Облысение начинается не случайно: как зона у лба подчиняется тайной команде гормонов

3:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Облысение в лобной части головы — одна из самых частых причин обращения к трихологам. Многие пациенты связывают его с неправильным уходом или стрессом, однако корень проблемы зачастую гораздо глубже.

Фото: Own work by Vera de Kok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ лысеющий мужчина

Как объяснила трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова, выпадение волос в этой зоне связано с действием гормона дигидротестостерона. Об этом эксперт рассказала в беседе с порталом NewsInfo.Ru.

Почему лобная часть головы особенно уязвима

По словам специалиста, область лба и темени относится к так называемым андроген-зависимым зонам. Здесь волосяные фолликулы наиболее чувствительны к воздействию дигидротестостерона — активной формы тестостерона, мужского полового гормона. Именно этот процесс лежит в основе андрогенетической алопеции, проявляющейся истончением и выпадением волос у мужчин и женщин.

"Это андроген-зависимая зона, волосяные фолликулы, которые там находятся, они чувствительны к дигидротестостерону, активной форме мужского гормона тестостерона. А на затылке волосяные фолликулы нечувствительны к дигидротестостерону", — пояснила Егорова.

Такое различие объясняет, почему облысение чаще начинается с зоны лба и макушки, тогда как волосы на затылке сохраняются даже при выраженных гормональных изменениях.

Роль генетики и гормонов

Как подчеркнула трихолог, процесс облысения в андроген-зависимых зонах имеет генетическую природу. Он не зависит от питания, ухода или образа жизни. Даже при правильном уходе и полноценном рационе чувствительность фолликулов к гормону сохраняется.

"Это всё генетика гормона, от нас это не зависит вообще практически никак. Диагностику очень сложно проводить, потому что дегидротестостерон померить нельзя. Анализы нужны специфические. Чаще всего он методом индукции определяем", — отметила специалист.

Измерить уровень дигидротестостерона напрямую действительно трудно: его концентрация в крови непостоянна, а лабораторные тесты требуют сложной методики. Поэтому врачи ориентируются на косвенные признаки — состояние кожи головы, темп выпадения волос, анамнез и уровень других гормонов.

Как проходит лечение и диагностика

Татьяна Егорова подчеркнула, что самолечение в подобных случаях недопустимо. Назначать терапию должен врач после комплексного обследования, включающего анализ работы эндокринной системы, печени и надпочечников.

"Это длительное лечение. Это не витамины. Это глубокий анализ у многих врачей нужно пройти. Бывает, что надпочечники, бывает, что много кортизола. Избыточный кортизол даёт дегидротестостерон. Много путей. Бывает, что патология печени — там искать надо", — пояснила трихолог.

Таким образом, борьба с выпадением волос требует не косметических процедур, а полноценной медицинской диагностики. Только выявив гормональный дисбаланс и устранив его причину, можно добиться устойчивого результата.

Наука против мифов

Эксперт напомнила, что внешние средства без назначения врача могут лишь временно улучшить состояние волос, но не устранят внутренние механизмы облысения. Основное лечение направлено на регуляцию гормональной активности и снижение чувствительности фолликулов к дигидротестостерону.

Проблема андрогенетической алопеции сегодня успешно корректируется под контролем специалистов — важно лишь начать лечение вовремя и не полагаться на универсальные советы из интернета.