Тихий саботаж ночью: профили сна показали, почему люди просыпаются разбитыми, даже если выспались

Многие уверены, что восемь часов в постели автоматически дают бодрость. На деле один засыпает мгновенно, но стабильно просыпается в четыре утра с тревогой, другой спит по норме, а днём всё равно "варёный". Часть этих сценариев повторяется у многих людей, и от того, к какому вы ближе, зависят риски для здоровья и подход к их снижению.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Как легко вставать по утрам

Что такое "профили сна"

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology, выделили устойчивые варианты сна. На их основе врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова говорит о пяти профилях: "вечный недосып", "сплю достаточно, но устаю", "сплю с таблеткой", "короткий сон" и "рваный сон". Это подсказка о состоянии нервной системы и гормонального фона.

Важно смотреть не только на часы, но и на скорость засыпания, ночные пробуждения, ощущение отдыха и концентрацию днём. Если неблагополучный сон длится неделями, это повод обсудить ситуацию с сомнологом или эндокринологом.

Таблица "Сравнение"

Тип сна Проявления Риски Ключевые факторы Вечный недосып Долгое засыпание, частые пробуждения, тяжёлое утро Тревога, депрессия, гипертония, диабет Стресс, апноэ, вечерний кофе, гаджеты Сплю достаточно, но устаю 7-8 часов, но днём сонливость и "туман" Снижение памяти и внимания, дефицит витаминов Поздний отход ко сну, дневные дремоты Сплю с таблеткой Сон только с препаратами Риск зависимости, неполное восстановление мозга Длительный приём лекарств, слабая гигиена сна Короткий сон Менее 6 часов почти всегда Ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца График, поздние тренировки, смартфон ночью Рваный сон Многократные пробуждения Повышенный кортизол, тревожность, гипертония Алкоголь, перекусы, походы в туалет, скачки сахара

Советы шаг за шагом

Как улучшить сон поэтапно

Определите свой профиль: 7-10 дней фиксируйте время отбоя и подъёма, пробуждения, кофе, тренировки, алкоголь и самочувствие днём в блокноте или приложении. Настройте спальню: плотные шторы, прохладный воздух, минимум света, удобный матрас и подушка, никаких работающих экранов. Пересмотрите вечер: за 4 часа до сна избегайте тяжёлой еды, за 2 часа — кофе, колы и энергетиков, за 1-1,5 часа снизьте время с экраном, заменив его тёплым душем или спокойной прогулкой. Стабилизируйте режим: старайтесь ложиться до 23:00 и вставать в одно и то же время, даже на выходных, чтобы поддерживать циркадные ритмы. Проверьте здоровье: при храпе, паузах дыхания и стойкой сонливости обсудите с врачом полисомнографию и базовые анализы, а добавки и снотворные принимайте только по схеме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: засыпать под алкоголь.

Последствие: во второй половине ночи сон становится фрагментированным и поверхностным.

Альтернатива: тёплая ванна или душ, травяной чай без кофеина, короткая прогулка и дыхательные практики. Ошибка: лечить недосып крепким кофе и энергетиками.

Последствие: растёт нагрузка на сердце и ухудшается засыпание в следующие ночи.

Альтернатира: один-два небольших эспрессо до обеда, затем — вода и короткая активная прогулка. Ошибка: спать по 4-5 часов в будни и "отсыпаться" по 12 часов в выходные.

Последствие: эффект внутреннего джетлага, разбитость и головная боль.

Альтернатива: добавлять по 20-30 минут сна в будни и использовать дневной отдых 20-25 минут.

А что если режим жизни сложный?

Сменная работа, младенец, сессия или частые перелёты редко сочетаются с идеальным графиком. В такой ситуации важнее всего сделать имеющийся сон максимально качественным: затемнять комнату, снижать шум, не переедать на ночь и повторять простой расслабляющий ритуал. Родителям полезно делить ночные дежурства, а путешественникам — заранее планировать отдых и питание.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы Ортопедический матрас и подушка Улучшают положение тела, уменьшают боли, повышают комфорт Требуют подбора под вес и привычки, могут быть дорогими Фитнес-браслет / трекер сна Помогает видеть длительность и структуру сна Данные приблизительны, возможна лишняя фиксация на цифрах Снотворные препараты Быстро помогают уснуть при острой бессоннице Риск зависимости, дневная вялость, изменение глубины сна

FAQ

Как выбрать подушку для здорового сна?

Ориентируйтесь на любимое положение: при сне на боку нужна более высокая и упругая подушка, на спине — средняя, на животе — максимально плоская. Наполнитель лучше выбирать гипоаллергенный, хорошо держащий форму.

Когда нужна профессиональная диагностика сна?

Полисомнография нужна при громком храпе, остановках дыхания, сильной дневной сонливости и частых ночных пробуждениях с чувством удушья. Её проводят в специализированных центрах по направлению сомнолога или другого врача.

Что лучше при бессоннице: таблетки, мелатонин или "натуральные" методы?

Снотворные допустимы только на короткий срок и по назначению специалиста. Мелатонин полезен при смене часовых поясов и сбитом графике. Режим, гигиена сна, умеренная физическая активность и снижение вечернего стресса работают медленнее, но дают устойчивый эффект.

Мифы и правда

Миф: если я сплю по пять часов и справляюсь с делами, значит, этого достаточно.

Правда: мозг привыкает к пониженному уровню работоспособности, но риски для сердца, сосудов и обмена веществ растут. Миф: бокал алкоголя — лучшее снотворное.

Правда: алкоголь ломает структуру сна и усиливает ночные пробуждения. Миф: витамины и СПА полностью компенсируют недосып.

Правда: уход и витамины поддерживают организм, но не заменяют регулярный, достаточно длинный и спокойный сон.

Сон и психология

Многие "плохие" профили сна связаны с эмоциональным фоном. Вечерние тревожные мысли, прокручивание конфликтов и привычка держать всё под контролем мешают мозгу перейти в режим восстановления. При длительной бессоннице повышается уровень кортизола, растёт раздражительность, а жизнь воспринимается напряжённее. Работа с психологом или психотерапевтом помогает разорвать этот круг и закрепить эффект от режима, движения и ухода за собой.

Три интересных факта о сне

Неделя сна по 4-5 часов замедляет реакцию почти так же, как лёгкое алкогольное опьянение. При хроническом недосыпе мозг сильнее реагирует на вид калорийной пищи, поэтому высыпаться важно и для контроля веса. Недостаток сна ухудшает запоминание, поэтому подготовка к экзамену эффективнее с нормальной ночью, чем с бессонным "марафоном" конспектов.

До появления электричества многие люди спали в два приёма: "первый сон", затем час-два бодрствования и "второй сон". Ночью читали, молились, разговаривали, и это считалось нормой. С развитием круглосуточного освещения и сервисов границы дня и ночи стерлись, а идеал "всегда занятого человека" вытеснил ценность отдыха. Сейчас сон снова возвращают в список базовых потребностей наравне с питанием, движением и регулярными чекапами.