Растительная тарелка против опухолей: чем больше разнообразия, тем сильнее иммунитет

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между питанием и эффективностью лечения онкологических заболеваний становится всё очевиднее. Новые данные показывают: рацион, богатый клетчаткой, способен повышать результативность иммунотерапии. Об этом рассказал онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи и фрукты

"Рацион с высоким содержанием клетчатки может усилить эффективность противоопухолевых препаратов", — отметил Сергей Иванов.

Как питание влияет на иммунотерапию

Исследования последних лет показывают, что состояние микробиома кишечника напрямую связано с реакцией организма на препараты, блокирующие белок PD-1, — такие как ниволумаб и пембролизумаб. Эти препараты активируют иммунный ответ против опухолевых клеток.

По словам врача, у пациентов, употребляющих не менее 20 граммов клетчатки в день, шансы на положительный ответ на терапию значительно выше. Каждый дополнительный 5 граммов клетчатки снижает риск прогрессии почти на треть.

Что показали российские исследования

"В российских исследованиях Университета ИТМО при участии ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России выявили биомаркеры микробиоты кишечника, которые коррелируют с успешным ответом на иммунотерапию при меланоме", — рассказал онколог Сергей Иванов.

Учёные сопоставили состав кишечной флоры у пациентов, реагирующих на лечение, и у тех, у кого терапия не дала эффекта. Оказалось, что разнообразие микробиома — ключ к успешной иммунотерапии.

Почему клетчатка играет решающую роль

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах, питает полезные бактерии кишечника. Они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые усиливают активность Т-клеток — главных "воинов" иммунной системы, атакующих опухолевые клетки.

Так микробиом влияет не только на пищеварение, но и на общий иммунный ответ. Сбалансированный кишечник помогает организму распознавать и уничтожать раковые клетки эффективнее, пишет Газета.Ru.

Какой рацион считается оптимальным

употреблять не менее 20 граммов клетчатки в день ;

; включать в рацион не менее 30 различных растительных продуктов в неделю ;

; половину тарелки составляют сезонные овощи разных цветов;

четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, соевые блюда);

оставшаяся часть — цельные злаки или бобовые;

ежедневно — горсть орехов или семян и один фрукт.

"Главное правило — разнообразие. Чем шире набор растительных продуктов, тем выше устойчивость микробиома", — подчеркнул Сергей Иванов.

Что не стоит использовать

Пробиотические добавки, вопреки ожиданиям, не улучшают результаты лечения. В некоторых случаях они даже связаны с худшим ответом на терапию.

Ферментированные продукты — например, йогурт или квашеные овощи — допустимы, но только при нормальных анализах крови и отсутствии воспаления слизистой. А вот готовые пробиотики в капсулах не заменяют питание и могут нарушить естественный баланс микрофлоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться на пробиотические капсулы.

Последствие: снижение эффективности терапии.

Альтернатива: получать полезные бактерии из натуральных ферментированных продуктов. Ошибка: ограничение растительных волокон.

Последствие: ослабление микробиома и иммунного ответа.

Альтернатива: включать в рацион больше овощей, фруктов и цельных круп. Ошибка: частый приём антибиотиков и препаратов от изжоги.

Последствие: нарушение микробного баланса кишечника.

Альтернатива: использовать лекарства только по назначению врача и поддерживать питание клетчаткой.

А что если пациенту тяжело переваривать клетчатку

При осложнениях вроде диареи, мукозита или кишечной инфекции временно рекомендуется ограничить грубые волокна. В таких случаях лучше перейти на мягкие, пюреобразные блюда — супы, каши, овощные пюре. К обычному рациону можно возвращаться постепенно после улучшения состояния и под контролем врача.

После операций или при зондовом питании схема должна согласовываться с онкологом или нутрициологом.

Плюсы и минусы высококлетчатного рациона

плюсы минусы усиливает эффективность иммунотерапии требует строгого соблюдения баланса при ЖКТ-нарушениях поддерживает микробиом кишечника возможен дискомфорт при резком увеличении клетчатки снижает риск прогрессии заболевания требует планирования рациона улучшает пищеварение и уровень энергии ограничен при воспалении слизистой

FAQ

Какой источник клетчатки самый полезный?

Лучше комбинировать разные — овощи, бобовые, фрукты и цельные злаки. Разнообразие важнее количества.

Можно ли заменить овощи таблетками клетчатки?

Нет. Синтетическая клетчатка не поддерживает микробиом так же эффективно, как натуральная.

Что насчёт фруктозы в фруктах при онкозаболеваниях?

Свежие фрукты допустимы в умеренном количестве — они важны для микрофлоры и обеспечивают витамины.

Помогают ли кисломолочные продукты?

Да, но только натуральные — без сахара и добавок.

Мифы и правда

Миф: клетчатка нужна только для пищеварения.

Правда: она участвует в формировании иммунного ответа и влияет на эффективность терапии.

Миф: пробиотики заменяют питание.

Правда: без натуральных волокон микробиом не сможет поддерживать себя.

Миф: антибиотики не влияют на иммунотерапию.

Правда: приём антибиотиков до или после лечения снижает его эффективность.

Интересные факты

Каждый дополнительный 5 г клетчатки снижает риск прогрессии опухоли примерно на треть.

Микробиом человека содержит до 2 кг микроорганизмов, которые напрямую связаны с иммунитетом.

Разнообразие рациона влияет на устойчивость организма сильнее, чем общее количество калорий.

Сбалансированный рацион с высоким содержанием клетчатки — это не просто элемент здорового питания, а часть успешной терапии. Он помогает организму эффективнее реагировать на противоопухолевые препараты, поддерживает иммунитет и снижает риск осложнений. Главное — разнообразие, умеренность и осознанный подход. Ведь иногда путь к восстановлению начинается не с таблетки, а с тарелки свежих овощей.