Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака

Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию

9:36
Здоровье

Мы просыпаемся под будильник в телефоне, листаем ленту за завтраком, держим смартфон в руке по дороге на работу и засыпаем с ним же. Мозг при этом работает в режиме, к которому эволюция его не готовила: постоянные сигналы, уведомления, сравнение себя с другими и хронический дефицит тишины. Шведский психиатр Андерс Хансен показывает, что такая "цифровая игла" влияет не только на настроение, но и на интеллект, сон и способность концентрироваться.

Почему мозг не успевает за технологиями

Мозг современного человека биологически почти не отличается от мозга охотников-собирателей. Он заточен под выживание: быстро реагировать на сигналы, замечать изменения вокруг, искать вознаграждение. Смартфон идеально использует эти настройки — от звука уведомлений до бесконечной ленты новостей и игр.

Мы берём телефон в руки десятки, а то и сотни раз в день. Каждый раз мозг получает маленький "крючок": вдруг там новое сообщение, лайк или свежая новость. Это запускает дофаминовую систему ожидания награды и закрепляет привычку проверять экран всё чаще.

Сравнение: как смартфон бьёт по мозгу

Фактор Что происходит Последствия для мозга и интеллекта Типичные проявления
Постоянные уведомления Дофаминовое ожидание "а вдруг" Снижение концентрации, поверхностное мышление Трудно читать длинные тексты, всё хочется "пролистать"
Многозадачность Постоянные переключения между задачами и экранами Мозг тратит ресурсы на переключение, а не на глубину Ошибки, забывчивость, усталость в конце дня
Ночной смартфон Голубой свет и эмоции из соцсетей Сбивка ритмов, ухудшение сна и памяти Трудно уснуть, сон "рваный", тяжёлая голова утром
Соцсети и сравнение Витрина чужого успеха Рост тревоги и депрессии, особенно у подростков Чувство, что "я хуже всех", зависимость от лайков
Цифровое обучение Учёба через экран, а не через бумагу Хуже запоминание сложной информации "Учился долго, а в голове пусто"

Советы шаг за шагом: как вернуть контроль над смартфоном

1. Замерьте реальное время в экране

Включите отчёт о времени использования смартфона. Цель — не ругать себя, а увидеть честную картину: сколько часов уходит на соцсети, игры, бесконечные мессенджеры.

2. Уберите лишние триггеры

Отключите "лишние" уведомления: всплывающие баннеры из игр, магазинов, части соцсетей. Пусть телефон напоминает только о действительно важных вещах: звонках, рабочих письмах, будильниках.

3. Создайте "острова концентрации"

Когда нужно учиться или работать, убирайте смартфон в другую комнату или хотя бы в сумку. Ноутбук оставьте только для задачи: без лишних вкладок с мессенджером и лентой новостей.

4. Введите правило "без экрана перед сном"

За 60-90 минут до сна — никакого смартфона и планшета. Вместо этого книга на бумаге, тетрадь с конспектами, спокойная музыка или разговор с близкими.

5. Переведите часть активности в офлайн

Встречи лицом к лицу, прогулки без наушников, спорт без постоянной съёмки в сторис помогают мозгу "отвязаться" от дофаминового крючка уведомлений.

6. Настройте детские правила

Для детей — чёткие границы: смартфон не в кровати, лимиты по времени в день, запрет на использование во время уроков и за столом. Для малышей — минимум экранов, больше реальных игр и бумаги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: держать смартфон в кровати и листать ленту до засыпания.
    Последствие: мозг перевозбуждён, сон поверхностный, утром — усталость и рассеянность.
    Альтернатива: заряжать смартфон в другой комнате, пользоваться будильником или фитнес-браслетом.

  2. Ошибка: учиться и работать с открытой лентой соцсетей.
    Последствие: падает концентрация, растёт время выполнения задач, качество знаний хуже.
    Альтернатива: режим "одного экрана" — только учебный сайт или документ, смартфон убран.

  3. Ошибка: давать детям смартфон "сколько хотят".
    Последствие: проблема со сном, задержка навыков письма и чтения, повышенная тревожность.
    Альтернатива: ограниченное экранное время, бумажные тетради и книги, живые игры.

  4. Ошибка: листать соцсети при первом же чувстве скуки.
    Последствие: мозг перестаёт терпеть тишину, ему всё время нужны стимулы.
    Альтернатива: часть таких моментов заполнять прогулкой, упражнениями, чтением на бумаге.

А что если без смартфона никак?

Работа, навигация, банковские приложения, покупки, такси — всё в телефоне, и выбросить его нельзя. Но можно сместить акцент: смартфон — инструмент, а не хозяин.

Если работа требует быть на связи, стоит выделить чёткие "окна" для ответов и отдыха от экрана. В дороге можно слушать аудиокниги или подкасты, а не бесконечно листать ленту. В поездках — использовать смартфон как фотоаппарат и карту, но не как замену живому общению.

 Плюсы и минусы использования смартфона

Подход Плюсы Минусы
"Всегда онлайн" Всегда на связи, ничего не пропускаете Выгорание, расфокусировка, тревога, проблемы со сном
Осознанное использование Контроль времени в экране, выше концентрация Требует дисциплины и пересмотра привычек
Жёсткий "детокс" на время Перезагрузка психики, отдых от стимулов Трудно совместить с работой и бытом, эффект временный
Точечные ограничения (таймеры, блокировки приложений) Реальный контроль над "залипанием" в соцсетях и играх Можно обходить ограничения, если нет внутренней мотивации

FAQ

Смартфон реально ухудшает интеллект?

Он не "ломает" мозг напрямую, но приучает его к постоянной смене стимулов. Глубокая концентрация и вдумчивое чтение вытесняются привычкой пролистывать. Если большую часть дня мозг живёт в режиме "кратких вспышек внимания", сложнее учиться и принимать взвешенные решения.

Чем экран для учёбы хуже бумаги?

Текст на экране проще пролистать, перескочить, отвлечься на уведомление. Бумага требует медленного чтения, подключения моторики (конспект, подчёркивание), а это усиливает запоминание. Особенно заметно это на сложных задачах и теории.

Как понять, что зависимость уже серьёзная?

Если вы постоянно проверяете смартфон "просто так", берёте его в руки при малейшей паузе, просматриваете ленту ночью, не можете сосредоточиться без проверки уведомлений — это уже тревожные сигналы. Плюс постоянное чувство, что "без телефона мне тревожно".

Мифы и правда

  1. Миф: смартфон делает нас умнее, потому что вся информация "под рукой".
    Правда: доступ к данным не равен пониманию; без концентрации знания не превращаются в навыки.

  2. Миф: подростки "просто любят гаджеты", и это безопасно.
    Правда: длительное экранное время связано с ростом тревоги, проблем со сном и самооценкой.

  3. Миф: можно привыкнуть к многозадачности и делать всё сразу.
    Правда: мозг не делает несколько сложных задач одновременно — он постоянно переключается и теряет эффективность.

Сон и психология

Смартфон особенно опасен для сна и психики. Ночной экран сбивает выработку мелатонина, уведомления не дают мозгу перейти в глубокие фазы сна. Соцсети подливают масла в огонь: мы сравниваем себя с "идеальными" картинками и чувствуем себя хуже.

У подростков это работает ещё сильнее: самооценка уязвима, а лайки и комментарии становятся мерой собственной ценности. Хронический недосып + постоянное сравнение = идеальная почва для тревоги и депрессии.

Три интересных факта

  1. Мы прикасаемся к смартфону в среднем тысячи раз в день — большая часть жестов совершается автоматически.

  2. Даже просто лежащий на столе телефон снижает качество разговоров: часть внимания всё время "держит" экран.

  3. У детей, которые меньше пользуются гаджетами и больше спят, лучше показатели концентрации, памяти и языковых навыков.

Исторический контекст

Ещё 20-30 лет назад основными источниками информации были книги, газеты и телевидение. Внимание распределялось между несколькими каналами, а не сотнями приложений. Сегодня картина иная: у нас в кармане мощный компьютер, способный удерживать внимание часами.

Интересно, что многие лидеры IT-индустрии ограничивают детям доступ к своим же гаджетам. Они слишком хорошо понимают, как устроена дофаминовая система и насколько легко превратить смартфон в "цифровую иглу". В нашей власти — не отказаться от технологий, а научиться пользоваться ими так, чтобы они усиливали, а не разрушали мозг и интеллект.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.