Рентген и КТ ставят в один ряд с Чернобылем: как страх облучения лишает шанса на раннюю диагностику

Страх "наоблучаться" до сих пор мешает людям спокойно относиться к рентгену, КТ, маммографии и даже скрининговым программам. При этом современная радиология давно работает по принципу разумной достаточности: каждая процедура должна быть обоснована, а доза — минимально возможной для получения качественной картинки.
"Рентген дает дозу облучения меньше, чем перелет на самолете", — пояснила главный врач диагностического отделения АО "Медицина" Оксана Платонова.
По сути, вопрос звучит не "сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и рентген вообще", а "есть ли смысл делать это конкретное исследование именно сейчас".
В медицине дозу облучения измеряют в миллизивертах (мЗв).
Крупный расклад такой:
При этом человек и без медицины живёт в радиационном фоне — космос, радон, почва, вода. Средняя естественная доза — 2-3 мЗв в год, в ряде регионов выше, без всплеска онкологии.
Ключевой рабочий принцип радиационной безопасности — ALARA: доза должна быть настолько низкой, насколько это разумно достижимо при сохранении качества диагностики.
К условно "зелёным" методам относятся:
Формальных лимитов по количеству УЗИ и МРТ нет, частота зависит от клиники и здравого смысла.
Методы с ионизирующим излучением: рентген, флюорография, маммография, томосинтез, КТ разных зон, ангиография, ПЭТ/КТ. Здесь уже считаем дозу и смотрим, есть ли реальная необходимость.
|Метод
|Доза (примерно)
|Эквивалент фона
|Типичный сценарий
|УЗИ
|0 мЗв
|-
|Скрининг, контроль органов, сосудов, беременность
|МРТ
|0 мЗв
|-
|Мозг, позвоночник, суставы, мягкие ткани
|Флюорография
|0,03-0,1 мЗв
|3-10 дней
|Скрининг туберкулёза 1 раз в год
|Рентген грудной клетки
|~0,1 мЗв
|2-3 недели
|Пневмония, травмы, контроль динамики
|Маммография
|~0,4 мЗв
|~7 недель
|Скрининг рака груди после 40 лет
|Томосинтез молочной железы
|0,5-0,8 мЗв
|2-3 месяца
|Уточнение при подозрении на рак молочной железы
|Низкодозная КТ лёгких
|1-1,5 мЗв
|4-6 месяцев
|Скрининг рака лёгких у курильщиков
|КТ головного мозга
|1-2 мЗв
|4-8 месяцев
|Инсульт, травма, объёмные образования
|КТ грудной клетки
|5-7 мЗв
|2-3 года
|Детальная оценка лёгких и средостения
|КТ брюшной полости и таза
|8-12 мЗв
|3-5 лет
|Онкопоиск, сложные абдоминальные кейсы
|Ангиография
|3-15 мЗв
|1-5 лет
|Инфаркт, инсульт, тяжёлая сосудистая патология
|ПЭТ/КТ всего тела
|15-25 мЗв
|5-10 лет
|Онкология, оценка терапии, стадирование
Ошибка: делать КТ грудной клетки каждый раз при насморке "на всякий случай".
Последствие: лишняя накопленная доза, тревожность, траты.
Альтернатива: начать с осмотра, рентгена, базовых анализов, КТ — только по назначению.
Ошибка: вычеркнуть маммографию из жизни из-за страха облучения и делать ставку только на "витамины для груди" и БАДы.
Последствие: пропуск раннего рака молочной железы, более тяжёлое лечение.
Альтернатива: скрининг по возрасту, плюс по показаниям — томосинтез, УЗИ, консультация маммолога.
Ошибка: ходить по разным клиникам без старых дисков и заключений.
Последствие: дубль КТ, повторные рентгены, размытая картина для лечащего врача.
Альтернатива: собранный архив обследований, единый трек у терапевта, онколога, кардиолога или другого куратора.
Онкопациенты и люди после тяжёлых сосудистых событий нередко имеют за год несколько КТ, ПЭТ/КТ, ангиографий. Это не "автоматический приговор".
В реальности врачи смотрят на баланс:
· каждое исследование привязано к этапу диагностики или контроля терапии;
· по мере стабилизации состояния нагрузку стараются переводить в зону МРТ и УЗИ;
· санитарные нормы прямо допускают диагностические исследования без жёсткого годового лимита, если польза превышает риск.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|УЗИ
|Без облучения, доступно, можно беременным и детям
|Зависит от специалиста, ограничена визуализация лёгких и костей
|МРТ
|Отличная детализация мягких тканей, нервной системы, суставов
|Долго, шумно, дороже, важны ограничения по имплантам
|Рентген
|Быстро, дёшево, базовый стандарт для костей и лёгких
|Невысокая детализация мягких тканей, есть лучевая нагрузка
|КТ
|Высокое разрешение, быстрый анализ сложных зон и травм
|Более высокая доза, часто нужен контраст
|ПЭТ/КТ
|Максимальная информативность в онкологии по всему телу
|Высокая доза и цена, проводится строго по показаниям
Формальных ограничений нет: лучевой нагрузки нет. Частота зависит от клинической задачи и рекомендаций врача.
Флюорографию для профилактики обычно делают 1 раз в год, рентген грудной клетки — по мере необходимости при пневмонии, травмах, контроле лечения. Жёсткой цифры "не больше N раз" нет, важна обоснованность.
Низкодозную КТ лёгких курильщикам могут назначать 1-2 раза в год в рамках скрининга. КТ головы, брюшной полости, таза назначают по ситуации, а не по календарю. ПЭТ/КТ обычно привязана к онкопротоколу (раз в 3-6 месяцев).
По дозе облучения короткий перелёт на самолёте вполне сопоставим с небольшим рентгеном.
Современные цифровые рентген и КТ значительно сократили лучевую нагрузку по сравнению со старыми аналоговыми аппаратами.
Низкодозная КТ лёгких уже рассматривается как элемент регулярного скрининга курильщиков, наряду с отказом от сигарет и контролем сопутствующих факторов.
На заре рентгендиагностики никто не считал дозы и не думал о защите — были плёнка, лампа и энтузиазм. Со временем накопился опыт лучевой болезни, появилась дозиметрия, санитарные нормы и принцип ALARA.
Сейчас КТ, ПЭТ/КТ, ангиография, маммография, томосинтез и другие методы встроены в стандарты онкологии, кардиологии, травматологии. И ключевая идея проста: не существует понятия "вредное исследование само по себе", есть необоснованное исследование. Намного опаснее поздно выявленная болезнь, чем грамотно спланированная диагностика.
