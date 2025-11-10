Рентген и КТ ставят в один ряд с Чернобылем: как страх облучения лишает шанса на раннюю диагностику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:09
Здоровье

Страх "наоблучаться" до сих пор мешает людям спокойно относиться к рентгену, КТ, маммографии и даже скрининговым программам. При этом современная радиология давно работает по принципу разумной достаточности: каждая процедура должна быть обоснована, а доза — минимально возможной для получения качественной картинки.

Диагностика
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons
Диагностика

"Рентген дает дозу облучения меньше, чем перелет на самолете", — пояснила главный врач диагностического отделения АО "Медицина" Оксана Платонова.

По сути, вопрос звучит не "сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и рентген вообще", а "есть ли смысл делать это конкретное исследование именно сейчас".

Базовые вещи о дозах и рисках

В медицине дозу облучения измеряют в миллизивертах (мЗв).
Крупный расклад такой:

  • до 100 мЗв — в этой зоне по взрослым нет убедимых данных о росте онкорисков;
  • свыше 100 мЗв — риск солидных опухолей и лейкозов растёт примерно линейно;
  • около 1000 мЗв (1 Зв) за короткий срок — это уже история про лучевую болезнь, а не про диагностику.

При этом человек и без медицины живёт в радиационном фоне — космос, радон, почва, вода. Средняя естественная доза — 2-3 мЗв в год, в ряде регионов выше, без всплеска онкологии.

Ключевой рабочий принцип радиационной безопасности — ALARA: доза должна быть настолько низкой, насколько это разумно достижимо при сохранении качества диагностики.

Сравнение методов: кто облучает, а кто нет

К условно "зелёным" методам относятся:

  • УЗИ — работает на ультразвуковых волнах, не использует ионизирующее излучение;
  • МРТ — использует магнитное поле и радиоволны, без лучевой нагрузки.

Формальных лимитов по количеству УЗИ и МРТ нет, частота зависит от клиники и здравого смысла.

Методы с ионизирующим излучением: рентген, флюорография, маммография, томосинтез, КТ разных зон, ангиография, ПЭТ/КТ. Здесь уже считаем дозу и смотрим, есть ли реальная необходимость.

Таблица "Сравнение"

Метод Доза (примерно) Эквивалент фона Типичный сценарий
УЗИ 0 мЗв - Скрининг, контроль органов, сосудов, беременность
МРТ 0 мЗв - Мозг, позвоночник, суставы, мягкие ткани
Флюорография 0,03-0,1 мЗв 3-10 дней Скрининг туберкулёза 1 раз в год
Рентген грудной клетки ~0,1 мЗв 2-3 недели Пневмония, травмы, контроль динамики
Маммография ~0,4 мЗв ~7 недель Скрининг рака груди после 40 лет
Томосинтез молочной железы 0,5-0,8 мЗв 2-3 месяца Уточнение при подозрении на рак молочной железы
Низкодозная КТ лёгких 1-1,5 мЗв 4-6 месяцев Скрининг рака лёгких у курильщиков
КТ головного мозга 1-2 мЗв 4-8 месяцев Инсульт, травма, объёмные образования
КТ грудной клетки 5-7 мЗв 2-3 года Детальная оценка лёгких и средостения
КТ брюшной полости и таза 8-12 мЗв 3-5 лет Онкопоиск, сложные абдоминальные кейсы
Ангиография 3-15 мЗв 1-5 лет Инфаркт, инсульт, тяжёлая сосудистая патология
ПЭТ/КТ всего тела 15-25 мЗв 5-10 лет Онкология, оценка терапии, стадирование

Советы шаг за шагом

1. Соберите личный "радиологический досье"

  • держите под рукой заключения и снимки (диски, PACS, облако);
  • показывайте историю обследований на каждом новом приёме — это снижает риск дублирующих КТ, рентгенов и маммографий.

2. Обсуждайте замену методов

  • при проблемах с мозгом, позвоночником, суставами чаще в приоритете МРТ;
  • для лёгких и костей ключевые инструменты — рентген и КТ;
  • в маммологии связка маммография + томосинтез + УЗИ обычно эффективнее одиночного метода.

3. Спрашивайте про режимы

  • при скрининге лёгких курильщиков запросите низкодозовую КТ;
  • уточните, какой класс томографа в клинике и какие протоколы дозоснижения используются.

4. Согласуйте частоту

  • флюорография — как правило, 1 раз в год;
  • маммография — 1 раз в 1-2 года после 40, при рисках чаще;
  • ПЭТ/КТ и ангиография — строго по онко- и кардиопротоколам, а не по инициативе пациента.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: делать КТ грудной клетки каждый раз при насморке "на всякий случай".
    Последствие: лишняя накопленная доза, тревожность, траты.
    Альтернатива: начать с осмотра, рентгена, базовых анализов, КТ — только по назначению.

  2. Ошибка: вычеркнуть маммографию из жизни из-за страха облучения и делать ставку только на "витамины для груди" и БАДы.
    Последствие: пропуск раннего рака молочной железы, более тяжёлое лечение.
    Альтернатива: скрининг по возрасту, плюс по показаниям — томосинтез, УЗИ, консультация маммолога.

  3. Ошибка: ходить по разным клиникам без старых дисков и заключений.
    Последствие: дубль КТ, повторные рентгены, размытая картина для лечащего врача.
    Альтернатива: собранный архив обследований, единый трек у терапевта, онколога, кардиолога или другого куратора.

А что если процедур уже было много?

Онкопациенты и люди после тяжёлых сосудистых событий нередко имеют за год несколько КТ, ПЭТ/КТ, ангиографий. Это не "автоматический приговор".
В реальности врачи смотрят на баланс:
· каждое исследование привязано к этапу диагностики или контроля терапии;
· по мере стабилизации состояния нагрузку стараются переводить в зону МРТ и УЗИ;
· санитарные нормы прямо допускают диагностические исследования без жёсткого годового лимита, если польза превышает риск.

Таблица "Плюсы и минусы"

Метод Плюсы Минусы
УЗИ Без облучения, доступно, можно беременным и детям Зависит от специалиста, ограничена визуализация лёгких и костей
МРТ Отличная детализация мягких тканей, нервной системы, суставов Долго, шумно, дороже, важны ограничения по имплантам
Рентген Быстро, дёшево, базовый стандарт для костей и лёгких Невысокая детализация мягких тканей, есть лучевая нагрузка
КТ Высокое разрешение, быстрый анализ сложных зон и травм Более высокая доза, часто нужен контраст
ПЭТ/КТ Максимальная информативность в онкологии по всему телу Высокая доза и цена, проводится строго по показаниям

FAQ

Сколько раз в год можно делать МРТ и УЗИ?

Формальных ограничений нет: лучевой нагрузки нет. Частота зависит от клинической задачи и рекомендаций врача.

Сколько раз в год можно делать рентген и флюорографию?

Флюорографию для профилактики обычно делают 1 раз в год, рентген грудной клетки — по мере необходимости при пневмонии, травмах, контроле лечения. Жёсткой цифры "не больше N раз" нет, важна обоснованность.

Как часто допустима КТ?

Низкодозную КТ лёгких курильщикам могут назначать 1-2 раза в год в рамках скрининга. КТ головы, брюшной полости, таза назначают по ситуации, а не по календарю. ПЭТ/КТ обычно привязана к онкопротоколу (раз в 3-6 месяцев).

Мифы и правда

  • Миф: "одна КТ — и онкология обеспечена".
    Правда: диагностические дозы далеки от уровней, при которых вообще виден эффект по эпидемиологии.
  • Миф: "МРТ — это тоже радиация".
    Правда: МРТ не использует ионизирующее излучение, это магнит и радиоволны.
  • Миф: "детям рентген категорически нельзя".
    Правда: детям делают рентген и КТ, но с прицелом на минимальную дозу и только по показаниям.

Три интересных факта

  1. По дозе облучения короткий перелёт на самолёте вполне сопоставим с небольшим рентгеном.

  2. Современные цифровые рентген и КТ значительно сократили лучевую нагрузку по сравнению со старыми аналоговыми аппаратами.

  3. Низкодозная КТ лёгких уже рассматривается как элемент регулярного скрининга курильщиков, наряду с отказом от сигарет и контролем сопутствующих факторов.

На заре рентгендиагностики никто не считал дозы и не думал о защите — были плёнка, лампа и энтузиазм. Со временем накопился опыт лучевой болезни, появилась дозиметрия, санитарные нормы и принцип ALARA.
Сейчас КТ, ПЭТ/КТ, ангиография, маммография, томосинтез и другие методы встроены в стандарты онкологии, кардиологии, травматологии. И ключевая идея проста: не существует понятия "вредное исследование само по себе", есть необоснованное исследование. Намного опаснее поздно выявленная болезнь, чем грамотно спланированная диагностика.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
