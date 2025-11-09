Бодрит как кофе, разрушает как никотин: под запретом оказался популярный азиатский деликатес

В России началась проверка маркетплейсов, на которых продаются орехи бетеля — продукт, способный вызывать привыкание и представлять угрозу для здоровья. Роспотребнадзор взял ситуацию под особый контроль, а парламентарии потребовали ограничить доступ несовершеннолетних к этой продукции.
Сушёные плоды бетеля, появившиеся в продаже на популярных онлайн-площадках, вызвали обеспокоенность специалистов. Роспотребнадзор направил официальное обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять меры. Ведомство подчеркнуло: продажа товаров, не отвечающих требованиям законодательства и потенциально опасных для здоровья граждан, недопустима.
"Продажа дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и представляющей угрозу для здоровья граждан, недопустима", — заявили в Роспотребнадзоре.
Бетельный орех известен в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Его семена используют как стимулятор, схожий по действию с никотином. Основной активный компонент — алкалоид ареколин, влияющий на нервную систему. При регулярном употреблении он вызывает привыкание и повышает риск развития онкологических заболеваний ротовой полости.
Учёные отмечают, что бетель оказывает психоактивное воздействие: вызывает чувство бодрости, лёгкую эйфорию, ускоряет сердцебиение. Однако за кратковременным эффектом следуют серьёзные последствия — повышение давления, бессонница, нарушения пищеварения и психическая зависимость.
Особую тревогу вызывает то, что продукт стал доступен несовершеннолетним. 7 ноября депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу бетеля на маркетплейсах, указав, что "этот продукт приобретают несовершеннолетние".
|Продукт
|Активное вещество
|Эффект
|Риск зависимости
|Бетельный орех
|Ареколин
|Возбуждение, бодрость
|Высокий
|Кофе
|Кофеин
|Лёгкая стимуляция
|Средний
|Табак
|Никотин
|Расслабление, привыкание
|Очень высокий
|Энергетики
|Кофеин, таурин
|Повышение тонуса
|Средний
Бетель часто сравнивают с никотином: он тоже вызывает зависимость и негативно влияет на слизистую полости рта. В Индии и Шри-Ланке употребление этого продукта тесно связано с ростом случаев рака ротовой полости.
Если вы случайно приобрели орех бетеля, не стоит его пробовать. Даже однократное употребление может вызвать неприятные реакции — головокружение, сухость во рту, тошноту. Лучше утилизировать товар и оставить жалобу на площадке. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу-токсикологу.
Можно ли легально продавать бетель в России?
Нет, если продукт не прошёл сертификацию и содержит вещества с психоактивным действием.
Чем можно заменить бетель для повышения тонуса?
Подойдут безопасные напитки с кофеином, натуральные орехи, энергетические батончики и витамины группы B.
Как узнать, что товар запрещён?
Проверяйте информацию в Государственном реестре пищевой продукции и на сайте Роспотребнадзора.
Миф: бетель — натуральный стимулятор, значит безопасный.
Правда: даже природные вещества могут быть токсичны. Ареколин вызывает привыкание и поражает слизистые оболочки.
Миф: продукт разрешён к продаже везде.
Правда: в России его распространение подлежит контролю, а свободная торговля может быть приостановлена.
Миф: орех бетеля укрепляет зубы.
Правда: наоборот, регулярное употребление вызывает воспаления и разрушение эмали.
История с продажей бетеля на маркетплейсах показала, насколько важно ужесточить контроль интернет-торговли. Даже безобидный на вид «экзотический орех» может оказаться опасным стимулятором, вызывающим зависимость и серьёзные заболевания. Ответственность — не только на продавцах, но и на покупателях, которые должны внимательно относиться к тому, что приобретают онлайн.
