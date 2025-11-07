Учёные выявили связь между употреблением белого риса и ранней сединой

Рис давно считается символом правильного питания: он лёгкий, питательный и подходит почти всем диетам. Однако последние научные данные заставляют взглянуть на привычную крупу по-новому. Исследователи обнаружили связь между частым употреблением риса и ранним появлением седины.
Главная причина — дефицит меди, микроэлемента, участвующего в выработке меланина - пигмента, придающего волосам цвет. Когда меди в организме не хватает, процесс окрашивания волосяных фолликулов замедляется. В результате пряди постепенно теряют цвет, становясь серыми или полностью белыми.
"Белый шлифованный рис практически лишён микроэлементов, включая медь", — отметили специалисты.
Регулярное употребление очищенного риса приводит к тому, что из рациона вытесняются продукты, богатые этим важным элементом: орехи, морепродукты и бобовые.
Во время шлифовки зерно лишается оболочки, где и содержится большая часть витаминов и микроэлементов. В результате остаётся крахмалистая сердцевина — источник углеводов, но не питательных веществ.
Для сравнения, коричневый и дикий рис сохраняют минералы и клетчатку, а значит, не только насыщают, но и поддерживают обмен веществ.
|Вид риса
|Содержание меди
|Количество клетчатки
|Рекомендации
|Белый шлифованный
|Низкое
|Низкое
|Употреблять не чаще 2-3 раз в неделю
|Коричневый
|Среднее
|Среднее
|Подходит для регулярного питания
|Дикий
|Высокое
|Высокое
|Предпочтителен при активном образе жизни
Разнообразьте рацион. Не делайте рис единственным гарниром — чередуйте его с гречкой, киноа и булгуром.
Добавляйте источники меди. Орехи (особенно кешью), фасоль, чечевица, морепродукты и семечки — отличные дополнения к рисовым блюдам.
Отдавайте предпочтение цельнозерновым сортам. В них сохраняются витамины группы B и микроэлементы.
Сочетайте с овощами. Витамины из овощей помогают усвоению меди и других минералов.
Следите за балансом углеводов. Чрезмерное количество крахмала может замедлять обмен веществ и усиливать возрастные изменения.
Ошибка: Есть белый рис ежедневно как основной источник углеводов.
Последствие: Дефицит меди и преждевременная седина.
Альтернатива: Коричневый или дикий рис 2-3 раза в неделю, чередуя с другими крупами.
Ошибка: Исключить белок и жиры из рациона.
Последствие: Нарушение обмена веществ, ломкость волос.
Альтернатива: Баланс: рис + рыба, авокадо, оливковое масло.
Ошибка: Полагаться только на добавки.
Последствие: Избыток микроэлементов может быть опасен.
Альтернатива: Получать медь из натуральных продуктов.
Седина не всегда говорит о старении — она может быть сигналом скрытых проблем. Диетологи советуют проверить уровень микроэлементов и витаминов группы B. Иногда после корректировки питания рост новых волос с пигментом возобновляется.
"Сама по себе седина не опасна, но часто отражает дисбаланс питательных веществ", — пояснил врач-трихолог Игорь Левченко.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и легко усвояемый продукт
|При переизбытке — риск дефицита меди
|Не вызывает аллергии
|Белый рис содержит мало витаминов
|Подходит при заболеваниях ЖКТ
|Избыток углеводов ускоряет старение
|Универсален в приготовлении
|Не даёт длительного чувства сытости
Можно ли полностью отказаться от риса?
Нет необходимости. Главное — не есть его ежедневно и выбирать цельнозерновые сорта.
Какие продукты помогают сохранить цвет волос?
Орехи, семечки, морепродукты, бобовые, гречка, а также какао и авокадо.
Поможет ли витаминный комплекс вернуть пигмент волосам?
Он может поддержать здоровье, но без корректировки питания эффект будет временным.
Миф: Седина зависит только от генов.
Правда: Питание и дефицит меди тоже играют важную роль.
Миф: Белый рис полезнее, чем коричневый.
Правда: При обработке теряется до 80% витаминов и микроэлементов.
Миф: Отказ от риса вреден для здоровья.
Правда: Вреден не отказ, а дисбаланс — рис можно заменить другими крупами.
В Азии рис называют "зерном жизни" — его выращивают более 10 тысяч лет.
В 100 граммах дикого риса содержится в четыре раза больше белка, чем в белом.
Недостаток меди в организме влияет не только на волосы, но и на выработку коллагена.
В древнем Китае рис считался символом бессмертия и долголетия. Однако изначально употребляли только цельное зерно. Белый рис появился позже — как пища знати. Постепенно он стал массовым продуктом, но вместе с популярностью пришли и последствия избыточного потребления.
