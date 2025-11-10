Работа 24/7 крадёт продвижение: три сигнала, которые вы посылаете начальству, сами того не замечая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психотерапия

Многие уверены, что мгновенный ответ на письмо от начальства даже ночью демонстрирует ответственность и трудолюбие. На деле это одна из самых опасных привычек для психики и карьеры. О том, почему ночная переписка разрушает не только сон, но и репутацию, рассказала психолог Екатерина Ульянова.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

"Когда вы вместо того, чтобы спать, хватаете телефон и отвечаете на рабочие чаты, вы фактически насилуете свой организм. Тело не рассчитано на такую нагрузку, и последствия накапливаются постепенно", — пояснила Екатерина Ульянова.

Как бессонные ночи влияют на организм

По словам эксперта, первым страдает гормональный баланс.

  • синий свет от экрана блокирует выработку мелатонина, отвечающего за засыпание;

  • кортизол, гормон стресса, начинает работать не по расписанию: вместо утреннего подъёма усиливает ночную тревогу;

  • сон становится поверхностным, тело не успевает восстановиться.

В итоге каждое утро превращается в борьбу с усталостью, раздражением и апатией. Недосып снижает концентрацию и реакцию, а значит, растёт риск ошибок и конфликтов на работе.

"Ночью мозг должен разбираться с дневным стрессом, перезагружаться в глубоком сне. А если вы его заставляете работать, то напряжение копится, и вот уже выгорание, тревога или просто апатия на подходе", — добавила психолог Екатерина Ульянова.

Почему падает эффективность

Недосып напрямую бьёт по когнитивным функциям.

  • ухудшается память;

  • падает внимательность;

  • пропадают креативность и инициативность.

Такой сотрудник не только теряет продуктивность, но и может стать проблемой для команды — особенно там, где важна точность и скорость принятия решений, подчёркивает Газета.Ru.

Как ночные письма разрушают карьеру

По словам психолога, ночная активность формирует у коллег и начальства неправильное представление о человеке.

  1. Сигнал первый: "У меня нет границ".
    Когда вы отвечаете в нерабочее время, создаётся ощущение, что вы не умеете управлять собственным временем и не уважаете свои ресурсы.

  2. Сигнал второй: "Я боюсь за своё место".
    Такое поведение часто читается как тревожность и неуверенность в себе. Настоящие профессионалы ценятся за результаты, а не за готовность быть на связи 24/7.

  3. Сигнал третий: "Со мной можно не церемониться".
    Если вы стираете границы, окружающие начинают воспринимать это как норму. Один ответ в воскресенье — и вот вы уже получаете задачи в пятницу вечером.

"В итоге вместо героя вы становитесь тем, кого легко заменить, и о продвижении можно забыть", — подчеркнула Екатерина Ульянова.

Как вернуть баланс и уважение

Психолог уверена: всё можно исправить, если начать с маленьких шагов.

  • используйте отложенную отправку писем — пусть сообщение уходит утром, а не в два часа ночи;
  • выключайте уведомления после работы — режим "Не беспокоить" действительно спасает от соблазна ответить;
  • установите с начальством чёткие рамки, когда можно связываться по срочным вопросам;
  • если ночная работа — часть вашего графика (например, из-за часовых поясов), обсудите компенсацию или гибкий режим;
  • формируйте образ человека, который управляет временем, а не подчиняется хаосу.

"Главное — помнить, что ваша ценность не в скорости реакции, а в качестве результатов", — отметила психолог Екатерина Ульянова.

Психологический эффект отказа от ночной работы

После нескольких недель соблюдения режима сна тело начинает восстанавливаться. Сон становится глубже, тревожность снижается, а уровень энергии растёт. Люди, переставшие отвечать на сообщения ночью, часто отмечают улучшение памяти и настроения. Кроме того, повышается самооценка: когда человек защищает свои границы, его уважение к себе и в глазах коллег только растёт.

Плюсы и минусы отказа от ночных ответов

плюсы минусы
улучшение сна и концентрации требуется время, чтобы перестроить привычки
повышение самооценки и уважения коллег возможное непонимание со стороны руководства
снижение уровня стресса первые дни может казаться, что вы теряете контроль
рост продуктивности днём понадобится объяснить новую позицию коллегам

FAQ

Стоит ли совсем игнорировать рабочие чаты после 22:00?
Если нет реальной угрозы срыва проекта, лучше не отвечать. Настоящие срочные задачи решаются днём.

Можно ли объяснить начальнику отказ отвечать ночью?
Да, и это профессионально. Обоснуйте это качеством работы и важностью отдыха.

Как перестать проверять телефон перед сном?
Оставляйте его в другой комнате или используйте будильник вместо смартфона.

Поможет ли короткий дневной сон, если пришлось работать ночью?
Да, но это временная мера. Организм всё равно требует полноценного ночного восстановления.

Мифы и правда

Миф: ночные ответы показывают преданность делу.
Правда: они демонстрируют неорганизованность и страх.

Миф: можно привыкнуть к недосыпу.
Правда: мозг никогда не адаптируется — он просто работает хуже.

Миф: начальство ждёт мгновенного отклика.
Правда: хороший руководитель ценит результат, а не реактивность.

Интересные факты

  • Недосып снижает продуктивность почти на 30%, что эквивалентно лёгкому алкогольному опьянению.
  • После 23:00 мозг хуже усваивает информацию и делает больше логических ошибок.
  • Люди, регулярно спящие не менее 7 часов, чаще получают повышение — данные HR-исследований 2023 года.

Рабочие письма ночью не приближают к успеху — они медленно отдаляют от него. Здоровье, концентрация и уверенность в себе гораздо ценнее мнимой "ответственности". Уважайте своё время, и другие начнут уважать его тоже. Настоящий профессионал знает: лучший ответ — это качественная работа днём и спокойный сон ночью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
