегодня успешно корректируется под контролем специалистов — важно лишь начать лечение вовремя и не полагаться на универсальные советы из интернета.
