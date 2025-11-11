Учёные нашли ахиллесову пяту рака — белок, который мешает клеткам умереть вовремя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Рак остаётся одной из самых сложных загадок современной медицины. Несмотря на десятки видов терапии и сотни исследований, опухоли часто находят способ обойти лечение. Но недавно учёные сделали шаг, который может изменить подход к борьбе с онкологией: они научились "включать" естественную программу самоуничтожения клеток — ферроптоз — и направлять её против злокачественных новообразований.

Рак легких
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Рак легких

Что такое ферроптоз

В человеческом организме клеточная гибель — это не всегда плохо. Миллионы клеток ежедневно разрушаются, чтобы уступить место новым. Ферроптоз — один из таких природных механизмов: он активируется, когда в клетке накапливаются активные формы кислорода, разрушая мембраны и внутренние структуры. В результате клетка буквально "сгорает" изнутри, а организм избавляется от повреждённых элементов.

Однако у раковых клеток этот механизм нарушен. Они научились защищаться от ферроптоза, сохраняя способность делиться и избегая самоуничтожения. В результате опухоль продолжает расти, а организм теряет возможность естественно остановить процесс.

Прорыв исследователей Нью-Йоркского университета

Учёные из Медицинского центра имени Лангона при Нью-Йоркском университете выяснили, что главным защитником опухоли является белок FSP1. Он блокирует накопление активных форм кислорода и тем самым не позволяет клетке погибнуть. Когда исследователи выключили этот белок, ферроптоз активировался снова — и опухолевые клетки начали разрушаться.

"Блокада белка FSP1 останавливает рост опухолей лёгких и продлевает жизнь", — отметили авторы исследования.

Эксперименты показали, что при удалении гена FSP1 у мышей рост аденокарциномы лёгких снижался почти на 80%. А использование экспериментального препарата icFSP1, который химически блокирует белок, дало ещё более впечатляющие результаты — опухоли уменьшались, а животные жили дольше.

Сравнение — естественный и искусственный ферроптоз

Параметр Естественный ферроптоз Индуцированный учёными
Причина активации Накопление активных форм кислорода Блокада белка FSP1
Роль железа Поддерживает окисление мембран Используется для усиления реакции
Результат Уничтожение повреждённых клеток Гибель опухолевых клеток
Риск для организма Контролируется иммунной системой Требует точного дозирования

Как работает новая стратегия

  1. Определяется опухоль, устойчивость которой связана с FSP1.
  2. В клетки вводится препарат, блокирующий этот белок.
  3. Уровень активных форм кислорода растёт, разрушая мембраны.
  4. Ферроптоз запускается, и клетка самоуничтожается.
  5. Опухоль теряет способность к росту, а организм получает шанс на восстановление.

Благодаря этой технологии удалось остановить развитие аденокарциномы — наиболее распространённой формы рака лёгких, на которую приходится около 40% всех случаев. Особенно важно, что она часто поражает некурящих людей, поэтому традиционные методы профилактики не всегда эффективны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить рак лёгких стандартной химиотерапией без учёта белка FSP1.
  • Последствие: опухоль становится устойчивой к препаратам.
  • Альтернатива: использовать терапию, направленную на подавление FSP1.
  • Ошибка: пытаться усилить ферроптоз без контроля.
  • Последствие: разрушение здоровых клеток.
  • Альтернатива: применять точечную блокаду белка только в опухолевых тканях.
  • Ошибка: игнорировать уровень железа в организме.
  • Последствие: избыточное железо усиливает окислительный стресс.
  • Альтернатива: поддерживать баланс с помощью диеты и антиоксидантов.

А что если ферроптоз станет новым направлением онкотерапии?

Если ферроптоз можно активировать выборочно — только в опухолевых клетках, — это может стать революцией в лечении. Такая терапия будет точечной и менее токсичной, чем химиотерапия. Учёные уже обсуждают возможность создания препаратов, которые смогут "включать" процесс самоуничтожения не только в раке лёгких, но и при других видах онкологии: печени, молочной железы и мозга.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Высокая эффективность против устойчивых опухолей Пока испытано только на животных
Возможность продлить жизнь пациентов Требуются годы для клинических тестов
Естественный механизм действия Возможны побочные эффекты при избытке железа
Комбинируется с другими методами лечения Высокая стоимость разработки препаратов

FAQ

Что такое ферроптоз простыми словами?

Это естественная программа самоуничтожения клеток, активируемая избыточным железом и окислением.

Можно ли уже лечить людей таким способом?

Пока нет. Исследования находятся на доклинической стадии, но первые результаты многообещающие.

Опасен ли ферроптоз для здоровых тканей?

Да, если его активировать неконтролируемо. Поэтому важно точно нацеливать препараты на опухоль.

Мифы и правда

  • Миф: рак невозможно лечить без химиотерапии.
  • Правда: современные методы позволяют запускать естественные механизмы гибели клеток.
  • Миф: ферроптоз вреден для организма.
  • Правда: он работает как встроенная система защиты, если активируется правильно.
  • Миф: белок FSP1 присутствует только у больных раком.
  • Правда: он есть и в нормальных клетках, но именно в опухолевых он особенно активен.

Интересные факты

  1. Термин "ферроптоз" введён лишь в 2012 году, но уже считается одним из ключевых открытий в онкобиологии.
  2. Железо играет двойную роль — поддерживает жизнь и может её завершить.
  3. Некоторые природные соединения, например куркумин, тоже способны усиливать ферроптоз.

Исторический контекст

В середине XX века учёные считали, что гибель клеток — всегда признак болезни. Лишь позже стало ясно, что контролируемая смерть — важная часть здоровья. Ферроптоз стал третьим открытым типом клеточной гибели после апоптоза и некроза. Сегодня, спустя десятилетия, именно этот механизм может стать ключом к победе над раком.

Открытие механизма, позволяющего запустить самоуничтожение раковых клеток, стало настоящим прорывом в онкологии. Учёные впервые показали, что можно использовать природные силы организма против опухолей, просто вернув им способность к ферроптозу. Если этот подход подтвердит эффективность на людях, медицина получит мощное и точное оружие, которое сможет остановить рак без разрушительных побочных эффектов, сохранив жизнь и качество жизни пациентов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
