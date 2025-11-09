Незаметный обвал скелета: привычки, из-за которых кальций уходит из костей, ногтей и зубов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:38
Здоровье

Кальций ежедневно работает на наш организм: он формирует и укрепляет кости и зубы, участвует в работе мышц и сердца, влияет на свёртываемость крови, состояние волос и ногтей. Многие уверены, что получают его с едой и не думают о дефиците, пока не появляются усталость, ломкость ногтей или проблемы с костями.

Врач рассказывает о пользе кальция
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему кальций важен на разных этапах жизни

Кальций — макроэлемент, которого в теле взрослого человека примерно килограмм, в основном в костной ткани. Часть ионов циркулирует в крови и участвует в нервно-мышечной проводимости, свёртывании, синтезе гормонов. Костная система постоянно обновляется, поэтому кальций нужен и ребёнку, и беременной женщине, и активному взрослому, и человеку старшего возраста.
После 40 лет костная масса постепенно снижается, а у людей с активной жизнью после 30 растёт нагрузка на кости и мышцы, и без поддержки увеличивается риск остеопороза и переломов. Поэтому на разных этапах жизни важно следить за рационом и при необходимости подключать добавки.

Таблица "Сравнение"

Период жизни Основная задача кальция Последствия дефицита Что важно
Детство и подростки Рост костей и зубов Нарушение формирования скелета, риск рахита Рацион с продуктами, богатыми кальцием, добавки по назначению педиатра
Беременность и лактация Развитие скелета малыша, поддержка мамы Судороги, ломкость зубов, усталость Кальций плюс витамин D3, продуманный рацион
Активный возраст 30+ Кости, мышцы, выносливость Боли в суставах, снижение работоспособности Сбалансированное питание, приём комплексов при дефиците
Пременопауза и менопауза Сохранение костной массы Повышенный риск остеопороза Кальций с D3 и K2, контроль плотности костей

Советы шаг за шагом

  1. Оцените питание. Посчитайте, сколько в меню молочных продуктов, сыра, йогурта, рыбы с костями, зелени и обогащённых напитков. Если такие продукты редкость, без добавок трудно выйти на норму.

  2. Обсудите анализы с врачом. Терапевт или эндокринолог помогут решить, нужны ли вам исследования уровня витамина D и дополнительные обследования для оценки здоровья костей.

  3. Подберите форму добавки. Это могут быть таблетки, жевательные пастилки, порошки или шипучие формы, а также комплексы "кальций + витамин D3 + витамин K2 + магний + цинк". Главное, чтобы вы могли принимать их регулярно по схеме.

  4. Помогите кальцию усвоиться. Витамин D3 улучшает всасывание, витамин K2 помогает направить кальций в кости, а не в сосуды, магний и цинк поддерживают мышцы и нервную систему, особенно при занятиях спортом и активном образе жизни.

  5. Поддерживайте образ жизни. Регулярная ходьба, упражнения с небольшими весами, отказ от избытка сладкой газировки и соли помогают сохранить плотность костей и нормальный обмен минералов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: "Кальций всегда можно получить только из еды".
    Последствие: при скудном рационе и сниженной пищевой ценности продуктов растёт риск остеопороза и проблем с зубами.
    Альтернатива: оценить рацион и при необходимости добавить комплексы с кальцием, витамином D3 и K2 по рекомендации врача.

  2. Ошибка: пить кальций без учёта дозировки и витамина D.
    Последствие: минерал усваивается хуже, а избыток может перегружать почки и сосуды.
    Альтернатива: соблюдать схему приёма, ориентироваться на суточную норму и анализы.

  3. Ошибка: отказываться от кальция при непереносимости молока.
    Последствие: человек годами не закрывает потребность в макроэлементе.
    Альтернатива: использовать безлактозные продукты, обогащённые растительные напитки, рыбу с костями и добавки.

А что если молоко не подходит?

Людям с непереносимостью лактозы не стоит терпеть дискомфорт ради стакана молока. Можно выбрать безлактозные молочные продукты, обогащённые кальцием растительные напитки, включать в рацион рыбу с костями, кунжут, миндаль и зелёные овощи. При выраженном дефиците врач поможет подобрать препарат кальция в удобной форме и дозировке.

Таблица "Плюсы и минусы"

Источник кальция Плюсы Минусы
Молочные продукты Доступность, сочетание кальция и белка Непереносимость лактозы у части людей
Обогащённые напитки и продукты Можно подобрать без лактозы, удобны в использовании Важно контролировать сахар и добавки
Кальциевые добавки Точная дозировка, сочетание с D3, K2, магнием Нужен подбор и контроль специалиста
Витаминно-минеральные комплексы Поддержка нескольких дефицитов Необходим учёт рациона и других препаратов

FAQ

Как выбрать препарат кальция?

Обращайте внимание на форму соединения, наличие витамина D3 и K2, дозировку и возрастные рекомендации. Лучше подбирать схему с врачом, чтобы учесть питание, уровень активности и состояние почек.

Что лучше: кальций из еды или из добавок?

База — рацион, богатый кальцием. Но при повышенной потребности или выявленном дефиците только продуктами его часто не закрыть, особенно в период беременности, лактации и после 40 лет. Тогда к питанию добавляют препараты.

Мифы и правда

  1. Миф: кальций нужен только детям и женщинам.
    Правда: кости обновляются всю жизнь, и мужчинам он необходим не меньше.

  2. Миф: если зубы и ногти в порядке, дефицита нет.
    Правда: начальные изменения в костях долго протекают без заметных симптомов.

  3. Миф: достаточно пить молоко по вечерам.
    Правда: одной привычки "стакан молока" обычно мало, а часть людей не переносит лактозу.

Сон и психология

Кальций участвует в работе нервной системы и мышц, поэтому его нехватка может проявляться раздражительностью, судорогами и трудностями с расслаблением перед сном. Поддержка уровня кальция и витамина D в сочетании с гигиеной сна и умеренными вечерними нагрузками помогает организму качественнее восстанавливаться ночью.

Три интересных факта

  1. В теле взрослого человека около килограмма кальция, и более 99% содержится в костях и зубах.

  2. Небольшая доля кальция в крови и тканях критически важна для работы мышц и сердца.

  3. Газированные напитки с фосфатами и избыток соли в рационе могут ухудшать усвоение кальция и его удержание в костях.

Долгое время о профилактике остеопороза говорили мало, а кальций чаще связывали с детским возрастом. С развитием диагностики стало ясно, что снижение костной массы начинается задолго до старости, особенно у людей с малоподвижным образом жизни и дефицитом витамина D. Сейчас всё чаще рекомендуют следить за кальцием после 30-40 лет и вовремя поддерживать рацион, активность и при необходимости добавки.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
