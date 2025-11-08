Новый суперфуд: снижает сахар, холестерин и даже старение мозга — неожиданный эффект древней крупы

9:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наука снова подтверждает: здоровье зависит не только от спорта и питания, но и от привычек, на которые мы обычно не обращаем внимания. На этой неделе сразу несколько исследований показали, что своевременное лечение зубов и вакцинация способны защитить от инфарктов и инсультов, а чёрный рис помогает нормализовать уровень сахара и холестерина. Но не обошлось и без тревожных новостей: добавки с мелатонином оказались не такими безопасными, как считалось раньше.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный рис

Чёрный рис: тёмное зерно со светлыми свойствами

Учёные из международной группы исследователей проанализировали состав чёрного риса и пришли к выводу, что он заслуживает отдельного места в нашем рационе. По содержанию антоцианов — природных антиоксидантов — этот злак превосходит даже чернику. Именно они придают зёрнам насыщенный тёмный оттенок и защищают клетки организма от окислительного стресса.

Кроме антоцианов, оболочка рисового зерна богата витаминами группы B, витамином E, селеном, цинком и железом. Все эти элементы участвуют в работе мозга, поддерживают обмен веществ и помогают бороться с воспалением.

По данным исследования, регулярное употребление чёрного риса:

снижает уровень сахара в крови;

повышает чувствительность тканей к инсулину;

уменьшает концентрацию «плохого» холестерина;

защищает клетки мозга от старения.

Исследователи отмечают, что идеальный вариант — заменять часть белого риса на чёрный. Он подходит для гарниров, салатов и даже десертов.

Опасные таблетки для сна: мелатонин не всегда безопасен

Мелатонин, который многие воспринимают как безвредное средство для сна, на деле может быть небезопасен при длительном приёме. Об этом сообщили специалисты на конференции American Heart Association 2025. Они проанализировали данные более 130 тысяч человек с бессонницей и выяснили, что приём мелатонина в течение года и дольше повышает риск сердечной недостаточности на 90%. Кроме того, такие пациенты чаще попадали в больницы и имели почти вдвое выше риск смерти от любых причин.

Учёные напоминают: мелатонин полезен при кратковременных сбоях сна — например, при смене часовых поясов. Но постоянное использование может привести к сбоям в сердечно-сосудистой системе. Особенно опасно принимать препараты без консультации с врачом: дозировка в разных брендах сильно отличается, а инструкции часто не учитывают индивидуальные особенности.

Здоровье начинается с улыбки

Новое исследование в журнале Neurology Open Access показало: заболевания ротовой полости напрямую связаны с риском инсульта. В течение 21 года учёные наблюдали за 6000 пожилых людей и пришли к неожиданному выводу — у тех, кто страдал от кариеса и воспаления дёсен, вероятность инсульта была выше на 86%. При этом у людей с пародонтитом риск геморрагического инсульта возрастал почти в полтора раза.

Причина — в хроническом воспалении. Бактерии из полости рта попадают в кровоток, вызывают воспаление сосудов, повреждают их стенки и способствуют образованию тромбов. В результате повышается вероятность инсульта и инфаркта.

"Здоровая полость рта — это не только красивая улыбка, но и защита для сердца", — отметил профессор стоматологии Майкл Уилсон.

Современные технологии позволяют лечить зубы без боли и страха: лазерные установки, нанопломбы и биопечать костной ткани делают стоматологию высокоточной и безопасной. Главное — не откладывать визит к врачу, даже если кажется, что «ничего не болит».

Вакцинация — щит для сердца

Учёные из Journal of the American Heart Association обобщили данные 155 исследований и доказали, что вирусные инфекции могут быть не менее опасны для сердца, чем неправильное питание. После заражения гриппом риск инфаркта увеличивается в 4 раза, а инсульта — в 5. COVID-19 также повышает вероятность ишемической болезни сердца и инсульта на 70%. Даже такие инфекции, как ВИЧ, гепатит C или опоясывающий лишай, связаны с ростом сердечно-сосудистых осложнений.

Однако есть простая профилактическая мера — вакцинация. Прививка от гриппа снижает риск инфаркта на 34%, а от COVID-19 — предотвращает осложнения у людей с хроническими заболеваниями. Медики подчеркивают: вакцинация должна рассматриваться не только как защита от вирусов, но и как элемент заботы о сердце.

Сравнение: влияние разных факторов на здоровье сердца

Фактор Риск инфаркта Риск инсульта Рекомендации Курение +200% +150% Полный отказ Вирусные инфекции +400% +500% Вакцинация Плохая гигиена полости рта +86% +44% Регулярное лечение Дефицит сна / мелатонин +90% — Консультация врача Здоровое питание (чёрный рис, овощи) −30% −25% Ежедневно в рационе

Переписка с психологом: работает не хуже видео

Американские исследователи из JAMA Network Open сравнили эффективность двух форматов терапии при депрессии — видеосеансов и переписки с психологом. В эксперименте участвовали 850 пользователей онлайн-платформы Talkspace. Через 12 недель треть пациентов из обеих групп достигла ремиссии. При этом те, кто общался в формате переписки, реже бросали терапию и чувствовали себя комфортнее.

Для многих это открытие стало настоящим спасением: текстовая терапия удобна для людей, живущих в удалённых регионах или испытывающих тревогу перед личными встречами. К тому же стоимость таких консультаций ниже, что делает психологическую помощь доступнее.

Советы: как сохранить здоровье сердца и мозга

Раз в полгода проходите стоматологический осмотр и чистку. Делайте прививки от гриппа и COVID-19 — они снижают нагрузку на сосуды. Не принимайте мелатонин постоянно — обсудите дозу со специалистом. Включайте в рацион чёрный рис, ягоды и зелёные овощи. При первых признаках тревожности обращайтесь к психологу, не откладывая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать воспаление дёсен.

Последствие: Повышается риск инсульта.

Альтернатива: Регулярная чистка и визиты к стоматологу.

Игнорировать воспаление дёсен. Повышается риск инсульта. Регулярная чистка и визиты к стоматологу. Ошибка: Принимать мелатонин без назначения.

Последствие: Нарушение работы сердца.

Альтернатива: Натуральные методы — дыхательная гимнастика, режим сна.

Принимать мелатонин без назначения. Нарушение работы сердца. Натуральные методы — дыхательная гимнастика, режим сна. Ошибка: Пропускать вакцинацию.

Последствие: Инфекция может вызвать инфаркт.

Альтернатива: Ежегодная прививка от гриппа и ревакцинация от COVID-19.

Таблица: плюсы и минусы популярных привычек

Привычка Плюсы Минусы Приём мелатонина Помогает уснуть Риск сердечной недостаточности Ежедневная чистка зубов Снижает риск воспаления Требует дисциплины Вакцинация Защищает от осложнений Возможны лёгкие реакции Чёрный рис Снижает сахар и холестерин Дольше готовится Онлайн-терапия Доступность и комфорт Нет личного контакта

FAQ

Как выбрать чёрный рис?

Лучше брать цельнозерновой — именно в оболочке содержатся антиоксиданты.

Сколько стоит консультация онлайн-психолога?

На платформах вроде Talkspace цены варьируются от 50 до 100 долларов в неделю, но есть льготные программы.

Что лучше: видео- или текстовая терапия?

Эффективность одинакова, но формат зависит от личных предпочтений. Для стеснительных людей переписка удобнее.

Мифы и правда

Миф: Мелатонин безопасен при длительном применении.

Правда: Он может повысить риск сердечных осложнений.

Правда: Он может повысить риск сердечных осложнений. Миф: Болезни зубов влияют только на улыбку.

Правда: Они повышают риск инсульта и инфаркта.

Правда: Они повышают риск инсульта и инфаркта. Миф: Вакцины нужны только детям.

Правда: Прививки защищают и взрослое сердце.

Три интересных факта

Чёрный рис в древнем Китае называли «запрещённым» — его ели только императоры. Мелатонин впервые выделили в 1958 году из шишковидной железы коровы. Люди, ухаживающие за зубами ежедневно, живут в среднем на 3–5 лет дольше.

Современные исследования всё чаще подтверждают: здоровье сердца, мозга и сосудов во многом зависит от привычек, которые кажутся незначительными. Уход за телом, правильное питание, профилактика и внимательное отношение к себе способны продлить жизнь и сохранить её качество.