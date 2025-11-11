Учёные нашли ахиллесову пяту рака — белок, который мешает клеткам умереть вовремя

Рак остаётся одной из самых сложных загадок современной медицины. Несмотря на десятки видов терапии и сотни исследований, опухоли часто находят способ обойти лечение. Но недавно учёные сделали шаг, который может изменить подход к борьбе с онкологией: они научились "включать" естественную программу самоуничтожения клеток — ферроптоз — и направлять её против злокачественных новообразований.
В человеческом организме клеточная гибель — это не всегда плохо. Миллионы клеток ежедневно разрушаются, чтобы уступить место новым. Ферроптоз — один из таких природных механизмов: он активируется, когда в клетке накапливаются активные формы кислорода, разрушая мембраны и внутренние структуры. В результате клетка буквально "сгорает" изнутри, а организм избавляется от повреждённых элементов.
Однако у раковых клеток этот механизм нарушен. Они научились защищаться от ферроптоза, сохраняя способность делиться и избегая самоуничтожения. В результате опухоль продолжает расти, а организм теряет возможность естественно остановить процесс.
Учёные из Медицинского центра имени Лангона при Нью-Йоркском университете выяснили, что главным защитником опухоли является белок FSP1. Он блокирует накопление активных форм кислорода и тем самым не позволяет клетке погибнуть. Когда исследователи выключили этот белок, ферроптоз активировался снова — и опухолевые клетки начали разрушаться.
"Блокада белка FSP1 останавливает рост опухолей лёгких и продлевает жизнь", — отметили авторы исследования.
Эксперименты показали, что при удалении гена FSP1 у мышей рост аденокарциномы лёгких снижался почти на 80%. А использование экспериментального препарата icFSP1, который химически блокирует белок, дало ещё более впечатляющие результаты — опухоли уменьшались, а животные жили дольше.
|Параметр
|Естественный ферроптоз
|Индуцированный учёными
|Причина активации
|Накопление активных форм кислорода
|Блокада белка FSP1
|Роль железа
|Поддерживает окисление мембран
|Используется для усиления реакции
|Результат
|Уничтожение повреждённых клеток
|Гибель опухолевых клеток
|Риск для организма
|Контролируется иммунной системой
|Требует точного дозирования
Благодаря этой технологии удалось остановить развитие аденокарциномы — наиболее распространённой формы рака лёгких, на которую приходится около 40% всех случаев. Особенно важно, что она часто поражает некурящих людей, поэтому традиционные методы профилактики не всегда эффективны.
Если ферроптоз можно активировать выборочно — только в опухолевых клетках, — это может стать революцией в лечении. Такая терапия будет точечной и менее токсичной, чем химиотерапия. Учёные уже обсуждают возможность создания препаратов, которые смогут "включать" процесс самоуничтожения не только в раке лёгких, но и при других видах онкологии: печени, молочной железы и мозга.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность против устойчивых опухолей
|Пока испытано только на животных
|Возможность продлить жизнь пациентов
|Требуются годы для клинических тестов
|Естественный механизм действия
|Возможны побочные эффекты при избытке железа
|Комбинируется с другими методами лечения
|Высокая стоимость разработки препаратов
Это естественная программа самоуничтожения клеток, активируемая избыточным железом и окислением.
Пока нет. Исследования находятся на доклинической стадии, но первые результаты многообещающие.
Да, если его активировать неконтролируемо. Поэтому важно точно нацеливать препараты на опухоль.
В середине XX века учёные считали, что гибель клеток — всегда признак болезни. Лишь позже стало ясно, что контролируемая смерть — важная часть здоровья. Ферроптоз стал третьим открытым типом клеточной гибели после апоптоза и некроза. Сегодня, спустя десятилетия, именно этот механизм может стать ключом к победе над раком.
Открытие механизма, позволяющего запустить самоуничтожение раковых клеток, стало настоящим прорывом в онкологии. Учёные впервые показали, что можно использовать природные силы организма против опухолей, просто вернув им способность к ферроптозу. Если этот подход подтвердит эффективность на людях, медицина получит мощное и точное оружие, которое сможет остановить рак без разрушительных побочных эффектов, сохранив жизнь и качество жизни пациентов.
