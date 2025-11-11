Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать кошмара под капотом: ошибки, из-за которых фильтр превращается в капкан
Перерыв растягивает мышцы не хуже травм: как вернуться в зал и не сорваться в первую неделю
Там, где дети смеются, микробы празднуют: эти инфекции живут в детских игровых
Цветы из бабушкиного палисадника снова в моде: за ними охотятся даже дизайнеры садов
Забытая родина зовёт: власти Южной Кореи нашли способ остановить демографический кризис
Насмешки и пародии: как Анна Пересильд переживает обрушившуюся критику
Мёртвое спало 40 тысяч лет: что пробудила вечная мерзлота и почему учёные молчат о результатах
Делить нечего: почему Мария Погребняк решила объединяться с Виталием Милоновым
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов

Облысение начинается не случайно: как зона у лба подчиняется тайной команде гормонов

3:55
Здоровье

Облысение в лобной части головы — одна из самых частых причин обращения к трихологам. Многие пациенты связывают его с неправильным уходом или стрессом, однако корень проблемы зачастую гораздо глубже.

лысеющий мужчина
Фото: Own work by Vera de Kok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
лысеющий мужчина

Как объяснила трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова, выпадение волос в этой зоне связано с действием гормона дигидротестостерона. Об этом эксперт рассказала в беседе с порталом NewsInfo.Ru.

Почему лобная часть головы особенно уязвима

По словам специалиста, область лба и темени относится к так называемым андроген-зависимым зонам. Здесь волосяные фолликулы наиболее чувствительны к воздействию дигидротестостерона — активной формы тестостерона, мужского полового гормона. Именно этот процесс лежит в основе андрогенетической алопеции, проявляющейся истончением и выпадением волос у мужчин и женщин.
"Это андроген-зависимая зона, волосяные фолликулы, которые там находятся, они чувствительны к дигидротестостерону, активной форме мужского гормона тестостерона. А на затылке волосяные фолликулы нечувствительны к дигидротестостерону", — пояснила Егорова.

Такое различие объясняет, почему облысение чаще начинается с зоны лба и макушки, тогда как волосы на затылке сохраняются даже при выраженных гормональных изменениях.

Роль генетики и гормонов

Как подчеркнула трихолог, процесс облысения в андроген-зависимых зонах имеет генетическую природу. Он не зависит от питания, ухода или образа жизни. Даже при правильном уходе и полноценном рационе чувствительность фолликулов к гормону сохраняется.
"Это всё генетика гормона, от нас это не зависит вообще практически никак. Диагностику очень сложно проводить, потому что дегидротестостерон померить нельзя. Анализы нужны специфические. Чаще всего он методом индукции определяем", — отметила специалист.

Измерить уровень дигидротестостерона напрямую действительно трудно: его концентрация в крови непостоянна, а лабораторные тесты требуют сложной методики. Поэтому врачи ориентируются на косвенные признаки — состояние кожи головы, темп выпадения волос, анамнез и уровень других гормонов.

Как проходит лечение и диагностика

Татьяна Егорова подчеркнула, что самолечение в подобных случаях недопустимо. Назначать терапию должен врач после комплексного обследования, включающего анализ работы эндокринной системы, печени и надпочечников.
"Это длительное лечение. Это не витамины. Это глубокий анализ у многих врачей нужно пройти. Бывает, что надпочечники, бывает, что много кортизола. Избыточный кортизол даёт дегидротестостерон. Много путей. Бывает, что патология печени — там искать надо", — пояснила трихолог.

Таким образом, борьба с выпадением волос требует не косметических процедур, а полноценной медицинской диагностики. Только выявив гормональный дисбаланс и устранив его причину, можно добиться устойчивого результата.

Наука против мифов

Эксперт напомнила, что внешние средства без назначения врача могут лишь временно улучшить состояние волос, но не устранят внутренние механизмы облысения. Основное лечение направлено на регуляцию гормональной активности и снижение чувствительности фолликулов к дигидротестостерону.

Проблема андрогенетической алопеции сегодня успешно корректируется под контролем специалистов — важно лишь начать лечение вовремя и не полагаться на универсальные советы из интернета.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных
Тайник фараона ожил под гранитом: в пирамиде Менкаура нашли вход, о котором молчали веками
Забытые города, снятые на пленку: как туристам раскрывают секреты советских локаций
Ноги мёрзнут даже в носках: тело кричит о сбое, который мы не замечаем — причина не в холоде
Каждый механик через это проходил: болт застрял — и начинается битва нервов
Побелка, которая держится до лета: рецепт, проверенный колхозами и временем
Опасная для фигуры еда: певица Жасмин перечислила блюда, которые готовит дома
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Метеостанция из мусора: дедовский способ обманул современные гаджеты — точнее прогноза погоды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.