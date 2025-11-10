Лицо под линейку: мода на совершенство превратилась в гонку — идеал с побочкой для здоровья

Пластическая хирургия уже давно перестала быть чем-то экзотическим — всё больше людей видят в ней возможность изменить внешность и приблизить себя к идеалу. Но за стремлением к красоте порой скрывается опасная гонка за модой, которая заканчивается разочарованием и осложнениями. По словам пластического хирурга Резеды Тагиевой, часть популярных процедур не только не улучшают внешность, но и могут причинить вред.

Желание "как у звезды" заканчивается плохо

Мода на подчёркнутые скулы появилась после того, как ряд знаменитостей показали обновлённые лица с выразительным контуром. Однако эта операция, в ходе которой убираются жировые подушечки из щёк, со временем приводит к противоположному эффекту — кожа теряет опору, мягкие ткани провисают, и лицо выглядит уставшим. Чтобы вернуть утраченный объём, хирургу потом приходится делать липофиллинг — пересаживать собственный жир пациентки в проблемные зоны.

Опасная мода на объёмное моделирование

Одна из самых обсуждаемых процедур последних лет — липофиллинг тела, когда жир из одной зоны переносят в другую, например, из живота в ягодицы. На первый взгляд метод кажется натуральным, ведь используется собственная ткань. Но именно в этом кроется риск: неправильное выполнение операции может привести к воспалениям и образованию кист.

Тагиева приводит пример пациентки, которая после подобной процедуры столкнулась с температурой и болью — пересаженный жир не прижился. После диагностики выяснилось, что использовался несертифицированный филлер и нелицензированная клиника. Исправлять последствия пришлось в больнице.

Лисьи глазки и сухость

Желание повторить "лисьи глазки" Беллы Хадид и других звёзд породило новую волну пластических операций. Хирурги подтягивают наружный угол глаза, придавая взгляду хищное выражение. Однако эффект гиперкоррекции часто приводит к неприятным последствиям: изменяется положение век, нарушается работа слёзных желёз, появляются сухость и раздражение глаз.

По словам эксперта, проводить такую операцию можно только при анатомических показаниях, например, при асимметрии или "грустном взгляде". Делать это ради тренда — крайне опасно.

Липосакция до последней капли

"Если врач предлагает убрать жир под ноль — сто раз подумайте", — отметила пластический хирург Резеда Тагиева.

Многие пациентки хотят мгновенно избавиться от жировой прослойки и просят хирурга "сделать идеально". Но полное удаление жира нарушает кровоснабжение кожи, что может вызвать неровности и даже некроз. Опытные специалисты оставляют тонкий слой толщиной около сантиметра — он необходим для здорового вида кожи и естественных контуров.

Без меры: губы и филлеры

В погоне за объёмом женщины нередко теряют чувство меры. Врачи отмечают, что увеличение губ должно быть деликатным, иначе пропадает гармония лица. Иногда приходится удалять биополимерные или полиакриламидные гели, которые вызывают уплотнения и воспаления.

Сегодня всё чаще применяют липофиллинг губ — введение собственного жира. Этот метод даёт мягкий, естественный результат, но эффект держится недолго, так как ткань постепенно рассасывается.

"В своей практике мне часто приходится отказывать девушкам в увеличении губ", — пояснила пластический хирург Резеда Тагиева.

Рёбра во имя песочных часов

Стремление к фигуре, напоминающей силуэт 50-х, породило экзотическую операцию — удаление нижних рёбер. Её делают, чтобы подчеркнуть талию. Но, как отмечает Тагиева, подобное вмешательство ослабляет защиту внутренних органов и редко даёт долгосрочный эффект. После снятия корсета тело возвращает прежние формы, а риск травм остаётся навсегда.

Булхорн — не панацея для улыбки

Под термином "Булхорн" скрывается хирургический лифтинг верхней губы. Он стал популярным благодаря обещанию омолодить лицо, приподняв губу и "раскрыв" улыбку. Однако перебор с глубиной разреза или повторные вмешательства могут привести к деформации рта. Зачастую вместо омоложения получается обратный результат — нарушаются пропорции и мимика.

Сравнение популярных операций и их последствий

Операция Краткий эффект Основной риск Удаление комков Биша Выразительные скулы Птоз, раннее старение Липофиллинг тела Объём ягодиц, бёдер Воспаления, жировые кисты "Лисьи глазки" Подтянутый взгляд Сухость глаз, деформация век Липосакция "под ноль" Рельефный живот Некроз кожи, неровности Увеличение губ филлерами Объём и форма Гранулы, воспаления Удаление рёбер Тонкая талия Риск травм органов "Булхорн" Молодая улыбка Деформация рта

Советы: как не ошибиться

Выбирайте хирурга с лицензией и опытом именно в пластической хирургии, а не косметологии. Изучайте реальные фото "до и после" — они должны быть без фильтров. Спрашивайте о сертификации материалов: филлеры, нити, импланты должны быть зарегистрированы в РФ. Не делайте несколько операций подряд — организму нужно время на восстановление. Проверяйте клинику: наличие лицензии и стационара обязательно.

Ошибка: удалить комки Биша ради "модных" скул.

Последствия: лицо стареет быстрее.

Альтернатива: использовать контуринг макияжем или физиопроцедуры для лифтинга.

Последствия: отёк, уплотнения.

Альтернатива: липофиллинг или лёгкий филлер на гиалуроновой кислоте.

Последствия: неровности, шрамы.

Альтернатива: аппаратные методы коррекции тела — кавитация, криолиполиз.

А что если

Если вы уже сделали неудачную операцию, не стоит паниковать. Современная эстетическая медицина предлагает коррекцию: липофиллинг, PRP-терапию, реабилитационные процедуры с сыворотками и массажами. Главное — не повторять прежних ошибок и не гнаться за чужим идеалом.

FAQ

Как выбрать клинику для операции?

Выбирайте по лицензии и репутации. Хорошая клиника не скрывает имена хирургов и использует сертифицированные материалы.

Сколько стоит безопасная пластика?

Цена зависит от процедуры и уровня врача. Качественная операция дешевле 100-150 тыс. рублей — редкость.

Можно ли исправить неудачную операцию?

Да, но только после полного восстановления тканей — не раньше, чем через 6 месяцев.

Мифы и правда

Миф: удалить жир — значит навсегда похудеть.

Правда: при нарушении питания жировые клетки возвращаются.

удалить жир — значит навсегда похудеть. при нарушении питания жировые клетки возвращаются. Миф: филлеры безопасны, если "популярные".

Правда: даже сертифицированный препарат опасен при неправильном введении.

филлеры безопасны, если "популярные". даже сертифицированный препарат опасен при неправильном введении. Миф: пластика делает моложе.

Правда: без ухода и внутреннего баланса молодость не вернуть.

Пластическая хирургия — это инструмент, который требует осознанности. Любая операция должна иметь медицинские или эстетически обоснованные показания, а не быть реакцией на очередной тренд в соцсетях. Главное — не копировать чужие черты, а сохранять индивидуальность, ведь именно она делает внешность по-настоящему привлекательной.