Стресс захватывает тело быстрее, чем мысли: простая дыхательная формула возвращает контроль за минуты

Здоровье

Сильный стресс способен нарушить дыхание, сбить концентрацию и вызвать физическое напряжение, которое ощущается буквально в каждом мускуле. В такие моменты важно не поддаваться панике и помочь организму восстановить равновесие.

Девушка с ковриком для йоги
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с ковриком для йоги

Эффективные способы справиться с подобным состоянием рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. Об этом она поделилась в беседе с порталом NewsInfo.

Как восстановить дыхание и концентрацию

По словам специалиста, острый стресс почти всегда сопровождается учащённым сердцебиением, дрожью и поверхностным дыханием. В первую очередь необходимо оценить, действительно ли ситуация представляет угрозу жизни. Если опасности нет, важно помочь телу и психике "переключиться" на нормальный ритм.
"Если стресс связан с угрозой жизни, нужно глубоко вздохнуть, посмотреть, насколько есть угроза безопасности и предпринять всё то, что безопасность обеспечивает", — пояснила Потемкина.

Психолог советует начать с дыхательных упражнений. Один из эффективных способов — дыхание по системе "2-1-4-2”: вдох на два счёта, затем пауза на один, медленный выдох на четыре и снова короткая задержка дыхания на два счёта. Повторив несколько циклов, можно заметить, как замедляется пульс, выравнивается ритм дыхания и снижается ощущение тревоги.

Переключение внимания как способ выйти из паники

Ещё одна действенная техника, по словам эксперта, — перенос фокуса внимания. Чтобы ослабить влияние стрессового фактора, нужно описать вслух или про себя любой предмет, находящийся рядом. "К примеру, я вижу автомобиль красного цвета, с такими-то окнами, такой-то марки и так далее. Тогда внимание сконцентрируется на описании предмета и переключится с объекта стресса на другой объект", — рассказала Потемкина.

Этот метод помогает вернуть контроль над ситуацией, когда человек чувствует себя "захваченным" эмоциями. Фокус на внешних деталях стабилизирует восприятие, возвращает осознанность и даёт телу возможность расслабиться.

Мышечное расслабление и восстановление ресурса

Если стресс становится хроническим, важно уделять внимание телесным ощущениям. Потемкина напомнила о технике по Джейкобсену, при которой человек поочерёдно расслабляет все группы мышц. Для этого нужно сесть в удобную позу, чтобы ноги плотно прилегали к полу, а затем представить, как тепло постепенно распространяется по телу, снимая зажимы. Такое упражнение достаточно выполнять дважды в день по 7-8 минут.

Психолог добавила, что положительное влияние оказывают прогулки, умеренная физическая активность и творческие занятия. Они позволяют отвлечься от негативных мыслей и восстановить внутренний баланс. Главное — делать это без спешки и давления на себя: самопомощь должна быть естественной и посильной.

Осознанность как инструмент равновесия

Эксперт подчеркнула, что стресс — это естественная реакция организма, а не враг, с которым нужно бороться. Важно научиться его распознавать и вовремя использовать проверенные техники, чтобы вернуть ясность ума и стабильность тела. Простые дыхательные упражнения, наблюдение за окружающим и мышечная релаксация могут стать надёжной поддержкой в любой кризисной ситуации.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
