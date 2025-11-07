Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город, где шум не враг, а музыка жизни: в Дакке улыбаются даже в пробках
Картошка и печёнка нашли общий язык: старое деревенское блюдо, которое возвращает вкус детства
Игрушка, которая убивает: как питбайки превратились в смертельную забаву для подростков
Баланс между Москвой и Вашингтоном: Орбан несёт Трампу план на миллионы ради экономической передышки
Мебель, которая двигается, складывается и запоминает вас: новая мода вытесняет письменные столы
Геномные паспорта для всех граждан: как ОАЭ планируют переписать медицину с помощью ДНК
Пенка против лени: что произойдёт, если забыть о ней на неделю
Творческий почерк Вики Цыгановой: как бренд певицы стал символом русской элегантности
Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза

Учёные выявили связь между употреблением белого риса и ранней сединой

Здоровье

Рис давно считается символом правильного питания: он лёгкий, питательный и подходит почти всем диетам. Однако последние научные данные заставляют взглянуть на привычную крупу по-новому. Исследователи обнаружили связь между частым употреблением риса и ранним появлением седины.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Как рис влияет на цвет волос

Главная причина — дефицит меди, микроэлемента, участвующего в выработке меланина - пигмента, придающего волосам цвет. Когда меди в организме не хватает, процесс окрашивания волосяных фолликулов замедляется. В результате пряди постепенно теряют цвет, становясь серыми или полностью белыми.

"Белый шлифованный рис практически лишён микроэлементов, включая медь", — отметили специалисты.

Регулярное употребление очищенного риса приводит к тому, что из рациона вытесняются продукты, богатые этим важным элементом: орехи, морепродукты и бобовые.

Почему белый рис теряет полезные свойства

Во время шлифовки зерно лишается оболочки, где и содержится большая часть витаминов и микроэлементов. В результате остаётся крахмалистая сердцевина — источник углеводов, но не питательных веществ.

Для сравнения, коричневый и дикий рис сохраняют минералы и клетчатку, а значит, не только насыщают, но и поддерживают обмен веществ.

Вид риса Содержание меди Количество клетчатки Рекомендации
Белый шлифованный Низкое Низкое Употреблять не чаще 2-3 раз в неделю
Коричневый Среднее Среднее Подходит для регулярного питания
Дикий Высокое Высокое Предпочтителен при активном образе жизни

Советы шаг за шагом: как избежать дефицита меди

  1. Разнообразьте рацион. Не делайте рис единственным гарниром — чередуйте его с гречкой, киноа и булгуром.

  2. Добавляйте источники меди. Орехи (особенно кешью), фасоль, чечевица, морепродукты и семечки — отличные дополнения к рисовым блюдам.

  3. Отдавайте предпочтение цельнозерновым сортам. В них сохраняются витамины группы B и микроэлементы.

  4. Сочетайте с овощами. Витамины из овощей помогают усвоению меди и других минералов.

  5. Следите за балансом углеводов. Чрезмерное количество крахмала может замедлять обмен веществ и усиливать возрастные изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть белый рис ежедневно как основной источник углеводов.
    Последствие: Дефицит меди и преждевременная седина.
    Альтернатива: Коричневый или дикий рис 2-3 раза в неделю, чередуя с другими крупами.

  • Ошибка: Исключить белок и жиры из рациона.
    Последствие: Нарушение обмена веществ, ломкость волос.
    Альтернатива: Баланс: рис + рыба, авокадо, оливковое масло.

  • Ошибка: Полагаться только на добавки.
    Последствие: Избыток микроэлементов может быть опасен.
    Альтернатива: Получать медь из натуральных продуктов.

А что если седина уже появилась?

Седина не всегда говорит о старении — она может быть сигналом скрытых проблем. Диетологи советуют проверить уровень микроэлементов и витаминов группы B. Иногда после корректировки питания рост новых волос с пигментом возобновляется.

"Сама по себе седина не опасна, но часто отражает дисбаланс питательных веществ", — пояснил врач-трихолог Игорь Левченко.

Плюсы и минусы риса

Плюсы Минусы
Лёгкий и легко усвояемый продукт При переизбытке — риск дефицита меди
Не вызывает аллергии Белый рис содержит мало витаминов
Подходит при заболеваниях ЖКТ Избыток углеводов ускоряет старение
Универсален в приготовлении Не даёт длительного чувства сытости

FAQ

Можно ли полностью отказаться от риса?
Нет необходимости. Главное — не есть его ежедневно и выбирать цельнозерновые сорта.

Какие продукты помогают сохранить цвет волос?
Орехи, семечки, морепродукты, бобовые, гречка, а также какао и авокадо.

Поможет ли витаминный комплекс вернуть пигмент волосам?
Он может поддержать здоровье, но без корректировки питания эффект будет временным.

Мифы и правда

  • Миф: Седина зависит только от генов.
    Правда: Питание и дефицит меди тоже играют важную роль.

  • Миф: Белый рис полезнее, чем коричневый.
    Правда: При обработке теряется до 80% витаминов и микроэлементов.

  • Миф: Отказ от риса вреден для здоровья.
    Правда: Вреден не отказ, а дисбаланс — рис можно заменить другими крупами.

Интересные факты

  1. В Азии рис называют "зерном жизни" — его выращивают более 10 тысяч лет.

  2. В 100 граммах дикого риса содержится в четыре раза больше белка, чем в белом.

  3. Недостаток меди в организме влияет не только на волосы, но и на выработку коллагена.

Исторический контекст

В древнем Китае рис считался символом бессмертия и долголетия. Однако изначально употребляли только цельное зерно. Белый рис появился позже — как пища знати. Постепенно он стал массовым продуктом, но вместе с популярностью пришли и последствия избыточного потребления.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Недвижимость
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Красота и стиль
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Популярное
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.

Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Последние материалы
Пенка против лени: что произойдёт, если забыть о ней на неделю
8 ноября: рентгеновские лучи, последний парад Валерия Саблина и отец всех вампиров
Творческий почерк Вики Цыгановой: как бренд певицы стал символом русской элегантности
Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Эта асана спасёт вашу спину и ноги: всё, что нужно знать о Уттхита Триконасане
Учёные выявили связь между употреблением белого риса и ранней сединой
Природный пылесос для печени — ваш секрет для безупречного здоровья: очищение организма без усилий
В Москве ветеринары удалили морской свинке камень размером с горошину
Рык, которого не хватало: Toyota возвращает в Land Cruiser сердце на восемь цилиндров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.