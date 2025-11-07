Учёные выявили связь между употреблением белого риса и ранней сединой

Рис давно считается символом правильного питания: он лёгкий, питательный и подходит почти всем диетам. Однако последние научные данные заставляют взглянуть на привычную крупу по-новому. Исследователи обнаружили связь между частым употреблением риса и ранним появлением седины.

Как рис влияет на цвет волос

Главная причина — дефицит меди, микроэлемента, участвующего в выработке меланина - пигмента, придающего волосам цвет. Когда меди в организме не хватает, процесс окрашивания волосяных фолликулов замедляется. В результате пряди постепенно теряют цвет, становясь серыми или полностью белыми.

"Белый шлифованный рис практически лишён микроэлементов, включая медь", — отметили специалисты.

Регулярное употребление очищенного риса приводит к тому, что из рациона вытесняются продукты, богатые этим важным элементом: орехи, морепродукты и бобовые.

Почему белый рис теряет полезные свойства

Во время шлифовки зерно лишается оболочки, где и содержится большая часть витаминов и микроэлементов. В результате остаётся крахмалистая сердцевина — источник углеводов, но не питательных веществ.

Для сравнения, коричневый и дикий рис сохраняют минералы и клетчатку, а значит, не только насыщают, но и поддерживают обмен веществ.

Вид риса Содержание меди Количество клетчатки Рекомендации Белый шлифованный Низкое Низкое Употреблять не чаще 2-3 раз в неделю Коричневый Среднее Среднее Подходит для регулярного питания Дикий Высокое Высокое Предпочтителен при активном образе жизни

Советы шаг за шагом: как избежать дефицита меди

Разнообразьте рацион. Не делайте рис единственным гарниром — чередуйте его с гречкой, киноа и булгуром. Добавляйте источники меди. Орехи (особенно кешью), фасоль, чечевица, морепродукты и семечки — отличные дополнения к рисовым блюдам. Отдавайте предпочтение цельнозерновым сортам. В них сохраняются витамины группы B и микроэлементы. Сочетайте с овощами. Витамины из овощей помогают усвоению меди и других минералов. Следите за балансом углеводов. Чрезмерное количество крахмала может замедлять обмен веществ и усиливать возрастные изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Есть белый рис ежедневно как основной источник углеводов.

Последствие: Дефицит меди и преждевременная седина.

Альтернатива: Коричневый или дикий рис 2-3 раза в неделю, чередуя с другими крупами.

Ошибка: Исключить белок и жиры из рациона.

Последствие: Нарушение обмена веществ, ломкость волос.

Альтернатива: Баланс: рис + рыба, авокадо, оливковое масло.

Ошибка: Полагаться только на добавки.

Последствие: Избыток микроэлементов может быть опасен.

Альтернатива: Получать медь из натуральных продуктов.

А что если седина уже появилась?

Седина не всегда говорит о старении — она может быть сигналом скрытых проблем. Диетологи советуют проверить уровень микроэлементов и витаминов группы B. Иногда после корректировки питания рост новых волос с пигментом возобновляется.

"Сама по себе седина не опасна, но часто отражает дисбаланс питательных веществ", — пояснил врач-трихолог Игорь Левченко.

Плюсы и минусы риса

Плюсы Минусы Лёгкий и легко усвояемый продукт При переизбытке — риск дефицита меди Не вызывает аллергии Белый рис содержит мало витаминов Подходит при заболеваниях ЖКТ Избыток углеводов ускоряет старение Универсален в приготовлении Не даёт длительного чувства сытости

FAQ

Можно ли полностью отказаться от риса?

Нет необходимости. Главное — не есть его ежедневно и выбирать цельнозерновые сорта.

Какие продукты помогают сохранить цвет волос?

Орехи, семечки, морепродукты, бобовые, гречка, а также какао и авокадо.

Поможет ли витаминный комплекс вернуть пигмент волосам?

Он может поддержать здоровье, но без корректировки питания эффект будет временным.

Мифы и правда

Миф: Седина зависит только от генов.

Правда: Питание и дефицит меди тоже играют важную роль.

Миф: Белый рис полезнее, чем коричневый.

Правда: При обработке теряется до 80% витаминов и микроэлементов.

Миф: Отказ от риса вреден для здоровья.

Правда: Вреден не отказ, а дисбаланс — рис можно заменить другими крупами.

Интересные факты

В Азии рис называют "зерном жизни" — его выращивают более 10 тысяч лет. В 100 граммах дикого риса содержится в четыре раза больше белка, чем в белом. Недостаток меди в организме влияет не только на волосы, но и на выработку коллагена.

Исторический контекст

В древнем Китае рис считался символом бессмертия и долголетия. Однако изначально употребляли только цельное зерно. Белый рис появился позже — как пища знати. Постепенно он стал массовым продуктом, но вместе с популярностью пришли и последствия избыточного потребления.