Лицо под линейку: мода на совершенство превратилась в гонку — идеал с побочкой для здоровья

Пластическая хирургия уже давно перестала быть чем-то экзотическим — всё больше людей видят в ней возможность изменить внешность и приблизить себя к идеалу. Но за стремлением к красоте порой скрывается опасная гонка за модой, которая заканчивается разочарованием и осложнениями. По словам пластического хирурга Резеды Тагиевой, часть популярных процедур не только не улучшают внешность, но и могут причинить вред.
Мода на подчёркнутые скулы появилась после того, как ряд знаменитостей показали обновлённые лица с выразительным контуром. Однако эта операция, в ходе которой убираются жировые подушечки из щёк, со временем приводит к противоположному эффекту — кожа теряет опору, мягкие ткани провисают, и лицо выглядит уставшим. Чтобы вернуть утраченный объём, хирургу потом приходится делать липофиллинг — пересаживать собственный жир пациентки в проблемные зоны.
Одна из самых обсуждаемых процедур последних лет — липофиллинг тела, когда жир из одной зоны переносят в другую, например, из живота в ягодицы. На первый взгляд метод кажется натуральным, ведь используется собственная ткань. Но именно в этом кроется риск: неправильное выполнение операции может привести к воспалениям и образованию кист.
Тагиева приводит пример пациентки, которая после подобной процедуры столкнулась с температурой и болью — пересаженный жир не прижился. После диагностики выяснилось, что использовался несертифицированный филлер и нелицензированная клиника. Исправлять последствия пришлось в больнице.
Желание повторить "лисьи глазки" Беллы Хадид и других звёзд породило новую волну пластических операций. Хирурги подтягивают наружный угол глаза, придавая взгляду хищное выражение. Однако эффект гиперкоррекции часто приводит к неприятным последствиям: изменяется положение век, нарушается работа слёзных желёз, появляются сухость и раздражение глаз.
По словам эксперта, проводить такую операцию можно только при анатомических показаниях, например, при асимметрии или "грустном взгляде". Делать это ради тренда — крайне опасно.
"Если врач предлагает убрать жир под ноль — сто раз подумайте", — отметила пластический хирург Резеда Тагиева.
Многие пациентки хотят мгновенно избавиться от жировой прослойки и просят хирурга "сделать идеально". Но полное удаление жира нарушает кровоснабжение кожи, что может вызвать неровности и даже некроз. Опытные специалисты оставляют тонкий слой толщиной около сантиметра — он необходим для здорового вида кожи и естественных контуров.
В погоне за объёмом женщины нередко теряют чувство меры. Врачи отмечают, что увеличение губ должно быть деликатным, иначе пропадает гармония лица. Иногда приходится удалять биополимерные или полиакриламидные гели, которые вызывают уплотнения и воспаления.
Сегодня всё чаще применяют липофиллинг губ — введение собственного жира. Этот метод даёт мягкий, естественный результат, но эффект держится недолго, так как ткань постепенно рассасывается.
"В своей практике мне часто приходится отказывать девушкам в увеличении губ", — пояснила пластический хирург Резеда Тагиева.
Стремление к фигуре, напоминающей силуэт 50-х, породило экзотическую операцию — удаление нижних рёбер. Её делают, чтобы подчеркнуть талию. Но, как отмечает Тагиева, подобное вмешательство ослабляет защиту внутренних органов и редко даёт долгосрочный эффект. После снятия корсета тело возвращает прежние формы, а риск травм остаётся навсегда.
Под термином "Булхорн" скрывается хирургический лифтинг верхней губы. Он стал популярным благодаря обещанию омолодить лицо, приподняв губу и "раскрыв" улыбку. Однако перебор с глубиной разреза или повторные вмешательства могут привести к деформации рта. Зачастую вместо омоложения получается обратный результат — нарушаются пропорции и мимика.
|Операция
|Краткий эффект
|Основной риск
|Удаление комков Биша
|Выразительные скулы
|Птоз, раннее старение
|Липофиллинг тела
|Объём ягодиц, бёдер
|Воспаления, жировые кисты
|"Лисьи глазки"
|Подтянутый взгляд
|Сухость глаз, деформация век
|Липосакция "под ноль"
|Рельефный живот
|Некроз кожи, неровности
|Увеличение губ филлерами
|Объём и форма
|Гранулы, воспаления
|Удаление рёбер
|Тонкая талия
|Риск травм органов
|"Булхорн"
|Молодая улыбка
|Деформация рта
Если вы уже сделали неудачную операцию, не стоит паниковать. Современная эстетическая медицина предлагает коррекцию: липофиллинг, PRP-терапию, реабилитационные процедуры с сыворотками и массажами. Главное — не повторять прежних ошибок и не гнаться за чужим идеалом.
Как выбрать клинику для операции?
Выбирайте по лицензии и репутации. Хорошая клиника не скрывает имена хирургов и использует сертифицированные материалы.
Сколько стоит безопасная пластика?
Цена зависит от процедуры и уровня врача. Качественная операция дешевле 100-150 тыс. рублей — редкость.
Можно ли исправить неудачную операцию?
Да, но только после полного восстановления тканей — не раньше, чем через 6 месяцев.
Пластическая хирургия — это инструмент, который требует осознанности. Любая операция должна иметь медицинские или эстетически обоснованные показания, а не быть реакцией на очередной тренд в соцсетях. Главное — не копировать чужие черты, а сохранять индивидуальность, ведь именно она делает внешность по-настоящему привлекательной.
