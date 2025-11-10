Растительная тарелка против опухолей: чем больше разнообразия, тем сильнее иммунитет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Связь между питанием и эффективностью лечения онкологических заболеваний становится всё очевиднее. Новые данные показывают: рацион, богатый клетчаткой, способен повышать результативность иммунотерапии. Об этом рассказал онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

Овощи и фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи и фрукты

"Рацион с высоким содержанием клетчатки может усилить эффективность противоопухолевых препаратов", — отметил Сергей Иванов.

Как питание влияет на иммунотерапию

Исследования последних лет показывают, что состояние микробиома кишечника напрямую связано с реакцией организма на препараты, блокирующие белок PD-1, — такие как ниволумаб и пембролизумаб. Эти препараты активируют иммунный ответ против опухолевых клеток.

По словам врача, у пациентов, употребляющих не менее 20 граммов клетчатки в день, шансы на положительный ответ на терапию значительно выше. Каждый дополнительный 5 граммов клетчатки снижает риск прогрессии почти на треть.

Что показали российские исследования

"В российских исследованиях Университета ИТМО при участии ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России выявили биомаркеры микробиоты кишечника, которые коррелируют с успешным ответом на иммунотерапию при меланоме", — рассказал онколог Сергей Иванов.

Учёные сопоставили состав кишечной флоры у пациентов, реагирующих на лечение, и у тех, у кого терапия не дала эффекта. Оказалось, что разнообразие микробиома — ключ к успешной иммунотерапии.

Почему клетчатка играет решающую роль

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах, питает полезные бактерии кишечника. Они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые усиливают активность Т-клеток — главных "воинов" иммунной системы, атакующих опухолевые клетки.

Так микробиом влияет не только на пищеварение, но и на общий иммунный ответ. Сбалансированный кишечник помогает организму распознавать и уничтожать раковые клетки эффективнее, пишет Газета.Ru.

Какой рацион считается оптимальным

  • употреблять не менее 20 граммов клетчатки в день;
  • включать в рацион не менее 30 различных растительных продуктов в неделю;
  • половину тарелки составляют сезонные овощи разных цветов;
  • четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, соевые блюда);
  • оставшаяся часть — цельные злаки или бобовые;
  • ежедневно — горсть орехов или семян и один фрукт.

"Главное правило — разнообразие. Чем шире набор растительных продуктов, тем выше устойчивость микробиома", — подчеркнул Сергей Иванов.

Что не стоит использовать

Пробиотические добавки, вопреки ожиданиям, не улучшают результаты лечения. В некоторых случаях они даже связаны с худшим ответом на терапию.

Ферментированные продукты — например, йогурт или квашеные овощи — допустимы, но только при нормальных анализах крови и отсутствии воспаления слизистой. А вот готовые пробиотики в капсулах не заменяют питание и могут нарушить естественный баланс микрофлоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: полагаться на пробиотические капсулы.
    Последствие: снижение эффективности терапии.
    Альтернатива: получать полезные бактерии из натуральных ферментированных продуктов.

  2. Ошибка: ограничение растительных волокон.
    Последствие: ослабление микробиома и иммунного ответа.
    Альтернатива: включать в рацион больше овощей, фруктов и цельных круп.

  3. Ошибка: частый приём антибиотиков и препаратов от изжоги.
    Последствие: нарушение микробного баланса кишечника.
    Альтернатива: использовать лекарства только по назначению врача и поддерживать питание клетчаткой.

А что если пациенту тяжело переваривать клетчатку

При осложнениях вроде диареи, мукозита или кишечной инфекции временно рекомендуется ограничить грубые волокна. В таких случаях лучше перейти на мягкие, пюреобразные блюда — супы, каши, овощные пюре. К обычному рациону можно возвращаться постепенно после улучшения состояния и под контролем врача.

После операций или при зондовом питании схема должна согласовываться с онкологом или нутрициологом.

Плюсы и минусы высококлетчатного рациона

плюсы минусы
усиливает эффективность иммунотерапии требует строгого соблюдения баланса при ЖКТ-нарушениях
поддерживает микробиом кишечника возможен дискомфорт при резком увеличении клетчатки
снижает риск прогрессии заболевания требует планирования рациона
улучшает пищеварение и уровень энергии ограничен при воспалении слизистой

FAQ

Какой источник клетчатки самый полезный?
Лучше комбинировать разные — овощи, бобовые, фрукты и цельные злаки. Разнообразие важнее количества.

Можно ли заменить овощи таблетками клетчатки?
Нет. Синтетическая клетчатка не поддерживает микробиом так же эффективно, как натуральная.

Что насчёт фруктозы в фруктах при онкозаболеваниях?
Свежие фрукты допустимы в умеренном количестве — они важны для микрофлоры и обеспечивают витамины.

Помогают ли кисломолочные продукты?
Да, но только натуральные — без сахара и добавок.

Мифы и правда

Миф: клетчатка нужна только для пищеварения.
Правда: она участвует в формировании иммунного ответа и влияет на эффективность терапии.

Миф: пробиотики заменяют питание.
Правда: без натуральных волокон микробиом не сможет поддерживать себя.

Миф: антибиотики не влияют на иммунотерапию.
Правда: приём антибиотиков до или после лечения снижает его эффективность.

Интересные факты

  • Каждый дополнительный 5 г клетчатки снижает риск прогрессии опухоли примерно на треть.
  • Микробиом человека содержит до 2 кг микроорганизмов, которые напрямую связаны с иммунитетом.
  • Разнообразие рациона влияет на устойчивость организма сильнее, чем общее количество калорий.

Сбалансированный рацион с высоким содержанием клетчатки — это не просто элемент здорового питания, а часть успешной терапии. Он помогает организму эффективнее реагировать на противоопухолевые препараты, поддерживает иммунитет и снижает риск осложнений. Главное — разнообразие, умеренность и осознанный подход. Ведь иногда путь к восстановлению начинается не с таблетки, а с тарелки свежих овощей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
