Сон без таблеток: осенний продукт, который работает лучше мелатонина — секрет тихих ночей в тарелке

Регулярное включение тыквы и её семечек в рацион — это простая и естественная поддержка организма. Добавив немного тыквы в ужин или перекус, можно не только насытиться, но и подарить себе спокойную ночь и бодрое утро.
Тыква давно известна как один из самых полезных осенних продуктов, но, как выяснилось, она может помочь не только желудку и иммунитету, но и сну. Диетолог Х. Джонстон рассказала, что этот овощ содержит целый комплекс веществ, поддерживающих выработку гормонов мелатонина и серотонина — природных регуляторов сна и настроения.
Главное богатство тыквы — магний. Этот элемент участвует в расслаблении мышц, снижении уровня стресса и способствует синтезу мелатонина. Недостаток магния часто приводит к бессоннице, тревожности и мышечным спазмам, поэтому включение в рацион продуктов, богатых этим минералом, особенно важно в сезон коротких дней и долгих вечеров.
Особое внимание стоит уделить тыквенным семенам. Они содержат триптофан — аминокислоту, из которой организм вырабатывает серотонин, а затем и мелатонин. Это натуральная цепочка, помогающая стабилизировать эмоциональный фон, бороться с тревогой и улучшать качество сна. Кроме того, магний, содержащийся в семенах, усиливает действие триптофана, что делает продукт особенно ценным для тех, кто страдает от бессонницы.
|Продукт
|Основное действующее вещество
|Влияние на сон
|Дополнительные эффекты
|Тыква
|Магний, цинк, селен
|Расслабляет мышцы, нормализует цикл сна
|Укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение
|Тыквенные семечки
|Триптофан, магний
|Стимулируют выработку серотонина и мелатонина
|Повышают настроение, снижают стресс
|Бананы
|Калий, магний, витамины группы B
|Способствуют расслаблению
|Улучшают работу нервной системы
|Овсянка
|Мелатонин, сложные углеводы
|Повышает уровень серотонина
|Дает чувство насыщения и спокойствия
Если тыква не нравится по вкусу, триптофан можно получить из других источников — индейки, овсянки, творога. Но ни один из них не содержит столько магния и клетчатки одновременно, как этот овощ. Поэтому тыква остаётся самым "мягким" и универсальным вариантом для вечернего рациона.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный источник мелатонина и серотонина
|Высокое содержание сахара в некоторых сортах
|Поддерживает пищеварение и иммунитет
|Может вызывать аллергическую реакцию у чувствительных людей
|Легко усваивается, подходит для детского питания
|Не хранится долго в очищенном виде
|Универсальна в кулинарии
|Требует термической обработки
С точки зрения психологии, качественный сон напрямую связан с уровнем серотонина. Когда этот гормон снижается, появляются раздражительность, тревога и апатия. Продукты вроде тыквы, овсянки и орехов помогают восполнить дефицит естественным способом, не прибегая к таблеткам. Особенно полезно включать их в рацион в осенне-зимний период, когда снижается количество солнечного света и нарушаются биоритмы.
Как выбрать тыкву для здоровья?
Выбирайте плотную, не слишком крупную тыкву с матовой кожурой. Чем ярче мякоть, тем больше в ней каротина и минералов.
Можно ли есть семечки каждый день?
Да, но в умеренном количестве — около 30 г в день. Это обеспечит организм триптофаном и магнием без лишних калорий.
Что лучше: свежая или запечённая тыква?
Запечённая усваивается лучше, а её вкус становится мягче. При этом сохраняется большая часть полезных веществ.
