Бодрит как кофе, разрушает как никотин: под запретом оказался популярный азиатский деликатес

5:23
Здоровье

В России началась проверка маркетплейсов, на которых продаются орехи бетеля — продукт, способный вызывать привыкание и представлять угрозу для здоровья. Роспотребнадзор взял ситуацию под особый контроль, а парламентарии потребовали ограничить доступ несовершеннолетних к этой продукции.

Орехи бетеля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Орехи бетеля

Что известно о ситуации

Сушёные плоды бетеля, появившиеся в продаже на популярных онлайн-площадках, вызвали обеспокоенность специалистов. Роспотребнадзор направил официальное обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять меры. Ведомство подчеркнуло: продажа товаров, не отвечающих требованиям законодательства и потенциально опасных для здоровья граждан, недопустима.

"Продажа дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и представляющей угрозу для здоровья граждан, недопустима", — заявили в Роспотребнадзоре.

Бетельный орех известен в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Его семена используют как стимулятор, схожий по действию с никотином. Основной активный компонент — алкалоид ареколин, влияющий на нервную систему. При регулярном употреблении он вызывает привыкание и повышает риск развития онкологических заболеваний ротовой полости.

Опасность ореха бетеля

Учёные отмечают, что бетель оказывает психоактивное воздействие: вызывает чувство бодрости, лёгкую эйфорию, ускоряет сердцебиение. Однако за кратковременным эффектом следуют серьёзные последствия — повышение давления, бессонница, нарушения пищеварения и психическая зависимость.

Особую тревогу вызывает то, что продукт стал доступен несовершеннолетним. 7 ноября депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу бетеля на маркетплейсах, указав, что "этот продукт приобретают несовершеннолетние".

Сравнение: орех бетеля и другие стимуляторы

Продукт Активное вещество Эффект Риск зависимости
Бетельный орех Ареколин Возбуждение, бодрость Высокий
Кофе Кофеин Лёгкая стимуляция Средний
Табак Никотин Расслабление, привыкание Очень высокий
Энергетики Кофеин, таурин Повышение тонуса Средний

Бетель часто сравнивают с никотином: он тоже вызывает зависимость и негативно влияет на слизистую полости рта. В Индии и Шри-Ланке употребление этого продукта тесно связано с ростом случаев рака ротовой полости.

Советы: как отличить безопасный товар

  1. Проверяйте сертификаты соответствия на странице товара.
  2. Избегайте продуктов без указания состава.
  3. Не приобретайте пищевые добавки и стимуляторы у продавцов без юридического адреса.
  4. Сообщайте о подозрительных товарах в Роспотребнадзор через официальный сайт.
  5. Для бодрости выбирайте безопасные альтернативы — например, зелёный чай или орехи кешью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка неизвестных «экзотических орехов» на маркетплейсе.
  • Последствие: риск интоксикации, нарушения сна, привыкание.
  • Альтернатива: легальные адаптогены — женьшень, гуарана, витаминные комплексы из аптек.

Если продукт уже куплен

Если вы случайно приобрели орех бетеля, не стоит его пробовать. Даже однократное употребление может вызвать неприятные реакции — головокружение, сухость во рту, тошноту. Лучше утилизировать товар и оставить жалобу на площадке. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу-токсикологу.

FAQ

Можно ли легально продавать бетель в России?
Нет, если продукт не прошёл сертификацию и содержит вещества с психоактивным действием.

Чем можно заменить бетель для повышения тонуса?
Подойдут безопасные напитки с кофеином, натуральные орехи, энергетические батончики и витамины группы B.

Как узнать, что товар запрещён?
Проверяйте информацию в Государственном реестре пищевой продукции и на сайте Роспотребнадзора.

Мифы и правда

Миф: бетель — натуральный стимулятор, значит безопасный.
Правда: даже природные вещества могут быть токсичны. Ареколин вызывает привыкание и поражает слизистые оболочки.

Миф: продукт разрешён к продаже везде.
Правда: в России его распространение подлежит контролю, а свободная торговля может быть приостановлена.

Миф: орех бетеля укрепляет зубы.
Правда: наоборот, регулярное употребление вызывает воспаления и разрушение эмали.

История с продажей бетеля на маркетплейсах показала, насколько важно ужесточить контроль интернет-торговли. Даже безобидный на вид «экзотический орех» может оказаться опасным стимулятором, вызывающим зависимость и серьёзные заболевания. Ответственность — не только на продавцах, но и на покупателях, которые должны внимательно относиться к тому, что приобретают онлайн.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
