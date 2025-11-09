Тихий саботаж ночью: профили сна показали, почему люди просыпаются разбитыми, даже если выспались

Многие уверены, что восемь часов в постели автоматически дают бодрость. На деле один засыпает мгновенно, но стабильно просыпается в четыре утра с тревогой, другой спит по норме, а днём всё равно "варёный". Часть этих сценариев повторяется у многих людей, и от того, к какому вы ближе, зависят риски для здоровья и подход к их снижению.
В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology, выделили устойчивые варианты сна. На их основе врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова говорит о пяти профилях: "вечный недосып", "сплю достаточно, но устаю", "сплю с таблеткой", "короткий сон" и "рваный сон". Это подсказка о состоянии нервной системы и гормонального фона.
Важно смотреть не только на часы, но и на скорость засыпания, ночные пробуждения, ощущение отдыха и концентрацию днём. Если неблагополучный сон длится неделями, это повод обсудить ситуацию с сомнологом или эндокринологом.
|Тип сна
|Проявления
|Риски
|Ключевые факторы
|Вечный недосып
|Долгое засыпание, частые пробуждения, тяжёлое утро
|Тревога, депрессия, гипертония, диабет
|Стресс, апноэ, вечерний кофе, гаджеты
|Сплю достаточно, но устаю
|7-8 часов, но днём сонливость и "туман"
|Снижение памяти и внимания, дефицит витаминов
|Поздний отход ко сну, дневные дремоты
|Сплю с таблеткой
|Сон только с препаратами
|Риск зависимости, неполное восстановление мозга
|Длительный приём лекарств, слабая гигиена сна
|Короткий сон
|Менее 6 часов почти всегда
|Ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца
|График, поздние тренировки, смартфон ночью
|Рваный сон
|Многократные пробуждения
|Повышенный кортизол, тревожность, гипертония
|Алкоголь, перекусы, походы в туалет, скачки сахара
Определите свой профиль: 7-10 дней фиксируйте время отбоя и подъёма, пробуждения, кофе, тренировки, алкоголь и самочувствие днём в блокноте или приложении.
Настройте спальню: плотные шторы, прохладный воздух, минимум света, удобный матрас и подушка, никаких работающих экранов.
Пересмотрите вечер: за 4 часа до сна избегайте тяжёлой еды, за 2 часа — кофе, колы и энергетиков, за 1-1,5 часа снизьте время с экраном, заменив его тёплым душем или спокойной прогулкой.
Стабилизируйте режим: старайтесь ложиться до 23:00 и вставать в одно и то же время, даже на выходных, чтобы поддерживать циркадные ритмы.
Проверьте здоровье: при храпе, паузах дыхания и стойкой сонливости обсудите с врачом полисомнографию и базовые анализы, а добавки и снотворные принимайте только по схеме.
Ошибка: засыпать под алкоголь.
Последствие: во второй половине ночи сон становится фрагментированным и поверхностным.
Альтернатива: тёплая ванна или душ, травяной чай без кофеина, короткая прогулка и дыхательные практики.
Ошибка: лечить недосып крепким кофе и энергетиками.
Последствие: растёт нагрузка на сердце и ухудшается засыпание в следующие ночи.
Альтернатира: один-два небольших эспрессо до обеда, затем — вода и короткая активная прогулка.
Ошибка: спать по 4-5 часов в будни и "отсыпаться" по 12 часов в выходные.
Последствие: эффект внутреннего джетлага, разбитость и головная боль.
Альтернатива: добавлять по 20-30 минут сна в будни и использовать дневной отдых 20-25 минут.
Сменная работа, младенец, сессия или частые перелёты редко сочетаются с идеальным графиком. В такой ситуации важнее всего сделать имеющийся сон максимально качественным: затемнять комнату, снижать шум, не переедать на ночь и повторять простой расслабляющий ритуал. Родителям полезно делить ночные дежурства, а путешественникам — заранее планировать отдых и питание.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Ортопедический матрас и подушка
|Улучшают положение тела, уменьшают боли, повышают комфорт
|Требуют подбора под вес и привычки, могут быть дорогими
|Фитнес-браслет / трекер сна
|Помогает видеть длительность и структуру сна
|Данные приблизительны, возможна лишняя фиксация на цифрах
|Снотворные препараты
|Быстро помогают уснуть при острой бессоннице
|Риск зависимости, дневная вялость, изменение глубины сна
Ориентируйтесь на любимое положение: при сне на боку нужна более высокая и упругая подушка, на спине — средняя, на животе — максимально плоская. Наполнитель лучше выбирать гипоаллергенный, хорошо держащий форму.
Полисомнография нужна при громком храпе, остановках дыхания, сильной дневной сонливости и частых ночных пробуждениях с чувством удушья. Её проводят в специализированных центрах по направлению сомнолога или другого врача.
Снотворные допустимы только на короткий срок и по назначению специалиста. Мелатонин полезен при смене часовых поясов и сбитом графике. Режим, гигиена сна, умеренная физическая активность и снижение вечернего стресса работают медленнее, но дают устойчивый эффект.
Миф: если я сплю по пять часов и справляюсь с делами, значит, этого достаточно.
Правда: мозг привыкает к пониженному уровню работоспособности, но риски для сердца, сосудов и обмена веществ растут.
Миф: бокал алкоголя — лучшее снотворное.
Правда: алкоголь ломает структуру сна и усиливает ночные пробуждения.
Миф: витамины и СПА полностью компенсируют недосып.
Правда: уход и витамины поддерживают организм, но не заменяют регулярный, достаточно длинный и спокойный сон.
Многие "плохие" профили сна связаны с эмоциональным фоном. Вечерние тревожные мысли, прокручивание конфликтов и привычка держать всё под контролем мешают мозгу перейти в режим восстановления. При длительной бессоннице повышается уровень кортизола, растёт раздражительность, а жизнь воспринимается напряжённее. Работа с психологом или психотерапевтом помогает разорвать этот круг и закрепить эффект от режима, движения и ухода за собой.
Неделя сна по 4-5 часов замедляет реакцию почти так же, как лёгкое алкогольное опьянение.
При хроническом недосыпе мозг сильнее реагирует на вид калорийной пищи, поэтому высыпаться важно и для контроля веса.
Недостаток сна ухудшает запоминание, поэтому подготовка к экзамену эффективнее с нормальной ночью, чем с бессонным "марафоном" конспектов.
До появления электричества многие люди спали в два приёма: "первый сон", затем час-два бодрствования и "второй сон". Ночью читали, молились, разговаривали, и это считалось нормой. С развитием круглосуточного освещения и сервисов границы дня и ночи стерлись, а идеал "всегда занятого человека" вытеснил ценность отдыха. Сейчас сон снова возвращают в список базовых потребностей наравне с питанием, движением и регулярными чекапами.
