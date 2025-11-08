Красота с подвохом: маникюр, после которого ногти просят пощады — микробы аплодируют стоя

В последнее время многие девушки и женщины обращаются к маникюру с использованием гель-лаков, ценя его долговечность и эстетическую привлекательность. Однако не все знают, что такая привычка, как сгрызание гель-лака, может привести к неприятным последствиям для здоровья ногтей.

Врачи и мастера маникюра предостерегают: эта привычка может стать причиной серьезных заболеваний и проблем с ногтями. Рассмотрим, почему стоит избегать такого подхода к своему маникюру и что делать, чтобы сохранить здоровье ногтей.

Вред от сгрызания гель-лака

Как происходят повреждения

Сгрызание гель-лака — это механическое воздействие на ноготь, которое приводит к повреждению его верхних слоев. В этом процессе ноготь подвергается микротравмам: появляются маленькие трещины, а сама пластина становится тоньше. Такие повреждения приводят к тому, что ногти становятся более уязвимыми для попадания в них различных бактерий и грибков.

"Из-за этой привычки на ногтях возникают микротрещины, они истончаются и начинают отслаиваться. Кроме того, через такие повреждения внутрь ногтевой пластины легко проникают бактерии и грибки, что грозит воспалением, а иногда и гнойным процессом," — пояснил дерматовенеролог клиники "Эксперт Тверь" Юрий Молокаев.

Последствия для здоровья

Поскольку повреждения ногтей позволяют микробам проникать глубже, это чревато не только локальными воспалениями, но и более серьезными проблемами. Одним из наиболее распространенных заболеваний, развивающихся на фоне повреждений, является онихолизис — отслоение ногтевой пластины от ложа. В таких "карманах" может скапливаться влага, что способствует росту грибков и других патогенных микроорганизмов.

"Если поражается зона роста, ноготь может перестать расти вовсе", — предупредила мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова.

Это явление также часто сопровождается болезненными ощущениями и требует длительного лечения, что неудобно и неприятно для многих.

Вредная привычка

Сгрызание гель-лака может казаться невинной и безобидной привычкой, но она, как и многие другие, обычно возникает из-за стресса или нервозности. Некоторые люди, в частности, склонны к этому поведению во время работы или даже в моменты умственного напряжения, когда руки свободны и нет других объектов для отвлечения. Это не только вредно для ногтей, но и может стать признаками психоэмоциональных расстройств.

Как предотвратить разрушение ногтей

Правильный уход

Чтобы избежать разрушения ногтевой пластины и возможных инфекций, важно правильно ухаживать за ногтями, а также избегать вредных привычек. Несколько полезных рекомендаций включают:

Регулярное укрепление ногтей — использование специализированных укрепляющих средств поможет сделать ногтевые пластины менее подверженными повреждениям. Массаж рук — помогает улучшить кровообращение и ускоряет восстановление ногтевых пластин. Использование средств защиты — специальные покрытия, создающие барьер между ногтем и внешними воздействиями, могут минимизировать риск повреждений. Своевременная коррекция маникюра — если лак начал отслаиваться, не стоит его сдирать самостоятельно, лучше обратиться к мастеру.

Обратной дороги нет

Если вы заметили, что ногти начали отслаиваться или возникло воспаление, важно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту. Это может быть как дерматолог, так и подолог, который поможет в лечении инфекций и восстановлении здоровья ногтей. На начальной стадии важно не игнорировать симптомы и следовать указаниям врача.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать лучший маникюр, чтобы он не вредил ногтям?

Ответ: Выбирайте качественные покрытия и мастеров, которые используют безопасные методы. Периодическая коррекция также поможет избежать повреждений. Как бороться с привычкой сгрызать маникюр?

Ответ: Лучше всего использовать средства для расслабления, такие как антистрессовые игрушки, или регулярно делать маникюр, чтобы не было соблазна. Как предотвратить развитие онихолизиса?

Ответ: Соблюдайте гигиену ногтей, избегайте их повреждения, и при первых признаках отслоения ногтей обращайтесь за помощью к специалисту.

Мифы и правда

Миф: Гель-лак не влияет на здоровье ногтей.

Правда: Неправильное использование гель-лака и его повреждения могут привести к различным проблемам с ногтями, включая инфекционные заболевания.

Правда: Это серьезная угроза для здоровья ногтей, которая может привести к воспалениям и долгосрочным проблемам.

Понимание того, как привычки, связанные с маникюром, могут влиять на здоровье ногтей, позволяет нам лучше заботиться о своих руках и избегать серьезных последствий. Своевременное обращение к специалистам и правильный уход — ключ к здоровью ваших ногтей.