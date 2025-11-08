Кислородный сбой в теле: как дефицит кислорода превращает организм в лёгкую добычу для инфекций

8:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда человеческий организм ведёт себя неожиданно: даже после выздоровления от болезни человек может долго чувствовать слабость и подхватывать новые инфекции. Учёные из Эдинбургского университета нашли одну из причин такого явления — нехватка кислорода (гипоксия) буквально перестраивает работу иммунной системы на уровне генов. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology и уже вызвало интерес в научном сообществе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учёные лаборатория

Как кислород связан с иммунитетом

Кислород — не только источник энергии для клеток, но и важный регулятор их поведения. Когда его становится меньше, организм включает "режим экономии", меняя работу множества систем. Для иммунной защиты это может оказаться катастрофой: реакция на вирусы и бактерии ослабевает, а восстановление после болезни затягивается.

"Недостаток кислорода способен перестраивать работу иммунной системы на уровне генов", — отметили исследователи из Эдинбургского университета.

В центре внимания оказались нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые первыми бросаются на борьбу с патогенами. Именно они распознают вторжение микробов и запускают воспалительный ответ.

Что обнаружили учёные

Команда британских исследователей изучала образцы крови у двух групп: пациентов, перенёсших острый респираторный дистресс-синдром, и людей, недавно вернувшихся из высокогорных районов, где воздух содержит меньше кислорода. Результаты оказались поразительными.

У всех участников наблюдались сходные молекулярные изменения — так называемое "обрезание гистонов". Это процесс, при котором изменяется упаковка ДНК внутри ядра клетки. Обычно гистоны работают как катушки, на которые наматывается генетический материал, регулируя, какие гены активны. При гипоксии эта структура нарушается, и активность определённых генов, связанных с иммунным ответом, снижается.

В итоге нейтрофилы теряют способность эффективно распознавать и уничтожать патогены.

"Гипоксия изменяет структуру ДНК в нейтрофилах, снижая эффективность иммунного ответа", — пояснили авторы исследования.

Последствия: иммунитет теряет "память"

Самое тревожное открытие в том, что изменения не ограничиваются зрелыми клетками крови. Аналогичный эффект был зафиксирован в клетках костного мозга, из которых формируются новые нейтрофилы. Это значит, что гипоксия способна влиять на будущие поколения иммунных клеток, как бы "перепрошивая" их программу.

Даже после того, как уровень кислорода возвращается к норме, структура ДНК не всегда полностью восстанавливается. В результате человек долго остаётся уязвимым — его иммунная система как будто помнит опыт кислородного голодания.

Почему это важно для медицины

Исследование помогает объяснить, почему после тяжёлых респираторных заболеваний — например, COVID-19 или пневмонии — пациенты часто сталкиваются с длительной слабостью и повторными инфекциями. Даже при нормальном уровне кислорода в крови иммунитет может оставаться ослабленным из-за молекулярных изменений в ДНК.

Кроме того, гипоксия характерна для множества состояний — от сердечной недостаточности до хронических лёгочных болезней. Это значит, что эффект может быть гораздо шире, чем считалось.

Сравнение: нормальные и гипоксические условия

Параметр Нормальный уровень кислорода Гипоксия Активность нейтрофилов Полноценный ответ на инфекцию Замедленная реакция Структура ДНК Стабильная упаковка гистонов "Обрезание" гистонов, нарушение регуляции генов Восстановление после болезни Быстрое Затяжное Уязвимость к инфекциям Низкая Повышенная

Как учёные исследовали эффект

Отбор образцов крови. Пациенты проходили тесты в разные периоды — во время болезни и в восстановительный этап. Анализ экспрессии генов. Учёные сравнивали активность тысяч генов, отвечающих за иммунный ответ. Оценка структуры хроматина. С помощью микроскопии и биохимических методов изучали, как гипоксия влияет на упаковку ДНК. Моделирование в лаборатории. Нейтрофилы подвергались искусственно пониженному содержанию кислорода, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.

Результаты совпали: гипоксия неизменно вызывала генетическую перестройку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать значение кислородного уровня при лечении инфекций.

Последствие: затянутое восстановление и вторичные заболевания.

Альтернатива: мониторинг насыщения крови кислородом даже после выздоровления. Ошибка: игнорировать гипоксию при хронических болезнях сердца и лёгких.

Последствие: ослабленный иммунный ответ и частые обострения.

Альтернатива: своевременная оксигенотерапия и контроль дыхания. Ошибка: прекращать наблюдение сразу после выписки из стационара.

Последствие: "постгипоксическая уязвимость" организма.

Альтернатива: реабилитация и регулярные анализы крови для оценки иммунных клеток.

А что если найти способ обратного воздействия?

Исследователи надеются, что понимание механизма "обрезания гистонов" поможет в будущем восстанавливать иммунитет после гипоксии. Если удастся научиться "включать" гены, ответственные за защиту, можно будет сократить время реабилитации пациентов после тяжёлых болезней лёгких или операций.

Возможные направления — фармакологические препараты, стимулирующие нормальную упаковку ДНК, или клеточные терапии, направленные на восстановление костномозговых клеток.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Объясняет уязвимость иммунитета после болезней Пока не найден способ обратного воздействия Помогает корректировать лечение пациентов с гипоксией Требует сложных генетических анализов Открывает путь к новым терапиям Результаты нуждаются в клиническом подтверждении

FAQ

Что такое гипоксия?

Это состояние, при котором ткани организма получают меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы.

Как понять, что у меня гипоксия?

Симптомы включают слабость, головокружение, одышку, синеву губ и пальцев.

Можно ли полностью восстановить иммунитет после гипоксии?

Да, но процесс требует времени. В будущем, как предполагают учёные, появятся методы, ускоряющие "перепрограммирование" клеток.

Мифы и правда

Миф: гипоксия влияет только на лёгкие.

Правда: она затрагивает все органы, включая костный мозг и иммунные клетки.

Миф: после болезни иммунная система полностью восстанавливается сама.

Правда: некоторые молекулярные изменения могут сохраняться месяцами.

Миф: низкий уровень кислорода опасен только в горах.

Правда: гипоксия может развиться и при обычных заболеваниях дыхательных путей.

Три интересных факта

Нейтрофилы составляют до 70% всех белых кровяных клеток и живут всего несколько дней. Гипоксия активирует более 200 генов, связанных со стрессом и выживанием клеток. "Обрезание гистонов" — обратимый процесс, и в теории его можно контролировать лекарствами.

Интерес к влиянию кислорода на иммунную систему появился ещё в середине XX века, когда исследователи заметили, что жители высокогорья по-разному переносят инфекции. Современные генетические технологии позволили подтвердить эти наблюдения и показать: гипоксия не просто замедляет обмен веществ, а меняет саму основу — структуру ДНК. Теперь наука делает следующий шаг — ищет способы вернуть иммунитету его первоначальную устойчивость.